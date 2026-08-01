Emoura Phạm - Tân Miss Grand Vietnam 2026: Là thí sinh từng bị phản ứng vì diễn bikini phản cảm, gia thế ra sao?

Emoura Phạm chính thức trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Yến Nhi.

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm. Ngay sau khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, mọi thông tin về nàng hậu lai Việt - Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm tìm kiếm.

Tại đêm Chung kết, trước câu hỏi của đương kim Hoa hậu "Nếu có cơ hội giới thiệu về TP.HCM cho bạn bè nước ngoài, bạn sẽ nói điều gì?" thì Emoura Phạm trả lời: "Mọi người thường hỏi tôi điều đáng yêu nhất ở TP.HCM là gì? Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm trong sách vở, những điểm đến hay các cuốn hướng dẫn du lịch. Nó nằm ngay trong nguồn năng lượng và nhịp đập của thành phố chúng ta.

Dù mọi người đang tìm kiếm một khoảng thời gian bình yên, tĩnh lặng trong những con hẻm nhỏ hay muốn hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp, hối hả, TP.HCM đều có tất cả. Tôi muốn chia sẻ rằng con người nơi đây luôn đong đầy lòng tốt, trao gửi sự kết nối chỉ đơn giản qua những nụ cười. TP.HCM đặc biệt đến thế là bởi vì khi mọi người đến đây, họ đều không muốn rời đi. Họ yêu nơi này. Họ yêu ngay lập tức, họ muốn ở lại và chẳng bao giờ muốn chia xa".

Emoura Phạm chính thức trở thành người kế nhiệm Yến Nhi

Clip: Màn đăng quang của Emoura Phạm

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi. Sở hữu chiều cao 1,70m cùng số đo hình thể 80-60-92cm, Emoura Phạm mang vẻ đẹp hiện đại với đường nét lai Tây rõ nét. Gương mặt nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng thần thái sắc sảo giúp cô dễ dàng nổi bật giữa dàn thí sinh. Không theo đuổi hình ảnh mong manh, Emoura xây dựng phong cách khỏe khoắn, cá tính và đậm chất fashion. Ngay từ vòng đầu Miss Grand Vietnam 2026, người đẹp đã được đánh giá là một trong những thí sinh có ngoại hình nổi bật nhất cuộc thi.

Emoura Phạm từng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2025

Ít ai biết Emoura có nền tảng học vấn khá đặc biệt. Cô từng theo học tại các trường quốc tế như British International School (BIS), The American School (TAS) và có khoảng 10 năm sinh sống tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam. Chính môi trường sử dụng tiếng Anh gần như hoàn toàn khiến Emoura nhiều lần gặp khó khi giao tiếp bằng tiếng Việt.

Tại Vietnam's Next Top Model 2025, cô từng trở thành chủ đề bàn luận khi được ban giám khảo góp ý nên sử dụng tiếng Việt nhiều hơn trong phần giao lưu. Sau chương trình, Emoura cho biết cô hiểu tiếng Việt nhưng đôi khi chưa thể diễn đạt trọn vẹn suy nghĩ. Từ khi trở về Việt Nam đầu năm 2025, người đẹp đã dành nhiều thời gian học và cải thiện khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ.

Cô sở hữu nhan sắc "bông hồng lai" khi có mẹ là người Việt còn bố là người Anh

Nếu trên sân khấu Emoura thường xuất hiện với lớp trang điểm sắc sảo, mái tóc tạo kiểu cầu kỳ và thần thái mạnh mẽ thì ngoài đời, cô lại ghi điểm với hình ảnh trẻ trung, gần gũi. Trên mạng xã hội, người đẹp thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với layout trang điểm nhẹ, trang phục đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ làn da khỏe khoắn và gương mặt hài hòa. Không ít khán giả nhận xét Emoura ngoài đời có phần mềm mại, nữ tính hơn nhiều so với hình ảnh cá tính trên sân khấu.

Nhan sắc đời thường của Emoura Phạm

Cô sở hữu những đường nét cuốn hút, gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên

Emoura Phạm cũng có kỹ năng trình diễn sân khấu

Nếu có một khoảnh khắc khiến Emoura Phạm được nhắc đến nhiều nhất trước khi đăng quang, đó chính là phần thi áo tắm tại Miss Grand Vietnam 2026. Màn catwalk của cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng những động tác tạo dáng, biểu cảm và cách thể hiện của Emoura khá táo bạo, thậm chí bị nhận xét là "quá đà", chưa phù hợp với một cuộc thi sắc đẹp. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại bênh vực, cho rằng cô đang theo đuổi phong cách trình diễn hiện đại, giàu năng lượng và đúng tinh thần Miss Grand.

Đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam để tìm hiểu thông tin. Đại diện ban tổ chức cho hay sự cố này xảy ra do thí sinh đã thay đổi phần trình diễn so với buổi tổng duyệt ban đầu. Sau sự việc, các thành viên ban giảm khảo, ban tổ chức sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi và kiểm soát quá trình tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn chính thức để đảm bảo không có bất kỳ phát sinh nào ngoài nội dung đã được tổng duyệt, thống nhất.

Clip: Màn trình diễn bikini gây tranh cãi của Emoura Phạm

Cô là thí sinh có màn trình diễn bikini gây tranh cãi