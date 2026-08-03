Email tỏ tình của cậu sinh viên nghèo khiến internet toàn cầu chao đảo

Ngày 4/5/2000, hàng triệu người trên khắp thế giới cùng mở hộp thư và thấy một email với tiêu đề ngọt ngào: ILOVEYOU. Ai cũng tò mò click vào, tưởng đâu đó là lời tỏ tình của một người quen. Chỉ vài giờ sau, hàng loạt tập đoàn lớn, cơ quan chính phủ, thậm chí cả Lầu Năm Góc và Nghị viện Anh phải đóng cửa hệ thống máy tính để ngăn chặn thảm họa.

Một dòng chữ tưởng như lãng mạn nhất lại trở thành cuộc tấn công mạng gây thiệt hại nặng nề nhất lịch sử tính tới thời điểm đó.

Chỉ cần một cú click, hàng chục triệu máy tính tê liệt trong vài ngày

Bên trong email là một tệp đính kèm mang tên LOVE-LETTER-FOR-YOU.TXT.vbs, được ngụy trang trông như một file văn bản bình thường. Người nhận nào tò mò mở ra sẽ vô tình kích hoạt một đoạn mã độc viết bằng ngôn ngữ lập trình VBScript. Đoạn mã này lập tức tự nhân bản, gửi chính nó tới 50 người đầu tiên trong danh bạ email của nạn nhân, đồng thời âm thầm ghi đè và phá hủy nhiều loại tệp tin trên máy.

Vì đánh đúng vào tâm lý tò mò và cảm xúc con người thay vì khai thác lỗ hổng kỹ thuật phức tạp, virus lan với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chưa đầy một tuần, khoảng 45 tới 50 triệu máy tính trên toàn cầu bị nhiễm, tương đương khoảng 10% số máy tính đang kết nối internet vào thời điểm đó. Tổng thiệt hại ước tính dao động từ 10 tới 15 tỷ đô la, bao gồm chi phí khắc phục hệ thống và gián đoạn hoạt động kinh doanh trên diện rộng.

Tác giả là một sinh viên nghèo, chỉ muốn có internet miễn phí

Người đứng sau tất cả là Onel de Guzman, khi đó 24 tuổi, sinh viên ngành khoa học máy tính tại một trường cao đẳng ở Manila, Philippines.

Trước khi tạo ra virus, de Guzman từng đề xuất một đề tài luận văn tốt nghiệp với nội dung khá táo bạo: viết chương trình thu thập mật khẩu đăng nhập internet của người khác để những người ở các nước đang phát triển có thể dùng chung kết nối mà không phải trả tiền. Lý do anh đưa ra là vào thời điểm đó, Philippines vẫn tính phí truy cập internet quay số theo từng phút, trong khi ở Âu Mỹ người dùng chỉ trả một khoản cố định hằng tháng. Với một sinh viên nghèo, mỗi phút lên mạng đều là gánh nặng tài chính thực sự.

Giáo viên hướng dẫn từ chối thẳng đề tài này, cho rằng nó chẳng khác gì đào tạo ra một thế hệ trộm cắp trên mạng. Không nản lòng, sau khi rời trường, de Guzman tự mình phát triển đoạn mã đó thành virus ILOVEYOU, biến ý tưởng học thuật bị từ chối thành một trong những cuộc tấn công mạng khét tiếng nhất lịch sử.

Bị bắt nhưng không thể kết tội, vì luật pháp chưa từng tính tới trường hợp này

Việc lần ra thủ phạm không quá khó khăn. Mật khẩu đánh cắp được virus gửi ngược về một máy chủ, và máy chủ đó dẫn thẳng nhà điều tra tới căn hộ của de Guzman tại Manila.

Nhưng khi ra tòa, các công tố viên phát hiện một lỗ hổng chết người: Philippines vào năm 2000 chưa hề có bất kỳ điều luật nào quy định việc viết và phát tán mã độc là tội hình sự. Luật sư của de Guzman thậm chí còn lập luận trước báo giới rằng internet vốn dĩ nên miễn phí cho tất cả mọi người. Không có căn cứ pháp lý để truy tố, de Guzman được thả mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.

Vụ việc gây chấn động tới mức nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Philippines, sau đó phải vội vàng soạn thảo và ban hành các đạo luật mới về tội phạm mạng để lấp đầy lỗ hổng pháp lý này.

Lần đầu thú nhận sự thật

Suốt hai thập kỷ, de Guzman gần như biến mất khỏi truyền thông. Năm 2020, một nhà báo tìm được anh tại chính Manila, nơi anh đang điều hành một cửa tiệm nhỏ chuyên sửa điện thoại di động.

Đây là lần đầu tiên anh công khai thừa nhận chính mình là người tạo ra virus ILOVEYOU. Anh kể lại rằng ngay đêm phát tán virus, anh đi uống say, rồi tỉnh dậy trong tình trạng váng đầu mới phát hiện cả thế giới đang hỗn loạn và cảnh sát đang lùng tìm mình. Anh thừa nhận bản thân không hình dung nổi hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào, và tỏ ra hối hận về những gì đã gây ra.

Bài học vẫn còn nguyên giá trị sau hơn hai thập kỷ

Điều đáng suy ngẫm nhất từ câu chuyện này không nằm ở kỹ thuật lập trình, mà ở chỗ thứ vũ khí lợi hại nhất hóa ra lại là cảm xúc con người. Một dòng tiêu đề đơn giản đánh trúng sự tò mò và khao khát được yêu thương đã đủ sức khiến hàng chục triệu người, kể cả những chuyên gia công nghệ dày dạn, tự tay mở cửa cho thảm họa bước vào.

Hơn hai mươi năm sau, chiêu thức lừa đảo dựa trên cảm xúc đó vẫn chưa hề lỗi thời. Các vụ lừa đảo trực tuyến hiện đại, từ tin nhắn giả mạo người thân cần tiền gấp tới lời mời kết bạn hẹn hò trên mạng xã hội, vẫn đang khai thác đúng nguyên lý mà một sinh viên nghèo ở Manila từng vô tình chứng minh cách đây một phần tư thế kỷ: đôi khi, chỉ cần đánh trúng trái tim là đủ để đánh gục cả một hệ thống phòng thủ kỹ thuật vững chắc nhất.