Em gái chia sẻ bài viết sau 13 năm ca sĩ Wanbi Tuấn Anh qua đời

Vào năm 2013, nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 26 vì mắc bệnh hiểm nghèo hiếm gặp để lại niềm thương tiếc trong lòng khán giả.

Tròn 13 năm ngày mất của cố nghệ sĩ Wanbi Tuấn Anh, em gái nam ca sĩ đã có chia sẻ khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động khi nhắc nhớ về người anh quá cố. Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Mi - em gái Wanbi Tuấn Anh đã đăng tải bức tranh vẽ hình ảnh cả gia đình gồm mẹ, anh trai và cô kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "13years" cùng biểu tượng trái tim màu xanh.

Bức tranh tái hiện khoảnh khắc Wanbi Tuấn Anh ngồi bên mẹ và em gái với nụ cười ấm áp quen thuộc. Dù không viết nhiều, chỉ vỏn vẹn hai chữ "13 years", bài đăng vẫn nhanh chóng chạm đến cảm xúc của nhiều người hâm mộ.

Bên dưới bài viết, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả để lại bình luận bày tỏ sự tiếc thương, đồng thời gửi lời động viên tới gia đình nam ca sĩ. Sau hơn một thập kỷ, Wanbi Tuấn Anh vẫn là cái tên được nhiều người nhắc nhớ với tình cảm đặc biệt.

Đúng dịp tròn 13 năm ngày mất của Wanbi Tuấn Anh, em gái nam ca sĩ đã đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh từng để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người yêu nhạc. Ảnh: FBNV

Wanbi Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1987 tại TP.HCM. Trước khi bước chân vào con đường ca hát, anh từng là một trong những hot boy nổi bật của thế hệ 8X - 9X nhờ chiều cao 1,8 m, gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười hiền. Khi còn học tại THPT Trưng Vương, Wanbi đã tham gia đội kịch Tuổi Ngọc và sớm bén duyên với nghệ thuật. Ngoại hình sáng giúp anh liên tục xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang, quảng cáo cho nhiều tạp chí và thương hiệu, trở thành gương mặt quen thuộc với giới trẻ thời bấy giờ.

Năm 2008, Wanbi Tuấn Anh tạo cú bứt phá trong sự nghiệp khi phát hành ca khúc Đôi mắt do Nguyễn Hải Phong sáng tác. Bản hit nhanh chóng gây sốt, đưa tên tuổi nam ca sĩ phủ sóng khắp các sân khấu và bảng xếp hạng âm nhạc. Từ đó, Wanbi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop với loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích, ghi dấu ấn bằng hình ảnh thư sinh, gần gũi cùng phong cách âm nhạc trẻ trung.

Wanbi Tuấn Anh từng là gương mặt nổi bật của Vpop với loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích. Ảnh: FBNV

Năm 2010, khi sức khỏe chuyển biến xấu, Wanbi Tuấn Anh được gia đình đưa sang Singapore điều trị sau thời gian âm thầm chống chọi với bệnh. Sau quá trình điều trị, thị lực của nam ca sĩ tạm thời ổn định hơn, giúp anh có thể trở lại với âm nhạc. Cũng trong giai đoạn này, Wanbi phát hành album thứ hai mang tên Thăng, gồm nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích như Vụt mất, Dòng thư cuối, Chắp cánh...

Đến năm 2011, Wanbi Tuấn Anh dần vắng bóng tại các sự kiện giải trí. Sự thay đổi về ngoại hình, đặc biệt là việc thường xuyên để mái tóc che một bên mắt, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tháng 10/2012, nam ca sĩ lần đầu công khai mình mắc u tuyến yên - căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ khoảng một trên một triệu người theo chia sẻ của bác sĩ.

Tháng 11 cùng năm, nhiều nghệ sĩ đã chung tay tổ chức đêm nhạc Cảm ơn nhằm gây quỹ hỗ trợ Wanbi Tuấn Anh sang Mỹ phẫu thuật. Chương trình quy tụ hàng loạt tên tuổi như Thu Minh, Trấn Thành, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Minh Hằng, Thu Thủy, Mai Phương Thúy... Trong lần xuất hiện này, Wanbi đội kín mũ để che phần đầu sau điều trị và phải có người dìu lên sân khấu vì mắt phải đã mất hoàn toàn thị lực, còn mắt trái cũng suy giảm nghiêm trọng. Hình ảnh nam ca sĩ nở nụ cười lạc quan dù bệnh tình ngày càng nặng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Đến ngày 20/7/2013, khi sức khỏe trở nặng, Wanbi Tuấn Anh được gia đình đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, anh bày tỏ mong muốn được trở về nhà ở những giờ phút cuối đời. Chiều 21/7/2013, nam ca sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 26. Sự ra đi của Wanbi Tuấn Anh khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng, để lại niềm tiếc thương cho một nghệ sĩ trẻ tài năng, giàu nghị lực nhưng sớm phải dừng lại khi còn nhiều hoài bão dang dở.