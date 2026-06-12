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Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới

Hoàng Vân
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Doanh nhân người Mỹ Elon Musk đã trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX.

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Doanh nhân người Mỹ Elon Musk.

Doanh nhân công nghệ người Mỹ Elon Musk đã trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới sau khi ông tiến hành chào bán IPO cho công ty SpaceX của mình.

SpaceX - công ty khổng lồ chuyên về tên lửa, vệ tinh và trí tuệ nhân tạo, cùng với nhà sản xuất ô tô điện Tesla tạo thành trung tâm đế chế của Musk. Doanh nghiệp này đã huy động được kỷ lục 75 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng hôm 11/6.

Công ty SpaceX có trụ sở tại Mỹ đã công bố giá và số lượng cổ phiếu vào đêm trước đợt chào bán công khai trên sàn giao dịch chứng khoán ngày 11/6.

Công ty đã chào bán 555.555.555 cổ phiếu với giá 135 USD mỗi cổ phiếu.

Chứng khoán của SpaceX sẽ được giao dịch trên sàn giao dịch điện tử Nasdaq bắt đầu từ ngày 12/6 với mã chứng khoán SPCX.

"Người giàu thứ hai thế giới hiện đang sở hữu khối tài sản khoảng 300 tỷ USD, tức là chưa bằng 1/3 so với giá trị tài sản tiềm năng mà doanh nhân Musk có thể đạt được trong tương lai.

Và chỉ có một người khác - người sáng lập Oracle, Larry Ellison từng sở hữu khối tài sản trị giá 400 tỷ USD", Matt Durot - Phó Biên tập viên của Forbes Wealth cho biết.

Theo TASS
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