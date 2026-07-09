Elon Musk bán Internet vệ tinh ở Việt Nam: Giá hơn 31 triệu đồng cho năm đầu tiên, đắt hơn 12% giá trung bình toàn cầu

Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của SpaceX, đã hiển thị giá đặt hàng tại Việt Nam. Mức chi phí ban đầu cho thấy đây chưa phải lựa chọn dành cho số đông người dùng phổ thông.

Starlink là dịch vụ internet vệ tinh tầm thấp của SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành. Khác với internet cáp quang truyền thống, Starlink kết nối người dùng thông qua hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp, qua đó có thể cung cấp internet tại những khu vực khó kéo cáp, vùng sâu vùng xa, đảo, tàu thuyền hoặc nơi hạ tầng viễn thông mặt đất chưa ổn định.

Tại Việt Nam, SpaceX được cho phép thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông vệ tinh tầm thấp trong thời hạn 5 năm, kết thúc trước ngày 1/1/2031. Cơ chế thí điểm cho phép doanh nghiệp nước ngoài nắm 100% vốn, với quy mô tối đa 600.000 thuê bao.

Starlink Việt Nam giá bao nhiêu?

Theo thông tin hiển thị trên website Starlink Việt Nam, gói Gia đình có mức cước 1.711.100 đồng/tháng . Đây là gói internet dùng tại địa điểm cố định, dữ liệu không giới hạn.

Khoản tiền cọc được Starlink ghi chú sẽ khấu trừ vào chi phí bộ thiết bị tại thời điểm thanh toán, nên không tính là một khoản chi phí cộng thêm độc lập.

Về cấu hình dịch vụ, gói Gia đình được giới thiệu là dịch vụ internet tại nhà, dùng tại địa điểm cố định. Tốc độ thông thường được Starlink công bố ở mức 135-305 Mbps tải xuống và 20-40 Mbps tải lên.

Đây là dải tốc độ do Starlink công bố trên website, không phải số liệu đo kiểm thực tế tại Việt Nam. Hiệu năng thực tế có thể thay đổi tùy vị trí sử dụng, mật độ người dùng, điều kiện thời tiết và hạ tầng kết nối mặt đất.

Cao hơn trung bình thế giới

Đối chiếu với dữ liệu quốc tế được Ookla dẫn trong báo cáo về internet vệ tinh, chi phí năm đầu của Starlink tại Việt Nam đang cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Như vậy, chi phí năm đầu tại Việt Nam cao hơn khoảng 3,5 triệu đồng so với mức trung bình toàn cầu, tương đương khoảng 12%. So với một số thị trường trong khu vực, mức này cao hơn Malaysia và Philippines, nhưng thấp hơn Indonesia.

Nếu chỉ xét riêng cước tháng, mức 1,71 triệu đồng/tháng cũng cao hơn đáng kể so với nhiều gói internet cố định phổ biến trong nước.

Với mức giá này, Starlink khó cạnh tranh trực diện với cáp quang tại các thành phố lớn, nơi người dùng đã có nhiều lựa chọn băng rộng cố định giá thấp hơn. Thị trường phù hợp hơn của dịch vụ có thể là vùng sâu vùng xa, đảo, tàu thuyền, công trường, trang trại hoặc các nhóm khách hàng cần đường truyền dự phòng.

Bên cạnh câu chuyện giá, người dùng tại Việt Nam cũng cần lưu ý chỉ sử dụng thiết bị và dịch vụ thông qua kênh chính thức. Cơ quan quản lý từng cảnh báo không tự ý kích hoạt thiết bị Starlink mang từ nước ngoài về, không sử dụng thiết bị chưa được chứng nhận, công bố hợp quy. Các hành vi sản xuất, nhập khẩu, mua bán, lắp đặt hoặc sử dụng thiết bị đầu cuối vệ tinh tầm thấp không đúng quy định có thể bị xử phạt và tịch thu thiết bị.