HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Edgewing nhận số tiền khổng lồ để chế tạo tiêm kích thế hệ thứ sáu

Bạch Dương
|

Công ty liên doanh Edgewing đã nhận được hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD để chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Edgewing nhận hợp đồng khổng lồ chế tạo tiêm kích thế hệ thứ sáu trị giá 4 , 6 tỷ bảng - Ảnh 1.

Công ty liên doanh giữa Anh - Ý - Nhật Bản thông báo rằng họ đã nhận được hợp đồng kéo dài 18 tháng, trị giá 4,6 tỷ bảng (khoảng 6,1 tỷ USD).

Thỏa thuận này được ký kết trong khuôn khổ một chương trình chung nhằm tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ mới. Hợp đồng này nằm trong khuôn khổ Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP).

Điều này sẽ cho phép hoàn thành giai đoạn phát triển và đánh giá chuyên sâu về ý tưởng máy bay chiến đấu đầy triển vọng, sau đó dự án sẽ chuyển sang giai đoạn thiết kế chi tiết và chế tạo.

Đây là hợp đồng quốc tế thứ hai mà Edgewing nhận được theo chương trình GCAP. Công ty đã nhận được hợp đồng đầu tiên trị giá 686 triệu bảng Anh vào tháng 4 năm nay.

Edgewing nhận hợp đồng khổng lồ chế tạo tiêm kích thế hệ thứ sáu trị giá 4 , 6 tỷ bảng - Ảnh 2.

Một mô hình tiêm kích thế hệ thứ sáu thuộc Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP).

Edgewing là một liên doanh giữa BAE Systems của Anh, Leonardo của Ý và JAIEC của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Rolls-Royce, tập đoàn IHI và các nhà sản xuất hàng đầu khác cũng tham gia vào quá trình phát triển chiếc tiêm kích này.

Chương trình GCAP được khởi động vào năm 2022 với mục tiêu tạo ra một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới sử dụng các công nghệ tiên tiến.

"Máy bay dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2035 và sẽ có những khả năng cần thiết để đảm bảo ưu thế trong những điều kiện chiến đấu khó khăn nhất", đại diện công ty nhấn mạnh.

Mặc dù chiến đấu cơ này là sản phẩm hợp tác phát triển giữa ba quốc gia, nhưng tiêm kích dành cho mỗi nước sẽ được trang bị các hệ thống radar, thiết bị, cũng như tên lửa và bom khác nhau.

Theo Militarnyi
Phát hiện đội tàu khởi hành từ Trung Quốc, lênh đênh trên biển 4 tháng để thực hiện sứ mệnh đặc biệt
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

quân sự

vũ khí

Anh

Leonardo

Edgewing

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại