Công ty liên doanh Edgewing đã nhận được hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD để chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Công ty liên doanh giữa Anh - Ý - Nhật Bản thông báo rằng họ đã nhận được hợp đồng kéo dài 18 tháng, trị giá 4,6 tỷ bảng (khoảng 6,1 tỷ USD).

Thỏa thuận này được ký kết trong khuôn khổ một chương trình chung nhằm tạo ra máy bay chiến đấu thế hệ mới. Hợp đồng này nằm trong khuôn khổ Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP).

Điều này sẽ cho phép hoàn thành giai đoạn phát triển và đánh giá chuyên sâu về ý tưởng máy bay chiến đấu đầy triển vọng, sau đó dự án sẽ chuyển sang giai đoạn thiết kế chi tiết và chế tạo.

Đây là hợp đồng quốc tế thứ hai mà Edgewing nhận được theo chương trình GCAP. Công ty đã nhận được hợp đồng đầu tiên trị giá 686 triệu bảng Anh vào tháng 4 năm nay.

Một mô hình tiêm kích thế hệ thứ sáu thuộc Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP).

Edgewing là một liên doanh giữa BAE Systems của Anh, Leonardo của Ý và JAIEC của Nhật Bản. Bên cạnh đó, Rolls-Royce, tập đoàn IHI và các nhà sản xuất hàng đầu khác cũng tham gia vào quá trình phát triển chiếc tiêm kích này.

Chương trình GCAP được khởi động vào năm 2022 với mục tiêu tạo ra một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới sử dụng các công nghệ tiên tiến.

"Máy bay dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2035 và sẽ có những khả năng cần thiết để đảm bảo ưu thế trong những điều kiện chiến đấu khó khăn nhất", đại diện công ty nhấn mạnh.

Mặc dù chiến đấu cơ này là sản phẩm hợp tác phát triển giữa ba quốc gia, nhưng tiêm kích dành cho mỗi nước sẽ được trang bị các hệ thống radar, thiết bị, cũng như tên lửa và bom khác nhau.