Ebola có nguy cơ lan rộng, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đến vùng dịch

Như Loan/VTC News
|

Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đến vùng có dịch Ebola tại châu Phi khi WHO cảnh báo nguy cơ lây lan xuyên biên giới của chủng Bundibugyo.

Chiều 29/5, Bộ Y tế phát đi khuyến cáo người dân hạn chế đến các khu vực đang bùng phát dịch Ebola tại châu Phi, trong bối cảnh chủng virus Bundibugyo tiếp tục lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.

Theo Bộ Y tế, dịch bệnh tại hai quốc gia này đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng nhanh, xuất hiện nhiều yếu tố làm gia tăng nguy cơ lây lan trong khu vực. Tính đến ngày 27/5, Congo ghi nhận 1.077 ca nghi nhiễm, trong đó có 238 ca tử vong nghi do Ebola. Nước này đã xác nhận 121 ca mắc, gồm 17 trường hợp tử vong. Uganda ghi nhận 7 ca bệnh, trong đó có một ca tử vong.

Tổng cộng hai quốc gia hiện có 128 ca Ebola được xác nhận và 18 người tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ dịch tại Congo ở mức “rất cao”, trong khi nguy cơ lây lan cấp khu vực, bao gồm Uganda, ở mức “cao”. WHO cho biết virus vẫn đang lưu hành trong cộng đồng, nguy cơ bỏ sót chuỗi lây nhiễm lớn và số ca liên quan di chuyển xuyên biên giới ngày càng tăng.

Đáng chú ý, các ca mắc tại Uganda được xác định là trường hợp xâm nhập từ Congo đến thủ đô Kampala, liên quan hoạt động đi lại, vận chuyển và chăm sóc y tế.

Dịch hiện xuất hiện tại 14 khu vực y tế thuộc ba tỉnh của Congo, chủ yếu tập trung ở tỉnh Ituri. Công tác truy vết gặp nhiều khó khăn do bất ổn an ninh, dân cư di chuyển liên tục và hoạt động khai khoáng ở khu vực giáp biên giới.

Các nhân viên y tế được phun thuốc khử trùng sau khi tiếp xúc với thi thể của một người nghi nhiễm tử vong do Ebola tại Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 25/5. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Theo Bộ Y tế, chủng Bundibugyo hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu.

Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Ebola, nguy cơ hiện được đánh giá ở mức thấp. Tuy nhiên, cơ quan y tế nhận định khả năng xuất hiện ca bệnh xâm nhập không thể loại trừ khi nhu cầu giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng.

Ngành y tế đã triển khai giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng; đồng thời chuẩn bị nhân lực, khu cách ly, vật tư y tế và phương án điều trị để sẵn sàng ứng phó nếu dịch xuất hiện.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần chủ động cập nhật thông tin từ nguồn chính thống, hạn chế đến khu vực có dịch nếu không thực sự cần thiết. Những người buộc phải đến vùng dịch cần tránh tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, nôn ói, tiêu chảy hoặc nghi mắc Ebola.

Người trở về từ vùng dịch nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ cần nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, theo dõi và xử lý kịp thời.

Cùng ngày, Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn mới về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola. So với hướng dẫn năm 2014, tài liệu cập nhật thêm 6 chủng virus, điều chỉnh tiêu chuẩn chẩn đoán ca nghi ngờ, phương pháp xét nghiệm và phác đồ điều trị.

Theo hướng dẫn, Ebola là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm với biểu hiện lâm sàng nặng, thường gây hội chứng xuất huyết và suy đa tạng. Tỷ lệ tử vong trung bình khoảng 50%, dao động từ 25% đến 90%. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày.

Các triệu chứng thường gặp gồm sốt cấp tính, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, đau họng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, viêm kết mạc và phát ban.

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc 'rừng - biển' đẹp hàng đầu Việt Nam

