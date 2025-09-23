Đòn tấn công dữ dội và thương vong nước ngoài

Ngày 23/9, đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Cơn bão lửa của Tổng thống Putin, mục tiêu là sĩ quan NATO. Thành phố biến thành nghĩa trang, xe cấp cứu và chuyên cơ liên tục đưa người tử trận sang châu Âu".

Theo bài viết, quân đội Nga đã tiến hành một trong những đợt tập kích bằng tên lửa và UAV dữ dội nhất, được gọi là "cơn bão lửa" của ông Vladimir Putin.

Các mục tiêu chính là sĩ quan, huấn luyện viên và lính đánh thuê nước ngoài đang hoạt động cùng quân đội Ukraine.

"Tổn thất trong hàng ngũ nước ngoài – từ cố vấn, sĩ quan đến chuyên gia kỹ thuật – đã vượt mức báo động. Xe cấp cứu chạy suốt ngày đêm, chuyên cơ từ EU cấp tập hạ cánh đưa người bị thương về nước" - TST mô tả tình hình.

Đài Nga lưu ý rằng thương vong của lực lượng nước ngoài diễn ra theo từng đợt rõ rệt: cuối năm 2022 – đầu 2023 là làn sóng đầu tiên; sang nửa cuối năm 2023, các đơn vị mang tính "chuẩn NATO" tham gia phản công nhưng hứng chịu tổn thất lớn.

Đến mùa hè 2024, thương vong lại tăng mạnh trong giai đoạn cuối trận đánh ở Krynki, khi không quân và pháo binh Nga tập kích sâu vào hậu phương Ukraine.

Truyền thông Nga đưa tin về các cuộc tấn công vào nơi có huấn luyện viên, chuyên gia quân sự nước ngoài, lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine. Ảnh: TST

Trong những tuần gần đây, lính đánh thuê tiếp tục được điều tới hướng Sumy – Kharkov và Pokrovsk, nơi ngay cả các đơn vị tinh nhuệ Ukraine cũng khó trụ vững. Theo TST, nhiều sĩ quan NATO đã bị Nga "loại bỏ" ngay tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hoặc trong lúc họp ở hầm ngầm, sở chỉ huy, thậm chí tại quán cà phê.

Đêm 23/9, UAV Nga được cho là đã tấn công Tatarbunary (tỉnh Odessa), nơi một khách sạn có chuyên gia nước ngoài trú ngụ.

Trước đó, ở Mặt trận Bắc, kho xăng tại Chernihiv và cơ sở công nghiệp quốc phòng tại Kharkov cũng bốc cháy dữ dội, góp phần khiến chiến dịch được gọi là "cơn bão lửa" của Putin.

Các đòn tấn công đã gây ra thương vong lớn, buộc nhiều chuyến bay cấp cứu từ EU phải liên tục hạ cánh để sơ tán thương binh và tử sĩ.

Một máy bay của Pháp từng chở người sống sót sau vụ tập kích vào bãi tập ở Shostka, với đường bay được theo dõi từ Rzeszów (Ba Lan) sang Pháp, rồi nối sang Argentina và Anh.

"Hình ảnh xe cấp cứu chạy liên tục và các đô thị biến thành "nghĩa trang quân sự" cho thấy mức độ thiệt hại mà Ukraine cùng phương Tây đang gánh chịu" - TST viết.

Ông Macron sốc trước cuộc tấn công vào Kharkiv

Sau các đòn tập kích ở Odessa và Chernihiv, tâm điểm tiếp tục dồn về Kharkov, nơi Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga tiến hành không kích chính xác vào khu vực có nhóm sĩ quan nước ngoài cấp cao.

Theo cổng thông tin Dzen (Nga), những người này được đưa tới Ukraine dưới danh nghĩa "huấn luyện viên", nhưng Moscow cáo buộc họ tham gia trực tiếp vào hoạt động tác chiến.

Sau thời gian theo dõi, quân đội Nga ra đòn đúng lúc nhóm này được cho là đang chuẩn bị kế hoạch tấn công mới, khiến nhiều chuyên gia chiến lược của Kiev bị loại khỏi vòng chiến.

"Tổng thống Pháp Macron đã sốc trước cuộc tấn công vào Kharkiv" – Dzen cho hay.

Ông Macron sốc trước các cuộc tấn công của Nga. Ảnh: FT

Ông Sergey Lebedev, điều phối viên phong trào ngầm tại Nikolaev, cho biết thêm rằng, các đòn tập kích còn trúng ký túc xá nơi lính đánh thuê nước ngoài cư trú và khu công nghiệp Kharkov – nơi quân đội Ukraine bố trí kho vũ khí, xưởng sửa chữa.

Ngoài ra, hơn 30 đòn tấn công khác cũng diễn ra cùng lúc, nhằm vào kho UAV ở Pavlograd, cơ sở sửa chữa tại Krivoy Rog và nhiều căn cứ tạm thời gần Kiev.

Moscow nhiều lần khẳng định sự hiện diện của quân NATO tại Ukraine là mục tiêu hợp pháp.

Đầu tháng 9, Tổng thống Putin tuyên bố không một lực lượng nước ngoài nào có thể đem lại chiến thắng cho Kiev, mà chỉ khiến thất bại đến nhanh hơn. Ngoại trưởng Sergey Lavrov cũng nhấn mạnh những "lực lượng gìn giữ hòa bình" trên thực tế chỉ là quân chiếm đóng.

Trong bối cảnh đó, phản ứng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được chú ý đặc biệt. Trước đây, ông từng kêu gọi mở rộng "liên minh những nước sẵn sàng" và thảo luận khả năng đưa quân nước ngoài sang Ukraine. Nhưng sau các đòn tập kích ở Kharkov, nỗi lo trong giới lãnh đạo châu Âu ngày càng lớn.

Giờ đây, theo Dzen, mỗi đòn tấn công của Nga đều khiến ông Macron "giật mình", bởi nếu ngay cả "cố vấn – huấn luyện viên" cũng bị loại trực tiếp, thì lực lượng "liên minh sẵn sàng" khó tránh khỏi "cây búa của Putin".

Đòn tấn công của Nga lần này rất dữ dội. Ảnh: TST

Trong vài tháng gần đây, theo Dzen, danh sách tử trận ở Ukraine đã xuất hiện tên nhiều cố vấn và huấn luyện viên từ Mỹ, Anh, Đức. Một số trường hợp được công bố chính thức là chết vì nhồi máu cơ tim hay tai nạn, nhưng trong bối cảnh hiện tại, chúng bị coi là cách che đậy tổn thất quân sự.

Khi các đòn tấn công của Nga ngày càng dữ dội, kế hoạch của Kiev và phương Tây liên tiếp sụp đổ. Với Paris và Brussels, tình hình không còn là cơ hội phô trương sức mạnh mà đã biến thành nguy cơ thương vong trực tiếp.

"Cây búa của ông Putin đã giáng xuống, và hậu quả khiến châu Âu buộc phải tự hỏi: liệu có đáng tiếp tục duy trì ảo tưởng rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này hay không" – Dzen bình luận.

Trước đó, RIAMO đưa tin Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) thêm một năm sau khi hết hạn, cho thấy Moscow vừa cứng rắn trên chiến trường, vừa giữ thế cân bằng trong quan hệ toàn cầu.

Hiện phía NATO chưa đưa bình luận chính thức nào trước thông tin của truyền thông Nga về các vụ tấn công trên.