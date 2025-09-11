Sputnik: Điều chưa từng có trong hợp tác quốc phòng Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết cho hay, trong cuộc hội đàm tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng, đã đề nghị Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hải quân, không quân, an ninh mạng, đào tạo và công nghiệp quốc phòng.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cử một sĩ quan tham mưu sang Việt Nam tham gia chương trình đào tạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Việt Nam

Sáng 11/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến 11/9/2025.

Trước khi hội đàm, đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn cũng chào xã giao Chủ tịch nước.

Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh Bộ trưởng Yasar Guler cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, là bước triển khai thực chất những cam kết hợp tác quốc phòng đạt được trong Tuyên bố chung Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ nhân chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ tháng 11/2023 của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler thực hiện nghi lễ chào cờ hai nước. Ảnh: TTXVN

Gần 50 năm sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1978 – 2025), hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng được củng cố. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác quốc phòng còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hải quân, không quân, an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo và tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Trong thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đã đạt nhiều kết quả tích cực: trao đổi đoàn các cấp, trong đó có đoàn cấp cao; phối hợp đào tạo; hợp tác công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; cùng phối hợp tại các cơ chế đa phương. Hai bên cũng đã thiết lập cơ chế Tùy viên Quốc phòng thường trú, góp phần tăng cường sự phối hợp hiệu quả.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác quốc phòng ký tháng 7/2025, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác trong đào tạo, công nghiệp quốc phòng, công binh, rà phá bom mìn, an ninh mạng và ứng phó thách thức phi truyền thống; đồng thời ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ông cũng cảm ơn phía Thổ Nhĩ Kỳ đã cử đoàn do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu cùng 11 doanh nghiệp quốc phòng tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đón các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tham gia trưng bày sản phẩm tại những kỳ triển lãm tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler vừa có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 11/9/2025. Ảnh: TTXVN

Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên cử sĩ quan sang Việt Nam đào tạo

Bộ trưởng Yasar Guler gửi lời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam, đồng thời chúc mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ông khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 đã tạo xung lực mới cho hợp tác song phương.

Bộ trưởng Guler nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng toàn diện, đặc biệt đánh giá cao kết quả trong lĩnh vực đào tạo.

Lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một sĩ quan tham mưu sang học tập tại Học viện Quốc phòng Việt Nam và sắp tới sẽ có sĩ quan sang Học viện Khoa học Quân sự để học tiếng Việt.

Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan và học viên Việt Nam sang tham gia các khóa đào tạo tại nước này.

Ông cũng ghi nhận vai trò của cơ chế Tùy viên Quốc phòng thường trú hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ song phương.

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại

Trong trao đổi, hai bên còn bàn về tình hình quốc tế, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; đồng thời thực hiện chính sách quốc phòng "bốn không".

Ông nhấn mạnh, Việt Nam kiên trì giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS); ủng hộ thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử (COC) hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế.