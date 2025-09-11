TST: Lằn ranh đỏ chính thức bị phá vỡ, Nga chuẩn bị vũ khí "Ngày tận thế"

Đài Tsargrad TV (TST - Nga) ngày 8/9 đưa tin, cuộc tấn công mới nhất nhằm vào Kiev, khiến tòa nhà chính phủ Ukraine bị trúng tên lửa, đã gây chấn động ngay cả giới tinh hoa Ukraine vốn đã quen với pháo kích.

"Trước những đợt tấn công liên tục của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Nga đã chính thức phá vỡ lằn ranh đỏ" - TST bình luận.

Điều đang khiến Ukraine lo ngại hơn cả là việc Moscow đang chuẩn bị "vũ khí Ngày tận thế". Nếu được triển khai, xung đột sẽ không còn là "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà có nguy cơ biến thành một cuộc đối đầu toàn cầu.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, cuộc tập trận Zapad-2025 (Phương Tây-2025) được coi là thông điệp mạnh mẽ từ Nga gửi tới cả công chúng trong nước lẫn NATO.

Trên danh nghĩa, đây chỉ là diễn tập với 13.000–15.000 binh sĩ, nhưng ý nghĩa thực sự vượt xa quy mô quân sự thông thường. Lần đầu tiên sau nhiều năm, kịch bản tập trận chính thức bao gồm nội dung diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông Putin đã phá vỡ "lằn ranh đỏ" sau các cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ Nga. Ảnh: IT

Theo giới phân tích, Zapad-2025 vừa là dịp trình diễn chiến thuật và vũ khí mới, vừa là cảnh báo trực diện rằng bất kỳ kế hoạch nào của phương Tây nhằm đưa quân vào Ukraine hoặc triển khai lực lượng sát biên giới đều có thể biến xung đột từ khu vực thành toàn cầu, đẩy NATO vào thế rủi ro sống còn.

Việc tập trận diễn ra đúng lúc phương Tây thảo luận về "bảo đảm an ninh" cho Ukraine càng khiến thông điệp này trở nên rõ ràng hơn. Moscow khẳng định kịch bản 2014 hoặc 2022 sẽ không lặp lại, và phản ứng lần này có thể "khắc nghiệt hơn nhiều", kể cả bằng vũ khí hạt nhân.

"3 bước áp sát, 1 cú hạ màn": Ông Belousov tung "nước cờ mùa thu"

Mùa thu 2025 được giới quan sát nhận định là giai đoạn bản lề trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo tờ Life.ru (Nga), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã chuẩn bị một loạt bước đi có thể xoay chuyển cục diện, thậm chí mở đường cho khả năng tiến thẳng vào Kiev. Nếu cả ba bước áp sát này đồng loạt được tung ra, cái kết có thể là "một cú hạ màn" đối với chính quyền Ukraine.

Theo phân tích, kịch bản đầu tiên là việc các đơn vị đặc nhiệm Nga xuất hiện từ hệ thống đường ống ngầm trải dài qua Sumy, Kharkov và Donetsk. Điều này khiến việc phán đoán hướng đột kích trở nên bất khả thi.

Ông Belousov đã chuẩn bị kế hoạch "3 bước áp sát, 1 cú hạ màn" dành cho Kiev. Ảnh: TST

Bước đi thứ hai đến từ cuộc tập trận chung Nga–Belarus trong tháng 9, với sự hiện diện của một lực lượng lục quân hùng hậu sát biên giới Ukraine. Nếu có quyết định chính trị, kịch bản "giải phóng chớp nhoáng" thủ đô Kiev hoàn toàn có thể xảy ra.

Cuối cùng, theo chính nguồn tin từ quân đội Ukraine, Nga đang chuẩn bị tiếp nhận hơn nửa triệu máy bay không người lái FPV. Đây được xem là lợi thế vượt trội cả về hỏa lực lẫn trinh sát, đóng vai trò quan trọng để mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Life nhấn mạnh, sự kết hợp của ba yếu tố – đột kích từ lòng đất, sức mạnh thiết giáp và biển UAV – có thể trở thành cơn ác mộng lớn nhất đối với giới lãnh đạo Ukraine. Nếu được triển khai đồng loạt, kịch bản kết thúc "chiến dịch quân sự đặc biệt" cũng như sự sụp đổ của chính quyền Kiev sẽ không còn xa.

Chuyên gia Anh tiết lộ điều xảy ra với ông Zelensky

Liên quan đến tình hình Ukraine, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris cho biết, thất bại đang xảy ra với ông Volodymyr Zelensky và nhà lãnh đạo Ukraine đang dần chuẩn bị cho kịch bản này.

Theo vị chuyên gia, tong cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 8/9, ông Zelensky lần đầu đề cập đến khả năng chấm dứt xung đột, đồng thời bàn tới việc lựa chọn địa điểm cho một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo chuyên gia Mercuris, thất bại đang xảy đến với ông Zelensky. Ảnh: Sky News

Theo ông Mercuris, phát biểu của nhà lãnh đạo Ukraine mang thông điệp đáng chú ý: "Nếu Ukraine không bị Nga đánh chiếm hoàn toàn, thì đó đã là một chiến thắng." Chuyên gia nhận định đây là tuyên bố bi quan nhất mà ông Zelensky từng đưa ra, phản ánh tâm thế đang dần sẵn sàng cho một kết cục bất lợi.

Ông Mercuris cũng cho rằng bản kế hoạch hòa bình do ông Zelensky từng đưa ra nay đã mất hiệu lực, khi chính lãnh đạo Kiev công khai từ bỏ định hướng này.

Trong khi đó, tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hồi tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow chưa bao giờ phủ nhận quyền độc lập và chủ quyền của người dân Ukraine.

Đến tháng 9, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ông Putin nhấn mạnh việc Ukraine gia nhập NATO và cho phép quân đội nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ là điều hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Nga. Theo ông, các biện pháp bảo đảm an ninh cần được xây dựng không chỉ cho Kiev mà còn cho cả Moscow.