Vừa gây ấn tượng tại Việt Nam, quân đội Nga đã có mặt ở Lào cùng vũ khí "khủng": Hé lộ nhiệm vụ đặc biệt

Quân đội Nga cùng vũ khí "khủng" xuất hiện ở Lào

Hơn 2 tuần sau khi xuất hiện nổi bật tại Việt Nam trong lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2-9, lực lượng quân đội Nga tiếp tục thu hút sự chú ý khi có mặt tại Lào, mang theo nhiều khí tài hiện đại tham gia cuộc tập trận chung mang tên "Laros-2025".

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lễ khai mạc đã diễn ra tại Học viện Lục quân Kommadam, thủ đô Vientiane, nhân dịp 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm thành lập nước Lào dân chủ nhân dân.

Buổi lễ được mở đầu bằng các tiết mục nghệ thuật với ca múa nhạc truyền thống Lào xen lẫn tác phẩm âm nhạc Nga, tạo bầu không khí trang trọng.

Sau phần lễ, quân đội Nga đã giới thiệu loạt vũ khí và trang thiết bị quân sự "khủng": từ súng bắn tỉa – bao gồm cả những mẫu mới nhất, hệ thống robot tác chiến, máy bay không người lái mặt đất trang bị súng máy, cho đến các dòng xe bọc thép địa hình hạng nhẹ.

Đây được xem là màn trình diễn hiếm hoi, trực tiếp phô diễn năng lực công nghệ quốc phòng của Nga trước công chúng và lực lượng vũ trang Lào.

Hình ảnh cuộc tập trận chung Nga-Lào 2021. Ảnh: Laotiantimes

Trong khuôn khổ tập trận, binh sĩ Quân đội Nhân dân Lào sẽ phối hợp cùng các đơn vị thuộc Quân khu Miền Đông Nga để thực hành toàn bộ các giai đoạn tác chiến thực tế, từ hiệp đồng chỉ huy, cơ động chiến đấu cho tới xử lý tình huống chống khủng bố trong địa hình phức tạp.

Chủ đề của cuộc tập trận là "Sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và an ninh", thể hiện rõ thông điệp tăng cường hợp tác quốc phòng và sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước.

Đây cũng là một phần trong chuỗi tập trận thường niên Laros, được Nga và Lào luân phiên tổ chức từ năm 2019. Điểm mới năm nay là sự xuất hiện của nhiều trang bị không người lái và robot chiến đấu, cho thấy xu hướng mở rộng hợp tác quân sự sang các lĩnh vực công nghệ cao.

Cuộc tập trận Laros-2025 dự kiến kéo dài đến ngày 25/9, kết hợp cả huấn luyện thực địa và hoạt động giao lưu văn hóa – thể thao nhằm củng cố tình hữu nghị giữa hai lực lượng.

Đáng chú ý, trước khi có mặt tại Lào, quân đội Nga đã cử đại diện tham gia lễ diễu binh ở Quảng trường Ba Đình nhân dịp Quốc khánh 2-9. Đoàn quân Nga đến từ Trung đoàn Cận vệ Độc lập Preobrazhensky số 154 – đơn vị danh dự bậc nhất của Nga – đã góp phần tạo điểm nhấn trong sự kiện trọng đại của Việt Nam.

Sự hiện diện này, cùng với tập trận ở Lào, cho thấy Nga đang ngày càng đẩy mạnh hợp tác quân sự – quốc phòng tại Đông Nam Á, một khu vực được đánh giá có tầm quan trọng chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Xe tăng khai hỏa trong cuộc tập trận Laros 2021. Ảnh: https: vpk.name

Mối quan hệ hợp tác Nga – Lào

Theo hãng thông tấn Interfax (Nga), trong những năm qua, quan hệ Nga – Lào ngày càng được củng cố trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục, y tế cho tới năng lượng và khoa học công nghệ.

Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng, trong đó có hợp tác về năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, mở rộng thương mại song phương và tăng cường giao lưu văn hóa – xã hội.

Đáng lưu ý, trong lĩnh vực quốc phòng, Nga và Lào đã ký Hiệp định hợp tác quân sự tại Moscow ngày 13/8/2024, được Hạ viện Nga phê chuẩn để tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác lâu dài.

Hai bên cũng đang xây dựng Kế hoạch đối tác quân sự chiến lược đến năm 2030, nhằm mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Một trong những nội dung hợp tác nổi bật là chuỗi tập trận thường niên "Laros", với phiên bản mới nhất là Laros-2025.

Tại đây, quân đội Nga và Lào cùng thực hành các giai đoạn tác chiến thực tế, hiệp đồng chỉ huy – điều phối trong địa hình phức tạp, đồng thời kết hợp hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và học thuật.

Cùng với Việt Nam, hiện Lào được xem là một trong những đối tác ổn định và đáng tin cậy của Nga trong khu vực.

(Theo RIA, Interfax, Xinhua)