Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Ông Putin phát tín hiệu tới phương Tây. Chuyến đi tới tỉnh Nizhny Novgorod trở thành quyết định khác thường của Tổng thống Nga".

Theo bài viết, khoác trên mình bộ quân phục, Tổng thống Nga đã xuất hiện tại tỉnh Nizhny Novgorod, nơi diễn ra giai đoạn then chốt của cuộc tập trận Nga – Belarus Zapad-2025 ở thao trường Mulino.

Đây không chỉ là một chuyến công tác đơn thuần, mà còn là lời nhắn mạnh mẽ, hướng đến cả đồng minh lẫn các đối thủ của Moscow. Chuyến đi này được xem là một quyết định khác thường của Tổng thống.

Hình ảnh ông Putin tại Mulino. Ảnh: Kremlin

Một cuộc diễn tập đáng chú ý

Zapad-2025 là cuộc tập trận lớn nhất trong nhiều năm qua: 100.000 binh sĩ, gần 10.000 đơn vị khí tài, 41 thao trường.

"Không chỉ có lực lượng Nga và Belarus, mà còn có sự tham gia của các đơn vị từ Ấn Độ, Iran, Bangladesh, Burkina Faso, Congo và Mali.

Quy mô này cho thấy một liên minh quốc tế đang hình thành, không phải dưới sức ép của phương Tây, mà để đối trọng với họ" – TST nhận định.

Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov báo cáo rằng, tham gia cuộc tập trận có các đơn vị thuộc Quân khu Leningrad, Quân khu Moscow, lực lượng Không quân – Vũ trụ (VKS), Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Baltic. Phía Belarus cũng điều động lực lượng thuộc nhóm quân khu vực.

Ông Putin được giới thiệu hơn 400 mẫu vũ khí và trang thiết bị trong chuyến thăm. Ảnh: Kremlin

Vũ khí đã được kiểm chứng tại SVO

Tại thao trường, Tổng thống Putin được giới thiệu hơn 400 mẫu vũ khí và trang thiết bị từ 65 tổ chức. Trong đó có xe bọc thép Sarmat và Ulan-U2, xe chỉ huy Buran-10, xe máy Bulldog và Kayo-T4.

Hiện có 125 mẫu đã được sử dụng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), gần 200 mẫu đang trong giai đoạn thử nghiệm tại chiến trường, và hàng chục mẫu vẫn ở dạng nguyên mẫu.

Ông Putin trực tiếp quan sát, kiểm tra vũ khí, đạn dược, bước vào cabin chỉ huy. Đặc biệt, ông chú ý đến các phần mềm nội địa đang được ứng dụng trong quản lý chiến trường.

Tổng thống nhấn mạnh rằng kế hoạch tập trận lần này được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn từ chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), nhờ vậy nội dung tập luyện tiệm cận nhất với các mối đe dọa thực tế.

Ông Putin trực tiếp quan sát, kiểm tra vũ khí. Ảnh: Kremlin

Tín hiệu gửi tới đồng minh và đối thủ của Nga

Trong cuộc trao đổi với đại diện các nước, ông Putin khẳng định mục tiêu của cuộc tập trận là bảo đảm khả năng bảo vệ tuyệt đối chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước Liên minh.

"Mục tiêu của tập trận là luyện tập tất cả các yếu tố cần thiết để bảo đảm phòng thủ vô điều kiện trước mọi hành động xâm phạm" – ông nhấn mạnh.

Tổng thống cũng cảm ơn các đối tác quốc tế vì sự tin tưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành động phối hợp này đã giúp củng cố quan hệ nghề nghiệp và tạo ra bầu không khí hợp tác bình đẳng. Ông bổ sung: Tôi hy vọng đây là trải nghiệm hữu ích về mặt chuyên môn.

"Như vậy, tại Mulino không chỉ diễn ra màn trình diễn vũ khí, mà còn thể hiện một hình thức hợp tác quân sự quốc tế mới, trong đó Nga đóng vai trò trung tâm gắn kết" – TST bình luận.

Việc ông Putin xuất hiện tại Mulino trong quân phục là động thái gửi thông điệp tới phương Tây. Ảnh: Kremlin

Phản ứng từ châu Âu

Dù Moscow và Minsk khẳng định Zapad-2025 mang tính phòng thủ, các quốc gia Đông Âu vẫn coi đây là mối đe dọa. Ba Lan tuyên bố đóng cửa biên giới với Belarus, trong khi Litva, Latvia và Estonia hạn chế không phận và tăng cường an ninh biên giới.

Truyền thông phương Tây nhanh chóng mô tả cuộc tập trận là màn phô trương sức mạnh của Nga.

"Song chính đó mới là ý nghĩa ngầm: sự xuất hiện của ông Putin trong quân phục là lời nhắn trực diện đến những ai hy vọng Moscow suy yếu. Nga chứng minh rằng mình có khả năng huy động nhanh chóng, xây dựng liên minh và bảo đảm phòng thủ trên mọi hướng.

Zapad-2025 vừa là cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng của Nhà nước Liên minh trong việc đối phó với các mối đe dọa, vừa là biểu tượng cho sự hình thành một thế cân bằng quân sự toàn cầu mới.

Việc ông Putin xuất hiện tại Mulino trong quân phục đã khẳng định thông điệp: Moscow không chỉ sẵn sàng phòng thủ, mà còn có thể đặt ra điều kiện.

Với đồng minh, đây là tín hiệu của sự tự tin; còn với đối thủ của Nga, đây là lời cảnh báo. Phương Tây có thể gán mác đe dọa cho cuộc tập trận, nhưng thực tế vẫn hiển hiện: tại tỉnh Nizhny Novgorod, Nga đã cho thấy lá chắn quân sự vững chắc và ý chí chính trị kiên định" – TST kết luận.

(Theo TST)