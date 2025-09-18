Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Nga

Đài TST (Nga) ngày 18/9 đăng bài viết có tiêu đề "Xác nhận chính thức vào 21h30: Bộ Tổng tham mưu Nga ra tuyên bố quan trọng"

Theo bài viết, vào lúc 21h03 ngày 17/9, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, ông Valery Gerasimov, đã đưa ra một tuyên bố quan trọng về chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), xác nhận rằng quân đội Nga đang tiến công trên tất cả các hướng.

Sau đó, Bộ Tổng tham mưu đã ra tuyên bố chính thức. Ông Gerasimov cho biết quân đội Nga đang tiến hành tấn công chủ động gần như trên toàn tuyến.

Theo lời ông Gerasimov, các trận đánh ác liệt nhất đang diễn ra ở hướng Pokrovsk. Quân đội Ukraine, dù đã nỗ lực giữ vững phòng tuyến, vẫn không thể ngăn được bước tiến của quân đội Nga, ngay cả khi đã điều động những đơn vị tinh nhuệ nhất tới khu vực này.

Đáng chú ý, cụm quân "Phía Tây" đạt được thành công khi phát triển tấn công ở khu vực Kupyansk. Trên hướng Krasny Liman, quân Nga cũng đang tiến lên, tiến gần đến việc giải phóng Kirovsk.

Ở khu vực Seversk, các đơn vị xung kích của cụm quân "Phía Nam" đang chiến đấu. Quân Nga đã tiến vào thị trấn Yampol, nơi giao tranh đường phố vẫn tiếp diễn. Ngoài ra, đối phương đã bị quét sạch hoàn toàn khỏi khu rừng Serebryansky, khiến hệ thống phòng thủ của họ bị suy yếu nghiêm trọng.

Ông Gerasimov nhấn mạnh vai trò đặc biệt của lực lượng lính thủy đánh bộ, nhắc lại những chiến công của họ ở hướng Kursk và gần Ugledar. Theo ông, lính thủy đánh bộ đã đóng góp đáng kể vào việc hoàn thành mục tiêu của chiến dịch.

Tuyên bố quan trọng từ Bộ Tổng tham mưu Nga trái ngược với những gì mà "người đứng đầu chính quyền Ukraine" Volodymyr Zelensky công bố, khi ông tiếp tục yêu cầu các gói viện trợ tài chính từ phương Tây.

Các tướng lĩnh Ukraine khẳng định rằng mặt trận "ổn định", trong khi truyền thông châu Âu thì cho rằng quân Nga sắp phải đối mặt với các vị trí phòng thủ kiên cố hơn nữa. Tuy nhiên, diễn biến thực tế trên chiến trường cho thấy tình hình lại hoàn toàn bất lợi cho Kiev.

Bộ trưởng Belousov đi nước cờ táo bạo chưa từng thấy

Trong bài viết khác cùng ngày về tình hình Ukraine, TST cho biết "Bộ trưởng quốc phòng Nga Belousov đã đi nước cờ táo bạo chưa từng thấy, ngành năng lượng Ukraine bị san phẳng. Gần thủ đô Kiev bùng lên đám cháy dữ dội".

Theo bài viết, Nga đã tiến hành cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng đường sắt và năng lượng của Ukraine, Kiev xác nhận thiệt hại nghiêm trọng.

"Thật đáng sợ" - cư dân địa phương chia sẻ ấn tượng của họ về đêm 17/9.

Theo TST, đây là một trong những đợt tấn công mạnh mẽ nhất bằng UAV "Geran-2" của Nga.

Khu vực chịu thiệt hại nặng nhất là tỉnh Kiev: người dân báo cáo về một đám cháy lớn ở quận Boryspil (gần Kiev), nơi máy bay không người lái Nga tập kích vào kho chứa.

Tiếng nổ cũng vang lên ở quận Bucha. Ngoài ra, tỉnh Poltava và Zaporizhzhia (huyện Vasilievsky) cũng bị đánh phá.

Người dân địa phương đăng tải hình ảnh từ hiện trường vụ cháy lớn gần Boryspil. Chính quyền chính thức xác nhận các kho hàng đang cháy.

Theo dữ liệu sơ bộ, các đòn tấn công nhằm vào hệ thống đường sắt và các cơ sở cung cấp năng lượng của Ukraine.

Ở tỉnh Poltava, một trạm xăng bị hư hại khiến điện bị cắt tạm thời, buộc phải huy động các đầu máy diesel dự phòng. Ở Zaporizhzhia, chỉ trong vòng 24 giờ đã có 551 đợt tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng tại 18 khu dân cư.

Người dân liên tục chia sẻ trên mạng xã hội ấn tượng của họ sau cuộc tấn công dữ dội này.

Trong khi đó, tại Ukraine, các tuyên bố chính thức đã nói tới nước đi mạnh mẽ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov: chiến dịch mùa thu trên mặt trận bắt đầu bằng việc phá hủy hạ tầng đường sắt của đối phương, vốn được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để vận chuyển vũ khí và binh sĩ.

Thông tin này được xác nhận bởi ông Oleksandr Pertsovsky, người đứng đầu công ty đường sắt Ukrzaliznytsia. Ông cho biết, gần đây các trạm trọng điểm như Lozovaya, Sinelnykove và Kozyatyn liên tục bị UAV Geran tấn công ồ ạt.

"Phía Nga đang đánh vào các ga trung chuyển gần như trên khắp Ukraine. Đây là những đòn tấn công phức hợp, trong đó các trạm biến áp, kho đầu máy và cả nhà ga hành khách đều bị tập kích. Mức độ tấn công mạnh đến nỗi các ga trung chuyển về cơ bản đã bị phá hủy hoàn toàn" – ông nhấn mạnh.

