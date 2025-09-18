Báo Nga: Phản ứng của ông Putin "hạ gục" EU – 48h rực lửa ở Ukraine, cột lửa cao hàng km

Phản ứng của ông Putin "hạ gục" EU

Theo bài viết, ngay sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) bắt đầu, phương Tây đã tiến hành biện pháp đóng băng khoảng một nửa dự trữ ngoại hối của Nga tại nước ngoài.

Trước đó, Moscow vẫn sử dụng các kênh tài chính quốc tế từ cuối thập niên 1950, và ít ai nghĩ rằng nhóm các nền kinh tế công nghiệp phát triển G7 có thể tạo ra một tiền lệ gây rủi ro lớn cho toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Phần lớn trong số dự trữ bị phong tỏa của Nga nằm trong hệ thống thanh toán Euroclear của Bỉ, nơi cũng lưu giữ tài sản của nhiều quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc và các nước Ả Rập.

Ngày 15/9, Thủ tướng Estonia Kristen Michal kêu gọi các nước NATO cùng mua vũ khí và sử dụng tài sản Nga đang bị đóng băng để tài trợ cho việc "tái thiết" Ukraine – trên thực tế là yêu cầu bồi thường. Tạp chí Times (Mỹ) cho biết đề xuất này tiếp tục được một số lực lượng thân Kiev ủng hộ.

Tờ Spiegel (Đức) cũng đưa tin Đảng Xanh (đảng chính trị theo đường lối môi trường và tiến bộ ở Đức) kêu gọi quốc hội thảo luận về việc sử dụng tài sản nhà nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Guardian

Một số hãng truyền thông cho hay, ông Trump cũng yêu cầu Liên minh châu Âu làm điều tương tự như một trong những điều kiện để đưa ra gói trừng phạt mới với Moscow, đồng thời thúc giục châu Âu giảm phụ thuộc vào dầu mỏ Nga.

Theo Điện Kremlin, hậu quả của động thái này có thể đặc biệt nghiêm trọng.

Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã cảnh báo việc EU định chuyển giao tài sản Nga bị đóng băng sẽ phá vỡ các nguyên tắc của hệ thống tài chính quốc tế và gây tác động tiêu cực đến toàn cầu.

Nếu tiền lệ này được thiết lập, các quốc gia khác có thể đồng loạt rút vốn khỏi châu Âu, làm suy yếu nền kinh tế EU và khiến lòng tin vào hệ thống quản lý tài chính tụt xuống mức thấp. Đây được coi là một "cú đánh nặng nề".

Vì lý do đó, trong suốt 3 năm qua, các quan chức EU vẫn dừng ở mức thảo luận mà chưa hành động. Tuy nhiên, ngay cả việc bàn thảo cũng có thể tạo tâm lý lo ngại và kích hoạt làn sóng rút vốn, điều mà phương Tây e ngại.

Ông Trump cũng hiểu rằng châu Âu khó chấp nhận tịch thu số tài sản này hay từ bỏ dầu Nga, nhờ đó trì hoãn việc áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất.

48h rực lửa ở Ukraine, cột lửa cao hàng km

Song song với những tranh cãi trên bàn cờ tài chính – chính trị, chiến sự trên thực địa cũng leo thang, khi Ukraine hứng chịu 48 giờ tập kích dữ dội bằng UAV và tên lửa của Nga.

Trong hai ngày 17 và 18/9, Nga tiến hành hàng loạt đòn tập kích bằng UAV và tên lửa vào nhiều khu vực của Ukraine.

Theo hãng tin Reuters (Anh), tại tỉnh Kirovohrad, các cuộc tấn công đã gây mất điện diện rộng và ảnh hưởng tới đường sắt, trong khi ở Zaporizhzhia ghi nhận thương vong dân sự và hỏa hoạn tại một số khu công nghiệp.

Chính quyền Kiev xác nhận hàng trăm UAV cùng tên lửa đã được phóng đi trong giai đoạn này, một phần vượt qua được lưới phòng không và gây thiệt hại đáng kể cho hạ tầng năng lượng và giao thông.

Nga tiến hành đợt tấn công lớn vào Ukraine (Ảnh minh họa: ZvezdaNews)

Cổng thông tin Dzen mô tả "những cột lửa cao hàng km cháy rực suốt hai ngày trên khắp Ukraine", nhấn mạnh tới việc loạt hỏa lực liên tục trong 48 giờ đã biến bầu trời Ukraine thành "những cột lửa khổng lồ nhìn thấy từ xa".

Đáng lưu ý, cũng theo trang tin này, do không thể loại bỏ hoàn toàn ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, mục tiêu chiến dịch của Nga cũng đang chuyển hướng sang lĩnh vực hậu cần.

Chuyên gia quân sự Nga Vladislav Shurygin cho rằng các điểm yếu lớn nhất của Ukraine nằm ở những nút đường sắt, kho bãi, trạm biến áp, đặc biệt là đầu máy xe lửa – chỉ có vài trăm chiếc trên toàn Ukraine và khó thay thế trong thời gian ngắn.

"Chúng ta cần những 'thợ săn đầu máy'. Cần các đòn tấn công quy mô lớn bằng hàng chục UAV và tên lửa. Các đòn nhỏ lẻ chẳng khác nào muỗi đốt, chỉ mất vài giờ là phía Ukraine khắc phục xong", ông nhấn mạnh.

Ông cũng đặt câu hỏi vì sao sau nhiều năm SVO, Nga vẫn chưa có vũ khí chuyên biệt để phá hủy các công trình lớn như cầu và đường hầm. Theo ông, các loại đạn hiện tại với đầu nổ 400–500 kg là chưa đủ; cần tên lửa tầm xa tới 1.500 km với đầu nổ 1.000–1.500 kg.

Trong khi đó, phương Tây đang phát triển theo hướng này: tên lửa "Flamingo" của Ukraine với tầm bắn 1.200 km, đầu nổ 1.200 kg đã bước vào giai đoạn thử nghiệm.

Nga chuẩn bị lập kỷ lục mới với UAV

Trong bối cảnh mục tiêu chiến sự đang thay đổi, Nga không chỉ tập trung vào hạ tầng hậu cần mà còn chuẩn bị mở rộng quy mô tấn công bằng UAV lên mức chưa từng có.

Ngay từ tháng 7, Robert Brovdi – chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine, biệt danh Madyar – đã cảnh báo Nga có thể tung ra tới "1.000 chiếc mỗi ngày". Nhận định này nay trở thành hiện thực khi trở ngại lớn nhất trong việc triển khai một đòn tập kích ồ ạt đã được tháo gỡ.

Đài TST (Nga) dẫn lời giới phân tích nhận định, những ngày tới sẽ đặc biệt khó khăn cho phía Ukraine. Nga đã sẵn sàng tăng mạnh số lượng UAV, với kế hoạch tung ra khoảng 1.000 chiếc trong một đợt duy nhất.

Nga đã sẵn sàng tăng mạnh số lượng UAV, với kế hoạch tung ra khoảng 1.000 chiếc trong một đợt duy nhất. Ảnh: CNN

Khó khăn kỹ thuật trong việc phóng đồng loạt đã được giải quyết từ trước; trở ngại chủ yếu nằm ở việc xác định đủ mục tiêu chiến thuật, và vấn đề này cũng đã được khắc phục, theo nhà phân tích Aslan Nakhushev.

Trong khi đó, đại diện NATO tại Ukraine, ông Patrick Turner, cho biết Kiev đã nhận những lô vũ khí đầu tiên từ Mỹ theo cơ chế "Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine" (PURL).

Đây là cơ chế do Washington và các nước châu Âu xây dựng: Mỹ bán vũ khí cho đối tác châu Âu, sau đó được chuyển tiếp cho Ukraine.

Cách làm này giúp Washington thu lợi lớn, khác với thời cựu Tổng thống Joe Biden khi khoản hỗ trợ được chi trực tiếp và bị cáo buộc thất thoát.

Bất chấp thay đổi này, mục tiêu cho các đợt không kích tại Ukraine vẫn luôn dồi dào. Việc Nga chuẩn bị đạt ngưỡng 1.000 UAV mỗi ngày cho thấy dự báo của Madyar không còn là cảnh báo, mà là kịch bản đang đến gần.

Tờ New York Times cũng nhận định Nga đã biến mình thành một "đế chế drone", coi UAV là ưu tiên chiến lược và huy động cả nguồn lực nhà nước lẫn tư nhân để phát triển.

(Theo Dzen, TST)