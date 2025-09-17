4 vạn quân NATO áp sát, ông Putin tung át chủ bài - Washington dậy sóng sau động thái "chưa từng có với Nga"

Hàng chục nghìn quân NATO áp sát, ông Putin tung "át chủ bài"

Đài TST (Nga) đưa tin, Ba Lan đã tuyên bố điều động 40.000 binh sĩ tới khu vực biên giới giáp Nga và Belarus - động thái gây lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực. Đây không còn là sự điều chuyển mang tính tượng trưng, mà là lực lượng quy mô lớn chưa từng có.

Moscow ngay lập tức đáp trả. Kênh tin tức ABN24 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã tung "át chủ bài" của mình: phóng thành công tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon từ khinh hạm Đô đốc Gorshkov. Vụ thử được mô tả như một thông điệp rõ ràng gửi tới NATO.

Ba Lan đã tuyên bố điều động 40.000 binh sĩ tới khu vực biên giới giáp Nga và Belarus. Ảnh: aljazeera

Theo bài báo, khi quả tên lửa Zircon rời bệ phóng và lao thẳng lên bầu trời, giới chức quân sự phương Tây "không giấu nổi sự bàng hoàng". Họ hiểu rằng đây là phản ứng trực tiếp trước động thái triển khai quân của Ba Lan và NATO ở gần biên giới Nga.

Điều khiến Zircon được gọi là "sát thủ" nằm ở tốc độ và khả năng xuyên thủng phòng thủ. Từ thời điểm phóng đến khi đánh trúng mục tiêu chỉ mất vài phút, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của NATO gần như không thể kịp thời ngăn chặn. Điều đó đồng nghĩa, mục tiêu sẽ bị tiêu diệt với xác suất rất cao.

Các chuyên gia nhấn mạnh, mỗi khi NATO gia tăng sức ép quân sự sát biên giới Nga, phương Tây cần nhớ rằng Moscow sở hữu trong tay loại vũ khí có khả năng thay đổi cục diện trong tích tắc.

Trước đó, Nga và Belarus cũng vừa hoàn tất cuộc tập trận chung ở khu vực biên giới với Ba Lan. Giới quan sát nhận định, nếu NATO tiếp tục tiến hành các hành động khiêu khích, họ sẽ phải đối diện với một lực lượng liên hợp hùng hậu của Nga – Belarus, được hậu thuẫn bởi những hệ thống vũ khí hiện đại nhất của Moscow.

Tổng thống Vladimir Putin đã tung "át chủ bài" của mình - Tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon. Ảnh: India Today

Washington "dậy sóng" sau động thái chưa từng có của Mỹ với Nga

Liên quan tới căng thẳng Nga-NATO, trong một bài viết khác cùng ngày, TST nhận định, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xoay chuyển tình thế trước các mối đe dọa trực tiếp từ NATO tại biên giới, đồng thời gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới Mỹ.

Giới quan sát nhận định, động thái này chắc chắn sẽ khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump quan tâm, bởi nó cho thấy sức mạnh thực tế của quân đội Nga. Việc các quan sát viên quân sự Mỹ xuất hiện trong cuộc tập trận quy mô lớn "Zapad-2025" đã gây ra làn sóng chấn động dư luận và báo chí tại Washington.

Trước đó, trong quá trình thảo luận về các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine, một số quốc gia châu Âu trong cái gọi là "liên minh tự nguyện" đã nêu khả năng đưa quân trực tiếp vào lãnh thổ Ukraine. Pháp và Anh được xem là những bên thúc đẩy mạnh mẽ kế hoạch này.

Trên mạng thậm chí còn xuất hiện bản đồ giả định vị trí đóng quân của lực lượng phương Tây tại Ukraine. Nga nhiều lần cảnh báo rằng việc triển khai binh sĩ NATO trên lãnh thổ Ukraine sẽ vượt qua "lằn ranh đỏ" và khiến họ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Quan trọng hơn, điều khoản thứ năm về phòng thủ tập thể của NATO sẽ không thể áp dụng trong trường hợp này, bởi lực lượng đó không hiện diện trên lãnh thổ của liên minh.

Hình ảnh cuộc tập trận Zapad 2021. Ảnh: icds.ee

Căng thẳng càng gia tăng sau "sự cố Ba Lan" liên quan tới UAV. Tại khu vực phía đông nước này, radar phát hiện một số máy bay không người lái nghi là của Nga vượt qua biên giới. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy chúng không mang đầu đạn, nhưng hệ thống phòng không và tiêm kích F-16 của Ba Lan vẫn không thể bắn hạ.

Thậm chí, một chiếc F-16 đã vô tình phóng đạn trúng nhà dân thay vì tiêu diệt mục tiêu UAV. Sự cố này được truyền thông phương Tây coi là minh chứng cho thấy năng lực phòng thủ NATO còn nhiều hạn chế.

Trong bối cảnh đó, Nga tổ chức cuộc tập trận chiến lược "Zapad-2025" trên 41 thao trường, với sự tham gia của khoảng 100.000 binh sĩ, 10.000 trang thiết bị và lực lượng từ sáu quốc gia.

Điều gây bất ngờ nhất chính là sự hiện diện của quan sát viên quân sự Mỹ. Tờ The New York Times cho biết, đây là động thái chưa từng có kể từ khi hợp tác quân sự Nga – Mỹ chấm dứt, khiến không chỉ báo chí Mỹ mà cả Nga cũng bất ngờ.

Bình luận trên kênh Tsargrad, Tiến sĩ khoa học chính trị Andrey Pinchuk, cựu Bộ trưởng An ninh Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR), cho rằng: "Đây là tín hiệu cho thấy Nga sẵn sàng đối thoại và thỏa hiệp, mở ra khả năng hình thành cơ chế thực tế cho một thỏa thuận giữa Trump và Putin."

Đáng chú ý, Tổng thống Trump gần đây tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải tiến tới một thỏa thuận hòa giải, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng một cuộc gặp ba bên về vấn đề này sẽ sớm diễn ra.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh: trong trường hợp mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt không thể đạt được qua đàm phán, Nga buộc phải theo đuổi chúng trên chiến trường.