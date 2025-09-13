Báo Anh: Ông Putin “khui” tên lửa Oreshnik – Hàng ngàn quân Nga áp sát biên giới, châu Âu căng thẳng cực độ

Tờ Daily Mail (Anh) đăng bài viết cho biết, “NATO đang náo loạn, Nga khiến châu Âu rơi vào căng thẳng tột độ khi ‘khui’ tên lửa Oreshnik. Hàng nghìn binh sĩ Nga và Belarus nhận lệnh hành quân”.

Theo tờ báo Anh, Nga cùng Belarus vừa khai màn tập trận Zapad-2025 trong ngày 12/9, đưa vào sử dụng tổ hợp tên lửa tối tân Oreshnik.

Động thái này khiến châu Âu rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, trong khi NATO lo ngại các căn cứ của mình ở châu Âu có thể bị đe dọa trực tiếp.

Theo tác giả bài viết Clarke Reynolds, quân đội Nga sẽ lần đầu tiên triển khai thử nghiệm hệ thống tên lửa Oreshnik trong khuôn khổ tập trận. Đây được xem là một trong những vũ khí mới nhất và nguy hiểm nhất của Nga.

Mặc dù thông báo chính thức chỉ ghi nhận khoảng 13.000 quân tham gia, nhưng giới phân tích phương Tây cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều.

Điều này càng làm dấy lên lo ngại khi khu vực tập trận diễn ra sát sườn NATO. Đáp lại, Ba Lan đã lập tức đóng cửa biên giới với Belarus để đề phòng rủi ro.

“Châu Âu đang trên bờ vực căng thẳng cực độ khi quân đội của ông Putin tập trung cho cuộc tập trận quy mô lớn Zapad-2025” — hãng tin ABN24 bình luận, dẫn nguồn từ Daily Mail.

Theo tờ báo, nếu việc Nga triển khai tên lửa Oreshnik không phải là “động tác giả” thì các căn cứ không quân NATO tại châu Âu sẽ bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Đây là lý do khiến nội bộ liên minh phương Tây rơi vào tình trạng náo loạn.

Theo kế hoạch, tổ hợp Oreshnik sẽ được triển khai thường trực tại Belarus trước cuối năm nay.

Cuộc tập trận Zapad-2025 dự kiến kéo dài đến ngày 16/9, và trong suốt thời gian đó, NATO được dự báo sẽ đối mặt với căng thẳng cực độ — nhất là khi mới đây, Ba Lan thông báo phát hiện UAV Nga rơi xuống lãnh thổ nước này.