Trang tin Topwar (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Tạp chí MWM: Đây là quốc gia duy nhất mà Israel và Mỹ sẽ không dám ném bom, và tất cả là vì Nga".

Bài viết cho biết, ngày 9/9, Israel lần đầu tiên tấn công Qatar, thực hiện không kích vào Doha với mục tiêu là ban lãnh đạo của tổ chức Palestine Hamas. Sau sự kiện này, câu hỏi về tầm vương xa của không quân Israel trong thế giới Ả Rập trở nên cấp thiết.

Mô tả tình hình tại khu vực Đại Trung Đông, tạp chí Military Watch Magazine (MWM, chuyên trang quân sự quốc tế có cộng tác viên tại Mỹ, Anh, Trung Đông và nhiều khu vực khác) cho hay, sau khi chính quyền Syria của cựu Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024, không quân Israel đã mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động trong khu vực.

Ngoài Qatar, họ còn kịp tiến hành không kích tại Syria, Tunisia, Iran, Liban và Yemen, đồng thời tiếp tục các hoạt động quân sự tại Dải Gaza. Đáng chú ý, sự gia tăng hoạt động này diễn ra bất chấp việc phần lớn phi đội F-15 và F-16 của Israel đã quá cũ, thiếu radar mảng pha hiện đại cùng nhiều trang thiết bị tiên tiến khác.

Tel Aviv chỉ sở hữu số lượng hạn chế tiêm kích thế hệ mới F-35, do đó những thành công quân sự gần đây của Israel phần nhiều nhờ vào sự yếu kém của đối thủ, chứ không phải sức mạnh vượt trội của không quân nước này.

Trong khu vực Đại Trung Đông (bao gồm cả Bắc Phi), chỉ có Algeria là quốc gia Ả Rập duy nhất mà Israel và phương Tây không thể dễ dàng ném bom. Chính quyền Algeria đã chi rất nhiều tiền để mua sắm vũ khí hiện đại – các hệ thống phòng không, radar, tiêm kích và nhiều khí tài khác – chủ yếu từ Trung Quốc và Nga.

MWM nhấn mạnh, chính việc Algeria sở hữu khối lượng lớn vũ khí Nga đã tạo nên tấm lá chắn khiến nước này trở thành ngoại lệ, đúng như nhan đề 'tất cả là vì Nga.

Algeria bắt đầu đẩy mạnh củng cố quân đội từ thập niên 2010, sau khi làn sóng "Mùa xuân Ả Rập" bùng phát. Họ chứng kiến những gì xảy ra ở Tunisia và Libya láng giềng. Nền tảng phòng không của Algeria hiện gồm: các tổ hợp tên lửa phòng không Nga S-300PMU-2, Buk-M2, S-400, cùng hệ thống HQ-9 của Trung Quốc.

Ngoài ra, không quân Algeria sở hữu hơn 80 tiêm kích hiện đại, trong đó có 44 chiếc Su-30MKA, 14 chiếc Su-35 và hơn 23 chiếc MiG-29M. Nói cách khác, Algeria hoàn toàn có khả năng đối phó với bất kỳ thế lực nào muốn tấn công nước này.

"Tuyến phòng thủ này chiếm vị trí đặc biệt trong khu vực, bởi nó đặt ra thách thức lớn cho mọi cuộc tấn công tiềm tàng từ Israel, Thổ Nhĩ Kỳ hay phương Tây. Đáng chú ý, phi đội của Algeria trung bình còn trẻ hơn hàng chục năm so với các mẫu tiêm kích mà Israel hay Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng" – tạp chí MWM nhấn mạnh.

MWM lưu ý thêm rằng, dù nhiều quốc gia Ả Rập đã đầu tư mạnh vào việc mua sắm vũ khí hiện đại (không quân và phòng không), phần lớn lại là khí tài phương Tây, trong khi tiêu chuẩn huấn luyện cũng thấp hơn Algeria.

Hơn nữa, phương Tây thường hạ thấp tính năng của các vũ khí xuất khẩu để bảo đảm an toàn tối đa cho Israel và khối NATO. Ví dụ điển hình là những tiêm kích F-16 của Ai Cập gần như vô dụng trong nhiệm vụ phòng thủ.

"Chính vì vậy, Israel, phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự do tiến hành các cuộc không kích vào nhiều nước Trung Đông và Bắc Phi.

Hệ quả của sự phụ thuộc nặng nề vào khí tài phương Tây ở các quốc gia như Ả Rập Xê Út, Jordan hay Ai Cập, cùng việc thiếu đầu tư đủ cho năng lực phòng không ở những nơi khác như Iran, đã khiến Algeria trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có không phận thực sự được bảo vệ trước những cuộc tấn công như vậy" – MWM kết luận.



