3 “cú đấm” xuyên thủng phòng tuyến, 5 vạn binh Nga đánh lớn: Kiev rút quân, Mỹ lý giải tín hiệu từ ông Putin

Ba “cú đấm thép” xuyên thủng phòng tuyến

Chiến sự tại Ukraine đang bước vào giai đoạn được đánh giá là có thể xoay chuyển cục diện. Tờ MK (Nga) đưa tin, quân đội Nga đang tập trung lực lượng lớn để tung ra ba mũi tiến công đồng thời, được ví như “ba cú đấm thép”, nhằm vào các hướng trọng yếu là Zaporizhzhia, Pokrovsk và Novopavlovsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/9 cho rằng Nga có thể điều động khoảng 15.000 binh sĩ đến Zaporizhzhia, 7.000 đến Pokrovsk, cùng tới 30.000 từ vùng Sumy để tăng cường cho các mặt trận. Ông cảnh báo việc tấn công đồng loạt trên nhiều hướng sẽ tạo sức ép lớn, trong khi quân số và dự bị của Ukraine đang suy giảm.

Theo phân tích của giới quan sát, cách tiếp cận của Nga là kết hợp hỏa lực mạnh và chiến thuật cơ động linh hoạt. Pháo binh, máy bay không người lái và bom hạng nặng được triển khai trước để phá vỡ phòng tuyến, sau đó các nhóm nhỏ tiến sâu và chiếm giữ khu vực tranh chấp.

Khi lực lượng dự bị của Ukraine mỏng đi, việc tái chiếm những vị trí này trở nên khó khăn. Đây được xem là cách đánh nhằm tiêu hao dần sức chống cự, đồng thời mở đường cho một đợt tổng tiến công quy mô lớn.

Nga đang tập trung lực lượng lớn để tung ra ba mũi tiến công đồng thời. Ảnh: TST

Kupyansk: Dấu hiệu rút lui rõ rệt

Tình hình tại Kupyansk cho thấy những thách thức cụ thể đối với Ukraine. Theo nguồn tin tại chỗ, quân đội Ukraine đã rút khỏi khu vực phía Bắc thành phố, bao gồm cả khu công nghiệp, sau khi quân Nga áp sát tòa nhà chính quyền.

Các đơn vị còn lại đang dồn về khu trung tâm để phòng thủ, song phải đối mặt với nhiều nguy cơ như các tuyến rút lui có thể bị gài mìn và khó khăn trong sơ tán.

Việc Nga mở rộng kiểm soát tại khu vực này khiến việc duy trì thế phòng ngự ở bờ đối diện sông Oskol trở thành gánh nặng, khi lực lượng và nguồn lực phải trải rộng trong điều kiện thiếu thốn. Một số nhà quan sát nhận định, Kupyansk có thể là điểm báo hiệu cho thấy thế trận đang dần thay đổi theo hướng bất lợi cho phía Ukraine.

Không chỉ riêng tại Kupyansk, giao tranh cũng leo thang ở Pokrovsk, nơi quân Nga tiến sâu vào một số khu dân cư.

Các đợt phản công của Ukraine phần lớn bị đẩy lùi hoặc nhanh chóng bị cô lập, khiến nỗ lực phòng thủ thêm khó khăn. Theo giới phân tích, các mũi phản công không thành công còn buộc Ukraine phải phân tán lực lượng, tạo điều kiện để Nga từng bước thu hẹp vòng vây.

Zaporizhzhia: Nguy cơ phong tỏa cận kề

Ở miền Nam, Zaporizhzhia được coi là mục tiêu lớn nhất trong ba mũi tiến công. Đây là thành phố có vị trí chiến lược, và nếu bị phong tỏa sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng tiếp tế của Ukraine.

Các nguồn tin cho biết chỉ huy Ukraine đã phải tung những đơn vị dự bị cuối cùng vào các vị trí chưa được chuẩn bị sẵn sàng. Điều này cho thấy lực lượng phòng thủ đã bị dồn tới giới hạn. Nếu Nga triển khai một đòn tấn công quy mô lớn, không chỉ Zaporizhzhia mà cả Pavlograd cũng có thể bị pháo kích phong tỏa.

Tại vùng Dnipropetrovsk, tình hình càng khó khăn hơn khi nhiều lữ đoàn Ukraine chỉ đạt dưới 50% quân số, trong khi một số nhóm trinh sát của Nga đã hiện diện ở các làng. Thiếu vắng lực lượng dự bị chiến lược, bất kỳ đòn tấn công mạnh nào cũng có thể khiến tuyến phòng thủ sụp đổ trên nhiều đoạn cùng lúc.

Giới quan sát nhận định, nếu ba mũi tiến công được triển khai đồng bộ và hiệu quả, cục diện chiến trường có thể thay đổi nhanh chóng. Các điểm nóng như Kupyansk và Zaporizhzhia chính là minh chứng cho thấy áp lực ngày càng lớn mà Ukraine đang phải đối mặt.

Báo Mỹ lý giải tín hiệu của ông Putin

Trong khi thực địa chứng kiến áp lực ngày càng lớn, trên bình diện quốc tế, giới phân tích cũng ghi nhận những tín hiệu chính trị quan trọng từ phía Nga.

Theo tờ New York Times (Mỹ), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi một cảnh báo rõ ràng tới giới lãnh đạo Ukraine và các đồng minh phương Tây về những hệ quả không tránh khỏi nếu các nước ngoài triển khai quân đội tại Ukraine.

“Thông điệp của ông Putin với Ukraine là ông không hề nghi ngờ về ưu thế quân sự của Nga…” - bài viết của NYT nhận định.

Một tuần trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (Eastern Economic Forum), ông Putin đã chỉ rõ với các thành viên của “liên minh tình nguyện” do Anh-Pháp dẫn đầu rằng Moscow sẽ có phản ứng quyết liệt nếu có sự điều động quân đội của các nước phương Tây vào lãnh thổ Ukraine.

Trong phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok ngày 5/9/2025, ông khẳng định: “Nếu bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào xuất hiện tại đó, đặc biệt là trong lúc chiến sự còn diễn ra, chúng tôi (Nga) sẽ xem họ là mục tiêu chính danh.”

Cùng lúc đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng việc đưa lực lượng quốc tế hay NATO vào Ukraine, gần biên giới Nga hoặc hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, được xem là “mối đe dọa đối với an ninh của Nga.”

Trước đó, trong một phát ngôn tháng 2/2024, Kremlin cũng đã cảnh báo về nguy cơ xung đột trực tiếp nếu các thành viên NATO gửi quân vào Ukraine. Ông Peskov khi đó nói rằng nếu các nước NATO can thiệp quân sự, thì cuộc xung đột giữa NATO và Nga “sẽ không chỉ dừng ở khả năng nữa, mà sẽ là điều tất yếu”.