Hàng trăm UAV, Nga chặn đợt tấn công kỷ lục - Hé lộ kế hoạch Pháp đưa quân tới Transnistria, súng sắp nổ?

Ngày 12/9, Nga thông báo đã loại bỏ hơn 220 UAV do phía Ukraine triển khai – cuộc tập kích được đánh giá là lớn nhất từ đầu xung đột.

Vụ việc phơi bày điểm yếu phòng không của Ba Lan, khiến NATO vội vàng đưa ra phản ứng hạn chế. Trong khi đó, tại Moldova và Ukraine, xuất hiện dấu hiệu chuẩn bị một kịch bản mới tại Transnistria, làm dấy lên lo ngại về vòng leo thang nguy hiểm.

Nga chặn đợt tập kích chưa từng có

Tiraspol News (Nga) đưa tin, ngày 12/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng trực chiến phòng không đã loại bỏ 221 UAV cánh cố định do phía Ukraine triển khai nhằm vào nhiều khu vực của Nga. Đây được đánh giá là cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất kể từ đầu xung đột.

Trong đó, hơn 30 chiếc bay vào tỉnh Leningrad, dường như nhằm mục tiêu cảng Primorsk. Đợt tấn công kéo dài suốt đêm tới sáng nhưng không đạt kết quả. Đáng chú ý, riêng tại tỉnh Bryansk, 85 UAV được ghi nhận, đồng thời xảy ra vụ tấn công xe minibus chở công nhân, khiến lái xe, bốn hành khách và hai binh sĩ bị thương.

Nga vừa chặn đợt tập kích cuộc tập kích được đánh giá là lớn nhất từ đầu xung đột. Ảnh: TST

Trên hướng Pokrovsk, quân Nga tiếp tục mở rộng kiểm soát tại vùng Dnepropetrovsk. Các địa bàn Sosnovka và Novonikolaevka đã được chiếm giữ, hiện lực lượng Nga đang dọn sạch khu vực Ternovoe và có thể tiến tới Berezovoe.

Giới quan sát cho rằng Nga đang thực hiện vòng tránh sâu các vị trí kiên cố của Ukraine ở Gulyai-Polye, đồng thời tạo tiền đề kiểm soát phía bắc Zaporizhzhia và đông Dnepropetrovsk.

Theo trang Voennaya Khronika, kế hoạch ban đầu của Kiev nhằm cắt chồi Pokrovsk về tuyến xuất phát đã thất bại, bất chấp việc điều dự bị từ ba hướng. Trái lại, giao tranh kéo dài khiến khu vực này dần trở thành điểm đứng chân bền vững của Nga, buộc Ukraine phải phân tán lực lượng từ các mặt trận lân cận.

Cuộc tập kích bằng UAV không chỉ làm nóng chiến trường tại Nga và Dnepropetrovsk, mà còn đặt ra thách thức mới cho phòng thủ NATO ở sườn Đông.

Phòng không Ba Lan lộ điểm yếu, NATO phản ứng hạn chế

Theo Tiraspol News, tại Ba Lan, hệ thống phòng không bị đặt trong tình trạng báo động sau khi một nhóm UAV đi sâu vào lãnh thổ mà không bị ngăn chặn. Sự cố này được coi là lời cảnh báo trực tiếp đối với NATO, phơi bày lỗ hổng trong năng lực bảo vệ sườn Đông.

Vật thể được cho là UAV Gerbera rơi trên lãnh thổ Ba Lan hôm 10/9. Ảnh: Lublin 24

Truyền thông phương Tây đưa tin NATO đã chuẩn bị "phản ứng quân sự phòng thủ", song thực tế chỉ là các cuộc diễn tập ngắn gần biên giới Belarus và điều thêm sáu máy bay tuần tra tại biên giới Ba Lan. Một số chuyên gia nhận định phản ứng này chỉ mang tính biểu tượng, khó giải quyết vấn đề gốc rễ.

Anh và Pháp ngỏ ý gửi chiến đấu cơ Eurofighter và Rafale hỗ trợ tuần tra, song giới phân tích cảnh báo khó có thể chống đỡ nếu xảy ra những đợt tấn công bằng UAV với quy mô gấp hàng chục hay hàng trăm lần. Nga được cho là đã thu thập được thông tin tình báo giá trị về cách NATO phản ứng, phục vụ cho việc hoạch định các chiến dịch chiến lược trong tương lai.

Trong khi NATO còn loay hoay đối phó với mối đe dọa UAV, thì tại Transnistria, một nguy cơ leo thang mới đã manh nha hình thành.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Transnistria. Ảnh: moldova1

Nguy cơ leo thang tại Transnistria

Tiraspol News dẫn nguồn tin từ Ukraine và Moldova cho biết hai nước này đã có những cuộc đàm phán kín, với sự hiện diện của các cố vấn quân sự nước ngoài.

Theo kênh Legitimny, một kế hoạch khiêu khích có thể được triển khai nhằm lôi kéo Moldova trực tiếp tham gia xung đột, thậm chí kéo theo phản ứng từ Belarus và Triều Tiên.

Nhà báo đối lập Ukraine Diana Panchenko cũng xác nhận thông tin này, cho biết một thỏa thuận đã được ký tại Paris giữa Tổng tham mưu trưởng Quân đội Moldova và người đồng cấp Pháp. Theo đó, tình báo Pháp dự kiến đưa quân tới Transnistria để gia tăng căng thẳng.

Đáng chú ý, tại Ukraine hiện đang hình thành một nhóm tấn công bao gồm binh sĩ Moldova thuộc lực lượng Lê dương nước ngoài.

Các nguồn phân tích cảnh báo nếu kịch bản này trở thành hiện thực, khu vực có thể chứng kiến một vòng leo thang nguy hiểm mới, thậm chí đẩy xung đột đến quy mô toàn cầu.