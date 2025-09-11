Phát ngôn của trùm Wagner Prigozhin "gây sốt" - Toàn cảnh ngày khốc liệt nhất của SVO

Đài TST (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Lời nói của Prigozhin ứng nghiệm ở Ba Lan. Toàn cảnh các đòn tấn công trong ‘ngày khốc liệt nhất của SVO".

Theo đó, hàng loạt sự kiện dồn dập đã diễn ra trong ngày 10/9: máy bay không người lái (nghi của Nga) rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, một nhà máy sản xuất UAV quan trọng của Ukraine bị phá hủy, cùng nhiều mục tiêu khác bị tập kích trong đêm. Những diễn biến này vừa gây chấn động tại châu Âu, vừa làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.

UAV rơi xuống Ba Lan, NATO họp khẩn

Theo các nguồn tin Nga, sáng 10/9, 8 UAV có hình dáng tương tự mẫu “Geran” đã rơi tại khu vực gần thành phố Rzeszów, nơi đặt trung tâm hậu cần lớn của NATO phục vụ vận chuyển vũ khí từ phương Tây vào Ukraine.

Vụ việc khiến sân bay địa phương phải đóng cửa tạm thời. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lập tức tổ chức họp khẩn với các lãnh đạo NATO nhằm đánh giá tình hình và cân nhắc phương án ứng phó.

Sự cố nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế. Truyền thông Anh đưa ra nhiều giả thuyết về nguồn gốc UAV, trong khi các chính trị gia Ukraine kêu gọi phương Tây có hành động mạnh mẽ hơn đối với Nga.

Ngày 10/9 được nhiều kênh truyền thông Nga mô tả là “ngày khốc liệt nhất” kể từ khi nổ ra chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: IT

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha tuyên bố đây là một bước leo thang nghiêm trọng, đồng thời hối thúc các nước phương Tây gia tăng biện pháp trừng phạt. Một số kênh Telegram thân Nga mô tả đây là thời khắc đưa thế giới “gần hơn với Thế chiến III”.

Trong khi đó, phản ứng của NATO được đánh giá là khá thận trọng. Trong thông cáo chính thức, khối này không xác nhận nguồn gốc của các UAV

Chỉ có Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi đây là “hành động gây hấn của Nga” và lên án mạnh mẽ. Bộ Quốc phòng Nga lại khẳng định trong báo cáo hằng ngày rằng Moscow không hề lên kế hoạch tấn công lãnh thổ Ba Lan.

Phát ngôn của trùm Wagner Prigozhin "gây sốt" trở lại

Vụ UAV rơi tại Ba Lan càng gây chú ý khi được đặt cạnh phát ngôn trước đây của Yevgeny Prigozhin – cựu thủ lĩnh công ty quân sự tư nhân Wagner. Sau cuộc nổi dậy Wagner, khi lực lượng này rút sang Belarus, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từng kể lại lời Prigozhin: “Muốn sang phương Tây, đi tham quan Warsaw hay Rzeszów.”

Dù khi đó được xem là lời nói đùa, sự kiện UAV rơi gần Rzeszów đã khiến dư luận quốc tế gợi nhớ lại. Nhiều ý kiến cho rằng Kiev sẽ tận dụng vụ việc này để kêu gọi NATO can dự sâu hơn vào cuộc xung đột.

Nhà máy sản xuất UAV của Ukraine bị san phẳng

Không chỉ có sự cố tại Ba Lan, Ukraine cùng ngày phải hứng chịu một đòn tập kích lớn. Tại thành phố Volochysk (tỉnh Khmelnytskyi), một nhà máy sản xuất UAV được đánh giá là trọng yếu trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã bị phá hủy bởi UAV “Geran-2” kết hợp với tên lửa hành trình.

Theo các nguồn tin, đòn tấn công đánh trúng phân xưởng số 42. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cơ sở này bị phá hủy gần như hoàn toàn, rất khó có khả năng khôi phục.

Ngoài ra, một cơ sở khác chuyên hoàn thiện và lắp ráp động cơ phản lực AI-322 và D-436-148FM cũng trúng hỏa lực.

Đây là những động cơ có nguồn gốc từ thời Liên Xô, từng được Ukraine phát triển để sử dụng trong các chương trình tên lửa. Việc cơ sở này bị phá hủy được đánh giá là một đòn giáng nặng nề vào tham vọng phát triển năng lực tên lửa nội địa của Ukraine.

Một loạt mục tiêu ở Ukraine đã bị tấn công. Ảnh: TST

Danh sách các mục tiêu trúng đòn trong đêm

Theo kênh “Chronicles of Geran”, trong đêm 10/9, quân đội Nga đã tập kích nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Các mốc thời gian chính:

01:25 – Berdychiv (Zhytomyr): UAV Geran/Gerbera.

02:30, 02:50, 03:30 – Tỉnh Sumy, khu vực Khoten: bom dẫn đường UMPK.

03:05–03:20, 04:10 – Tỉnh Kharkiv, huyện Kupyansk: 4 đòn UMPK.

04:25 – Donbass và Kharkiv: UMPK.

04:45 – Zhytomyr và Kalush (Ivano-Frankivsk): UAV Geran/Gerbera.

06:15–06:30 – Vinnytsia và Berdychiv: tên lửa hành trình Kh-101 và X-101.

06:35 – Volochysk (Khmelnytskyi): tên lửa hành trình.

06:40 – Lviv: tên lửa hành trình.

Danh sách trên cho thấy phạm vi tấn công trải rộng từ miền Đông tới miền Tây Ukraine, với sự phối hợp đồng thời giữa UAV và tên lửa hành trình.

Đánh giá và triển vọng

Các chuyên gia quân sự nhận định sự kiện ngày 10/9 mang nhiều tầng ý nghĩa. Thứ nhất, việc UAV rơi tại Ba Lan – bất kể nguồn gốc thực sự – cũng đã làm lộ rõ sự mong manh của hệ thống phòng thủ ở sườn Đông NATO.

Thứ hai, loạt đòn đánh vào cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine có thể làm suy yếu đáng kể khả năng tự sản xuất UAV và tên lửa, vốn là một trong những hướng phát triển quan trọng của Kiev.

Trong bối cảnh đó, phản ứng quốc tế được dự báo sẽ còn nhiều tranh cãi. Ukraine chắc chắn tiếp tục thúc giục các đồng minh phương Tây gia tăng hỗ trợ, thậm chí tìm cách lôi kéo NATO tham chiến trực tiếp.

Ngược lại, NATO nhiều khả năng vẫn duy trì thái độ thận trọng, tránh bị kéo vào một kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga.

Ngày 10/9 vì vậy được coi là một trong những ngày nhiều biến động nhất kể từ đầu xung đột. Sự kết hợp giữa yếu tố thực địa và tín hiệu chính trị quốc tế cho thấy chiến sự tại Ukraine vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ leo thang khó lường.