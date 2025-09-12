TST: Nga điều binh lớn chưa từng có, Kiev "nghẹt thở" - 40.000 quân Ba Lan cơ động, Kremlin hành động khẩn

Nga tái bố trí binh lực lớn nhất từ 2022 – Pokrovsk nóng rực

Đài TST (Nga) đưa tin, quân đội Ukraine đang báo động trước việc Nga đã tiến hành điều chuyển lực lượng quy mô nhất kể từ chiến dịch Kiev năm 2022. Các đơn vị tinh nhuệ như lính dù VDV, hải quân đánh bộ và bộ binh cơ giới được đưa về hướng Pokrovsk và Chasov Yar, tạo nên mật độ binh lực dày đặc hiếm thấy.

Tại Dobropolie, xuất hiện Lữ đoàn 155, 40 và Trung đoàn hải quân đánh bộ 177, cùng Lữ đoàn đổ bộ 11, Sư đoàn dù 76. Một sư đoàn cơ giới từ Kherson cũng tăng viện Chasov Yar. Ngoài ra, Nga còn chuẩn bị điều Sư đoàn dù 7 và bốn trung đoàn khác đến Zaporizhzhia.

Với mật độ binh lực dày đặc áp sát Pokrovsk – Slovyansk, Kiev như bị dồn vào trạng thái nghẹt thở chiến lược, khi chưa rõ mũi tấn công chính của Moscow sẽ nổ ra ở đâu.

Nga đang chuẩn bị cho trận đánh quyết định? Ảnh: TST

Quân đội Nga thay đổi chiến thuật: không còn tiến công trực diện mà chia nhỏ đơn vị thâm nhập Pokrovsk, nhắm vào vị trí điều khiển UAV và pháo cối, nhằm phân tán phòng thủ Ukraine, kiểm soát dần các điểm then chốt.

Không quân Nga giảm oanh kích tuyến đầu, chuyển sang đánh vào hậu phương. Cùng lúc, lực lượng cơ giới trên hai cánh nhằm cắt tuyến tiếp tế, hướng đến bao vây Pokrovsk – Mirnograd.

Theo giới phân tích tại Kiev, Nga có thể chuẩn bị cho chiến dịch tổng lực nhằm kiểm soát Pokrovsk – Kramatorsk – Slovyansk, mở đường tiến tới biên giới Donetsk. Việc này trùng khớp thời điểm Thượng tướng Andrey Mordvichev được bổ nhiệm Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất.

Ông từng chỉ huy tại Mariupol, Avdiivka, và được mệnh danh là "Tướng Đột phá", hiện giữ vai trò trung tâm trong việc tái định hình chiến lược chiến trường.

Chiến thuật của "Tướng Đột phá"

Cựu binh Donbass kiêm tình nguyện viên Alexander Matyushin cho biết Nga tập trung binh lực tại Pokrovsk thể hiện chiến dịch mùa thu – đông đã sẵn sàng. Theo ông, Lữ đoàn hải quân 40 và 155 hiện đang kiểm soát Novotoretskoye và Mayak, trong khi lực lượng dù vẫn đóng vai trò dự bị.

Nhà báo quân sự Yevgeny Linin chỉ ra, Nga duy trì 4 cụm tác chiến chính: Bắc, Trung tâm, Đông và Dnepr – trong đó Dnepr là lực lượng dự bị chiến lược, ít xuất hiện nhưng sẵn sàng can thiệp khi cần.

Chiến thuật của Nga đang có hướng thay đổi rõ rệt dưới sự chỉ huy của "Tướng đột phá" Andrey Mordvichev. Ảnh: TST

Từ mùa hè 2025, chiến thuật của Nga thay đổi rõ rệt: tập trung sử dụng nhóm nhỏ thâm nhập sâu, tránh giao tranh trực diện, kiểm soát từng khu dân cư. Cách đánh này khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc phản ứng hiệu quả.

Vòng vây UAV của Ukraine từng hiệu quả ở các vùng thưa dân như Zaporizhzhia, nhưng tại Donbass – nơi có nhiều khu công nghiệp và dân cư – hiệu quả suy giảm. Để đối phó, Nga tập trung tiêu diệt kho hậu cần, điểm điều khiển UAV, và căn cứ hậu phương nhằm làm tê liệt năng lực phản công.

Việc điều động binh lực tinh nhuệ, cùng sự xuất hiện của Mordvichev trong Bộ Tổng tham mưu, là dấu hiệu cho thấy Nga đang bước vào giai đoạn quyết liệt mới – không còn là phô trương sức mạnh mà là bước chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô nhằm xoay chuyển cục diện chiến trường.

Ba Lan điều động quân sau khi bắn hạ UAV (được cho là của Nga) xâm phạm nước này. Ảnh: Polskie Radio

40.000 binh sĩ Ba Lan cơ động sau khi nổ súng bắn hạ UAV Nga

Trong lúc Nga tăng tốc ở Donbass, căng thẳng tại sườn Đông NATO leo thang. Ngày 11/9, Đức xác nhận sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Baltic và Ba Lan, sau khi nhiều UAV không rõ nguồn gốc rơi xuống Ba Lan. Berlin cũng dự định tăng tuần tra không phận để trấn an đồng minh.

Ba Lan đã triển khai khoảng 40.000 binh sĩ tới biên giới Belarus. Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk nói động thái này nhằm đối phó với làn sóng UAV xâm nhập – một phần nghi từ Ukraine, phần khác từ Belarus – đồng thời chuẩn bị cho cuộc tập trận Zapad-2025 giữa Nga và Belarus.

Đây là lần điều quân lớn nhất của Warsaw trong nhiều năm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang. Trước đó, Ba Lan đã phải đình chỉ hoạt động một số sân bay, điều động tiêm kích F-16, F-35 và trực thăng để đánh chặn UAV.

Tuy nhiên, hiệu quả chưa rõ ràng: Warsaw chỉ bắn rơi 3–4 trong số 19 UAV xâm nhập, số còn lại rơi tự do. Trước tình hình này, Ba Lan kích hoạt Điều 4 của NATO, yêu cầu tham vấn khẩn về an ninh, tương tự vụ rơi tên lửa Ukraine vào lãnh thổ năm 2022.

"Câu hỏi lớn hiện nay là ai phóng UAV? Một số hình ảnh lan truyền cho thấy chúng giống UAV Gerber của Nga – thiết bị không mang đầu đạn, thường dùng để dụ phòng không Ukraine khai hỏa. Tuy nhiên, số hiệu trên UAV chênh nhau gần 1.000 đơn vị, đặt ra nghi vấn có tới 982 thiết bị bị mất kiểm soát" - Đài TST (Nga) bình luận.

Đài này dẫn lời một số chuyên gia nghi ngờ đây là khiêu khích từ phía Ukraine – khi Kiev có thể thu thập UAV rơi trên lãnh thổ mình, sửa chữa và phóng ngược lại Ba Lan, khiến vụ việc bị hiểu nhầm là hành động của Nga.

Khả năng này càng được chú ý khi dư luận nhớ lại cảnh báo của cựu Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người từng nói Kiev cố kéo NATO vào xung đột ngay từ đầu chiến sự.

Cũng theo các chuyên gia, việc Ba Lan và Đức cùng tăng cường quân sự được xem là tín hiệu răn đe gửi tới cả Nga và Belarus. Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại, trong bối cảnh an ninh khu vực đang ở mức nhạy cảm, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể châm ngòi cho đối đầu trực diện giữa các bên.

Trước việc Ba Lan triển khai 40.000 binh sĩ áp sát Belarus – đồng minh thân cận nhất của Nga – Moscow đã phát đi một loạt tín hiệu răn đe chiến lược rõ ràng.

Đáng chú ý nhất là cuộc tập trận chung Zapad-2025 giữa Nga và Belarus, diễn ra đúng thời điểm Ba Lan điều quân.

Đây là cuộc diễn tập phòng thủ ở sườn Tây quy mô lớn nhất kể từ năm 2021, huy động nhiều lực lượng tinh nhuệ của Nga, bao gồm đơn vị đổ bộ đường không, tên lửa phòng không, tác chiến điện tử và pháo binh cơ động cao.

Ngoài ra, giới quan sát ghi nhận một số động thái củng cố hậu cần và luân chuyển lực lượng tại các khu vực giáp NATO như Kaliningrad, Bryansk và Smolensk.

Các nhà phân tích nhận định, Nga đang ưu tiên mặt trận Pokrovsk – Donbass, nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng ở phía Tây.

Việc chưa đáp trả bằng hành động quân sự không đồng nghĩa với thụ động – mà là một phần trong chiến lược kiểm soát nhịp độ leo thang, tránh bị khiêu khích vào một mặt trận thứ hai khi cuộc chiến ở miền Đông Ukraine đang ở giai đoạn quyết liệt.

Nhật Huy (Theo TST, Dzen)