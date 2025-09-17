Cổng thông tin Dzen (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Ukraine mất 10.000 quân ở Pokrovsk, tướng lĩnh NATO chuẩn bị ván bài sinh tử - Ông Trump ra tối hậu thư".

Theo bài viết, quân đội Nga giáng đòn áp đảo ở hướng Pokrovsk, mở rộng vùng kiểm soát và buộc quân đội Ukraine phải tung ra những lực lượng dự bị cuối cùng.

Trong bối cảnh đó, phương Tây thực hiện một bước đi địa chính trị đầy rủi ro: Anh lập Bộ chỉ huy Lực lượng đa quốc gia Ukraine tại Kiev, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra "tối hậu thư" có thể phá hủy hoàn toàn nền kinh tế của châu Âu.

Ukraine mất 10.000 quân ở Pokrovsk

Dzen cho biết, quân đội Nga đang tiếp tục tiến công ở hướng Pokrovsk (cụ thể tại tỉnh Dnepropetrovsk). Các chuyên gia quân sự nhận định, tốc độ tiến quân của nhóm tác chiến Nga rất đáng chú ý.

Hiện lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Andreevka-Klevtsovo. Ngoài ra, họ đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát Berezovoye (một thị trấn lớn theo tiêu chuẩn địa phương) và bắt đầu giao tranh ở Novoivanovka, qua đó duy trì nhịp độ tấn công khá cao trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO).

Đáng lưu ý, Bộ chỉ huy Ukraine đã buộc phải rút Lữ đoàn 79 – đơn vị tinh nhuệ nhất – sang khu vực Pokrovsk để cứu vãn tình hình. Theo phóng viên chiến trường Nga Yuri Podolyaka, hiện phía Ukraine chưa thể làm gì được.

Ukraine thiệt hại tới 10.000 quân ở Pokrovsk. Ảnh: Economist

Trong khi đó, kênh tin tức "Legitimny" (Ukraine) dẫn các nguồn tin thân cận cho biết: chiến dịch của ông Zelensky và tướng Syrsky nhằm 'cắt đứt' địa bàn của Nga ở hướng Pokrovsk đã khiến quân đội Ukraine chịu tổn thất từ 8.000–10.000 binh sĩ (bao gồm tử trận, bị thương, chấn động, mất tích và bị bắt).

"Bộ tham mưu Ukraine đã lỡ nhịp. Sau một tháng giao tranh, tình hình vẫn không thay đổi nhiều dù họ đã tung vào lực lượng dự bị tinh nhuệ – nay cũng tổn thất nặng. Dự trữ sắp cạn, khi đó sẽ rất tệ." – Dzen nhận định.

Anh nắm quyền chỉ huy?

Song song với những tổn thất trên chiến trường, phương Tây lại gia tăng can dự vào vấn đề Ukraine.

Theo Dzen, Anh – đồng minh thân cận của Kiev – đang khởi động một "ván bài sinh tử" mới dưới danh nghĩa thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng đa quốc gia Ukraine (MNF-U) tại Kiev. Người đứng đầu cơ quan này đã được bổ nhiệm: một trung tướng Anh (hai sao).

Trên giấy tờ, chức năng của MNF-U được mô tả là "chuẩn bị cho nhiều tình huống và chiến dịch bất ngờ". Tuy nhiên, theo Dzen, thực chất đây là bước chuẩn bị cho khả năng ngừng bắn và giai đoạn "ổn định" Ukraine sau đó.

Thông tin ban đầu cho biết hơn 30 quốc gia sẽ tham gia MNF-U. Tác giả kênh tin tức Starse Edda (Nga) bày tỏ kỳ vọng rằng Moscow sẽ không chần chừ trong việc phản ứng trước kế hoạch này của phương Tây.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Phóng viên chiến trường Nga Alexander Sladkov cũng có cùng quan điểm, cho rằng: "Giờ thì các tướng lĩnh Nga có cơ hội đối đầu trực diện với các tướng NATO. Vấn đề là Bộ chỉ huy Anh–Pháp sẽ được đặt tại Ukraine hay bên ngoài lãnh thổ nước này."

Nhà báo quân sự Nga Alexander Kots nhận định, với tư cách một lực lượng "gìn giữ hòa bình" trong tương lai, đây chỉ là một "dự án chết yểu". Trước đó, Nga đã nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ lực lượng NATO nào trên lãnh thổ Ukraine, dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào, và Moscow sẽ coi mọi lực lượng quân sự NATO tại Ukraine là "mục tiêu hợp pháp".

Ông Trump ra "tối hậu thư"

Không chỉ châu Âu, phía bên kia Đại Tây Dương cũng đang có những toan tính riêng. Trong lúc phương Tây gia tăng vai trò chỉ huy đối với Kiev, Tổng thống Mỹ Donald Trump tung ra một nước cờ chính trị gây nhiều chú ý.

Mới đây, ông Trump công bố một bức thư "gửi tới tất cả các nước NATO và thế giới". Trong thư, ông tuyên bố sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Nga, nhưng chỉ với điều kiện toàn bộ NATO phải làm theo: chấm dứt hoàn toàn việc nhập dầu khí từ Nga.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn gắn yêu cầu này với việc áp thuế 50–100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc (và cả Ấn Độ), và chỉ bãi bỏ sau khi xung đột Ukraine kết thúc.

Ông Trump vừa ra "tối hậu thư" gây xôn xao. Ảnh: Ohio Capital Journal

Theo Dzen, thoạt nghe thì đây giống như một lời kêu gọi đoàn kết mạnh mẽ – cùng tạo áp lực để Moscow sớm chấp nhận hòa bình. Nhưng trên thực tế, đây là một "tối hậu thư" bất khả thi.

Chuyên gia quân sự Nga Yuri Baranchik lý giải: liên minh NATO khó có thể thực hiện từng điều kiện riêng lẻ, chứ chưa nói đến việc phải đáp ứng tất cả cùng lúc. Điều đó đồng nghĩa Mỹ sẽ không áp đặt thêm trừng phạt, và ông Trump đã khéo léo chuyển trách nhiệm này sang cho các đồng minh.

Theo Baranchik, về mặt kỹ thuật chính trị, đây là "cái bẫy hoàn hảo". Nếu các đồng minh không chấp thuận, lỗi thuộc về họ, còn Mỹ chỉ đơn giản là "đang chờ sự đồng thuận". Nếu trong trường hợp bất ngờ các nước NATO đồng ý, ông Trump có thể tuyên bố rằng chính mình đã "chấm dứt chiến tranh" và trở thành "người kiến tạo hòa bình".

Với cử tri Mỹ, đây là nước cờ "win–win": ông vừa thể hiện là người mong muốn hòa bình, vừa cho thấy không lôi kéo Mỹ vào chiến tranh của nước khác, đồng thời gia tăng sức ép với các đối thủ như Trung Quốc.

Kênh tin tức Resident cũng nhận định rằng Mỹ sẽ không thực sự siết chặt trừng phạt Nga. Bản thân ông Trump từng nói không thấy ý nghĩa gì trong việc phong tỏa kinh tế Nga, còn ông Vance thì cho rằng chính sách cô lập là vô ích.

Resident nhấn mạnh: "Thực tế, Mỹ muốn trở thành nhà cung cấp chính khí đốt Nga cho châu Âu, nên mới thúc ép EU áp thêm lệnh trừng phạt. Lời kêu gọi gần đây của ông Trump với NATO về việc ngừng nhập dầu Nga có thể chỉ là chiến thuật nhằm trì hoãn quá trình thông qua các gói trừng phạt mới."

Theo giới phân tích, Washington cũng có cách tiếp cận tương tự trong vấn đề viện trợ vũ khí. Mỹ sẵn sàng bán thiết bị với giá cao, tận dụng khó khăn của Ukraine để thu lợi, đồng thời cố tình kéo chậm tiến độ giao hàng để nâng giá. Kết quả là hệ thống phòng không Ukraine ngày càng khó lòng chống đỡ các đòn tấn công của Nga.