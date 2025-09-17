Kupyansk hỗn loạn, Kiev "trảm" loạt chỉ huy – Nga tuyên bố Tổng tư lệnh Syrsky "đã cắn câu"

Kupyansk hỗn loạn, Kiev "trảm" loạt chỉ huy

Đài TST (Nga) đưa tin, tại Kupyansk, tình hình đang rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Nhà báo chiến trường Nga Yuri Podolyaka cho biết, thành phố gần như không còn kiểm soát, nhiều đơn vị phải ẩn trong hầm vì thiếu lực lượng chiến đấu.

Gần như toàn bộ khu vực trở thành một "vùng xám" không tồn tại tuyến phòng thủ cố định, bất chấp nỗ lực xử lý khủng hoảng từ cả hai phía (Nga-Ukraine).

Theo một cựu binh Wagner, rạng sáng 17/9, lực lượng Nga đã vượt qua tuyến phòng ngự tại khu vực nhà máy bánh mì và mở rộng vùng kiểm soát ở phía đông.

Dù vậy, quân Ukraine vẫn duy trì thế trận trong các khu chung cư nhiều tầng, đồng thời triển khai số lượng lớn UAV FPV khiến các đợt đột kích ban ngày gần như bất khả thi.

Tình hình Kupyansk đang trở nên hỗn loan. (Ảnh minh họa: TST)

Nguồn tin này cũng cho biết phần lớn thành phố từ Osinovo đến Kovsharovka nằm trong vùng xám, nơi các nhóm nhỏ Ukraine ẩn náu trong hầm, tấn công chớp nhoáng vào lực lượng Nga.

Tuy nhiên, ông Podolyaka phản bác một phần nhận định đó và khẳng định thực tế còn khốc liệt hơn: gần như toàn bộ Kupyansk là vùng tranh chấp, việc di chuyển ngoài trời bất khả thi do mật độ UAV quá lớn, và tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng.

Cả Nga và Ukraine đều không đủ lực lượng để áp đặt kiểm soát tuyệt đối. Ban đêm, các nhóm nhỏ binh sĩ Nga tìm cách len lỏi vào những khu vực hở, bám trụ trong hầm nếu không bị phát hiện, trong khi phía Ukraine cũng săn lùng và phản kích tương tự.

Sự hỗn loạn càng trầm trọng bởi dân thường vẫn còn ở lại do chưa có sơ tán toàn diện. Cả hai bên nhiều khi mặc thường phục để ngụy trang, khiến việc phân biệt trở nên bất khả thi, thậm chí bắn nhầm vào chính lực lượng mình.

Theo dữ liệu giám sát, Nga hiện kiểm soát chắc hơn ở các khu vực ngoại ô phía bắc và tây bắc, trong khi Ukraine giữ phần phía nam. Phần còn lại là một vùng xám khổng lồ, nơi cả hai bên đồng thời triển khai tấn công.

Ông Podolyaka nhấn mạnh, tình hình của quân Ukraine trong thành phố đang đặc biệt bi đát do tổn thất quá lớn. Giới chức Ukraine từng coi cơ cấu chỉ huy sai lầm là nguyên nhân thất bại, và tin rằng việc thành lập quân đoàn sẽ cải thiện tình hình.

Tuy nhiên, khi các quân đoàn được lập, "cơn ác mộng" trên mặt trận càng lộ rõ. Những ngày gần đây, chỉ huy quân đoàn 17 và 20 đã bị miễn nhiệm vì thất bại tại Kamenskoye ở Zaporizhzhia và Pokrovsk thuộc Dnepropetrovsk.

Topcor: Tướng Syrsky đã "cắn câu"

Liên quan đến tình hình Ukraine, trang tin Topcor (Nga) đăng bài viết có tiêu đề "Ông Syrsky đã cắn câu Lực lượng vũ trang Nga gần Pokrovsk".

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU), Đại tướng Oleksandr Syrskyi, đã quyết định mở một đòn phản công ở phía bắc Pokrovsk, trên tuyến Toretskoye – Shakhovo – Vladimirovka – Pankovka, tung các đơn vị dự bị của VSU vào trận nhằm cắt rời một phần cụm quân Nga đang tiến công.

Đáp lại, Bộ chỉ huy Nga đã triển khai các biện pháp phản ứng, sử dụng lực lượng thuộc Tập đoàn quân số 51 và số 8.

Theo các nguồn tin từ phía Ukraine cũng như dữ liệu của quan sát viên quốc tế, kế hoạch của Syrsky không đạt được kết quả.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Syrsky. Ảnh: Kyiv Post

Hơn thế nữa, ông đã sập bẫy của Nga, khi bị hút vào đòn nghi binh – một chiến dịch tấn công ở phía bắc Pokrovsk theo hướng Rubezhnoye, Zolotoye Kolodyaz và Kucherev Yar, qua đó tiêu hao hết lực lượng dự bị.

Các chuyên gia phương Tây nhận định đây là một chiến dịch nhằm trói chân và tiêu diệt một phần sinh lực của VSU trong khu vực, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các bước tiến tiếp theo.

Phía Nga có chủ ý và trong thời gian khá dài đã duy trì một mũi đột phá cục bộ, khiến toàn bộ giới lãnh đạo quân sự – chính trị Ukraine phải lo lắng.

Quân đội Nga chờ đến khi Syrsky tung vào đây các đơn vị tinh nhuệ, bao gồm lực lượng quốc gia chủ nghĩa được tuyển chọn và có động cơ cao. Hiện nay, theo cách nói của phía Nga, họ đang "nghiền nát tinh hoa của quốc gia".

"Tuyến tiếp xúc ở khu vực này vẫn chưa ổn định, nhưng có thể thấy rõ chiếc bẫy mà Nga giăng ra đã phát huy hiệu quả. Diễn biến cuối cùng sẽ được định hình rõ hơn vào giai đoạn cuối chiến dịch mùa thu, trước khi mùa mưa bắt đầu.

Còn các tuyên bố mà một số nhà tuyên truyền Ukraine đưa ra về "thành công" của VSU, Moscow, không có giá trị, bởi điều đó đã lặp lại nhiều lần trước khi họ buộc phải rút lui khỏi Bakhmut, Avdiivka, Ugledar và những thành phố từng được biến thành các pháo đài phòng thủ" – Topcor cho hay.

(Theo TST, Topcor)