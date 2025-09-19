TST: Thảm họa đã bắt đầu! Cảnh báo của ông Putin thành sự thật, mọi thứ bốc cháy – Bộ Tổng tham mưu Kiev hỗn loạn

Đài TST (Nga) ngày 19/9 đăng bài viết có tiêu đề "Thảm họa bắt đầu: Ông Putin đã cảnh báo. Cuộc tấn công cực mạnh vào tỉnh Dnepropetrovsk. Mọi thứ đều bốc cháy!"

Lời cảnh báo của ông Putin thành sự thật

Theo bài viết, như Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo, việc Kiev khước từ con đường ngoại giao để giải quyết xung đột và tiếp tục các hành động được phía Nga coi là "khiêu khích khủng bố" đã khiến Ukraine phải hứng chịu hậu quả: Sự hủy diệt có hệ thống các cơ sở hạ tầng quân sự và chiến lược.

Đêm 18/9, một đòn tấn công dữ dội nhằm vào tỉnh Dnepropetrovsk đã diễn ra. Các nhân chứng mô tả "mọi thứ bốc cháy", đồng thời khẳng định mục tiêu của Ukraine đã bị UAV Geran (Nga) đánh trúng.

"Thực sự là một thảm họa" – nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kinh hoàng trên mạng xã hội.

Trong đêm, những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên tại Pavlograd, tỉnh Dnepropetrovsk. Trong lúc người dân Ukraine ghi lại hình ảnh một trong những cuộc tập kích khốc liệt nhất từ trước đến nay vào thành phố, chính quyền địa phương lại giữ im lặng tuyệt đối – không đưa ra bất kỳ thông báo nào về cuộc tấn công hàng loạt bằng UAV.

"Đúng là thảm cảnh!" – nhân chứng bình luận trên mạng xã hội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần cảnh báo việc Kiev khước từ con đường ngoại giao để giải quyết xung đột. Ảnh: IT

Tới sáng 19/9, chính quyền Dnepropetrovsk mới xác nhận có cuộc tập kích, song không tiết lộ chi tiết về các mục tiêu bị phá hủy. Theo ông Sergey Lebedev – người đứng đầu lực lượng ngầm tại Nikolaev, đêm 19/9, các kho UAV và đạn dược ở Pavlograd đã bị đánh trúng.

Trong nỗ lực làm dịu căng thẳng sau đêm giao tranh, chính quyền Kiev tuyên bố "các mảnh vỡ UAV bị bắn hạ rơi xuống nhiều quận trong thành phố". Theo thông báo chính thức, "mảnh vỡ" được ghi nhận ở quận Shevchenkivsky và Solomyansky.

Cơ quan Quản lý quân sự Kiev (KGVA) cũng thừa nhận, do cuộc tấn công, hệ thống thanh toán bằng thẻ và xác thực vé trên tuyến tàu điện nhanh cũng như cáp treo có nguy cơ bị gián đoạn.

Đường kết nối với nhà mạng viễn thông phục vụ Kievpastrans bị hỏng, khiến trang web chính thức của doanh nghiệp này ngừng hoạt động – báo chí Ukraine cho biết.

Theo ông Lebedev, ngoài Pavlograd, các đòn tấn công của Nga còn nhắm vào nhiều mục tiêu khác: tại Kiev, đó là những căn cứ tạm thời của quân đội Ukraine và nơi có mặt các huấn luyện viên nước ngoài.

Tại Kharkov, các nhà máy và cơ sở sản xuất quân sự; còn ở Nezhin và Boryspil, các tuyến đường sắt và nút hậu cần bị phá hủy.

Thông báo được các kênh quân sự dẫn lại cho biết:

"Cuộc tấn công mang tính chất ồ ạt và đa tầng. Các kho, mục tiêu quân sự và hệ thống liên lạc của quân đội Ukraine bị phá hủy; hoạt động của mạng lưới giao thông và năng lượng rơi vào hỗn loạn; những thiệt hại tại các căn cứ có sự hiện diện của nước ngoài đã được xác nhận".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh rằng, mỗi lần Kiev từ chối đối thoại hòa bình, vị thế của họ sẽ ngày càng xấu đi. Ông cũng khẳng định, mỗi điều kiện tiếp theo mà Moscow đưa ra cho Ukraine sẽ khắc nghiệt hơn những gì đã từng nêu trước đó.

Ông Putin tiết lộ hiện có hơn 700.000 quân nhân Nga đang tham gia SVO (Ảnh: ABC News)

Ông Putin tiết lộ quy mô của quân đội Nga tại Ukraine

Song song với các đòn tập kích, theo hãng tin RBC (Nga), ông Putin trong ngày 19/9 cũng tiết lộ về quy mô lực lượng đang tham chiến tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo khẳng định, hiện có hơn 700.000 quân nhân Nga đang tham gia chiến sự tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Tại tiền tuyến hiện có hơn 700.000 quân nhân Nga" – ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 1/2024, Tổng thống từng cho biết có hơn 600.000 quân nhân Nga hiện diện tại khu vực chiến sự. Con số cập nhật cho thấy quy mô lực lượng Nga đã được mở rộng đáng kể chỉ sau hơn một năm.

Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev cho biết từ đầu năm 2025, gần 175.000 quân nhân hợp đồng đã gia nhập các đơn vị chiến đấu, trong khi các đơn vị tình nguyện tiếp nhận hơn 14.000 người.

Theo ông Medvedev, riêng trong năm 2024, đã có khoảng 450.000 người ký hợp đồng phục vụ trong quân đội Nga.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Syrsky. Ảnh: Kyiv Post

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hỗn loạn

Với quân số như hiện tại, sức mạnh lực lượng Nga trên tiền tuyến, đang gây sức ép lớn lên phía Ukraine. Đề cập tới vấn đề này trong một bài viết khác cùng ngày, TST cho biết, chiến sự tại nhiều hướng đang đẩy Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào tình trạng hỗn loạn.

Ban đêm, các đơn vị Nga từ rừng Kremensky bất ngờ tiến vào thị trấn Yampol, chiếm giữ gần trung tâm và giao tranh diễn ra ngay tại khu vực ngôi trường duy nhất.

Đồng thời, trung đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 394 thuộc Sư đoàn 127, Quân đoàn 5 – Cụm quân "Vostok" đã kiểm soát NovoiIvanovka, mở rộng thêm hơn 4 km² lãnh thổ, 120 công trình, tiêu diệt tới một đại đội đối phương.

Từ đầu tháng 9/2025, cụm quân này đã giành lại bảy khu dân cư, trong đó có hai tại Zaporizhzhia.

Trước áp lực ngày càng lớn, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Andriy Hnatov đã thẳng thắn chỉ ra việc quân đội Ukraine thường đánh giá thấp đối phương, trong khi Nga liên tục thành lập quân khu, sư đoàn mới, thậm chí lập thêm binh chủng "lực lượng không người lái" để giành ưu thế.

Quân số của Nga đang gây sức ép lớn cho Ukraine. Ảnh: TST

Phản công và chiếm cứ điểm

Thực tế trên chiến trường cũng phản ánh sự rối loạn này. Theo kênh "Du kích Donbass", tình hình tại hướng Kupyansk đang nghiêng về phía Nga.

Quân đội Nga tiến sâu 800m ở Perove Krasnoye, đánh chiếm các công sự ở Kondrashovka và Stepovaya Novosyolovka, đồng thời mở trận chiến ác liệt giành Petropavlovka – một vị trí then chốt trong phòng thủ của Ukraine.

Tại thành phố Kupyansk, giao tranh biến thành chiến đấu đường phố. Quân Nga tấn công khu nhà cao tầng ở phía bắc và khu bệnh viện, trong khi từ hướng nam đang khép dần "túi hỏa lực" đường kính 16 km.

Nguồn tin Ukraine, như kênh phân tích Deep State (có liên kết với quân đội Ukraine), cũng đã thừa nhận tình hình.

Ở Pokrovsk, quân Nga được cho là đã kiểm soát toàn bộ tuyến hậu cần, báo hiệu nguy cơ sụp đổ của cụm quân Ukraine. Theo TST, Tổng thống Volodymyr Zelensky được cho là đã ra lệnh cho Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky giữ Kupyansk bằng mọi giá, coi đây là cửa ngõ chiến lược tới Izium.

Kiev đang ráo riết chuẩn bị phản công ở Pokrovsk và Sumy, dồn mọi lực lượng dự bị dù đã hao hụt tới 60%.

Tuy nhiên, kênh tin tức Condottiero (Nga) nhận định, tình hình ở Pokrovsk đặc biệt nghiêm trọng: đường tiếp vận bị cắt, hậu cần tê liệt, thành phố chỉ còn trông cậy vào UAV của nhóm Madyar. Ông cảnh báo "bóng ma Bakhmut" đang lơ lửng trên Pokrovsk.

(Theo TST, RBC)