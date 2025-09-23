147 đợt tấn công, pháo đài của Kiev thất thủ: TT Putin tuyên bố về “cơ hội cuối cùng”, sắc lệnh được ban bố

Pokrovsk chìm trong lửa, Yagodka thất thủ

Theo cổng thông tin Dzen (Nga), ngày 23/9, tình hình chiến sự tại Donbass tiếp tục nóng bỏng. Thành phố Pokrovsk, nơi được coi là điểm then chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine, đang chìm trong biển lửa. Nhiều điểm cháy lớn đã được vệ tinh NASA ghi nhận, phản ánh thực trạng khác biệt so với tuyên bố chính thức của Kiev.

Theo trang tin Voennaya Khronika (Nga), khu vực tây nam Pokrovsk đã yên ắng vì nằm trong quyền kiểm soát của Nga. Trái lại, ở hướng đông nam – ba quận Lazurny, Shakhtyorsky và Solnechny – giao tranh diễn ra ác liệt.

Do ba khu vực này liền kề nhau, quân Nga khó có thể "đánh nhanh thắng nhanh". Nguồn tin này ví tình hình tại đây với Bakhmut, nơi từng chứng kiến giao tranh kéo dài nhiều tháng.

Ở phía đông, quân Nga đã tiến vào khu dân cư Yagodka, ngay sát Konstantinovka – thành phố được mệnh danh là "pháo đài" phòng ngự của Ukraine tại Donbass.

Một số nguồn coi đây là dấu hiệu mở màn cho trận đánh lớn vào Konstantinovka. Giới phân tích cho rằng nếu Nga duy trì tốc độ, Kiev sẽ phải rút quân từ Pokrovsk để bịt khoảng trống, kéo theo nguy cơ suy yếu phòng tuyến tại đây.

Ngoài ra, tại Novopavlovka, Nga phá hủy cầu bắc qua sông Solyonaya – tuyến vận chuyển hậu cần quan trọng của Ukraine. Quân Nga cũng đã thâm nhập khu dân cư phía tây Pokrovsk, trong khi lực lượng Ukraine phản công ở Nikanorovka nhưng không giành lại được thế chủ động.

Xa hơn về phía tây, các đơn vị Nga mở rộng đột phá sang tỉnh Dnepropetrovsk, chiếm Kalinovskoe và tiến sâu hơn vào khu vực Zaporizhzhia.

Theo Voennaya Khronika, việc Nga áp sát Konstantinovka là kết quả của gần hai tháng pháo kích liên tục vào các trung tâm hậu cần Ukraine tại Druzhkovka, Slavyansk và Kramatorsk, khiến khả năng tiếp tế và điều quân của Kiev suy yếu rõ rệt.

Đòn đáp trả UAV, mặt trận phía Bắc căng thẳng

Trong cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 81 máy bay không người lái (UAV) Ukraine chỉ trong vòng một đêm, trong đó có 30 chiếc hướng vào Moskva. Tất cả đều bị chặn, song một UAV rơi xuống ngoại ô Reutov gây hư hại bốn xe hơi.

Đáp trả, Nga triển khai UAV và bom hàng không, tấn công nhiều mục tiêu tại Zaporizhzhia, Nikolaev, Odessa, Chernihiv, Krivoy Rog và Kharkov.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông tin rằng trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành loạt đòn tấn công quy mô lớn, đánh trúng cả sân bay quân sự, một doanh nghiệp công nghiệp hàng không, các kho chứa và bệ phóng UAV tầm xa, cũng như trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài.

Ngoài ra, các vị trí đóng quân tạm thời của quân đội Ukraine tại 147 khu vực khác nhau cũng bị tập kích.

Trên mặt trận phía Bắc, giao tranh ác liệt kéo dài. Quân Nga tìm cách tiến về Sumy và Volchansk nhưng bị cản trở bởi lực lượng dự bị Ukraine. Tại Krasny Liman, quân Nga tấn công ở Srednee, Shandrigolovo và Derilovo, được cho là tìm cách bao vây từ hai hướng.

Theo nhà báo quân sự Yevgeny Lisitsyn (Nga), quân Nga đang gia tăng áp lực quanh Yampol và Novoselovka, nhằm đe dọa trực tiếp phòng tuyến Seversk. Nếu Seversk thất thủ, toàn bộ hệ thống phòng ngự của Ukraine tại Kupyansk sẽ bị đặt trong tình thế nguy cấp.

Mặt trận phía Bắc đang căng thẳng. Nguồn: TST

Ông Putin tuyên bố với phương Tây về "cơ hội cuối cùng"

Trong khi chiến sự trên thực địa tiếp tục leo thang với các trận đánh dữ dội tại Donbass, Pokrovsk và nhiều khu vực khác, thì tại Moskva, Tổng thống Vladimir Putin phát đi thông điệp cứng rắn, coi đây là "cơ hội cuối cùng" mà phương Tây còn lại để tránh một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Phát biểu này được ông đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Nga tại Điện Kremlin, sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong nước và quốc tế.

Trong bài viết có tựa đề "Ông Putin cho phương Tây cơ hội cuối cùng. Ngay sau thông điệp khẩn cấp là một sắc lệnh", TST cho biết, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng phương Tây chỉ còn "cơ hội cuối cùng" để duy trì ổn định chiến lược và tránh đẩy thế giới vào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Ngay sau đó, ông ký ban hành một sắc lệnh quan trọng.

Ông Putin cho phương Tây "cơ hội cuối cùng". Ảnh: IT

Ông Putin khẳng định sự suy thoái của hệ thống an ninh toàn cầu là hậu quả trực tiếp từ hành động của phương Tây. Theo ông, Mỹ đã gần như tháo dỡ toàn bộ những thỏa thuận song phương vốn kìm hãm cuộc chạy đua vũ trang trong nhiều thập kỷ.

Tổng thống Nga đặc biệt nhấn mạnh tới Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START), vốn sẽ hết hiệu lực vào tháng 2/2026. Ông cho rằng việc từ bỏ hoàn toàn di sản của hiệp ước sẽ là một sai lầm ngắn hạn và thiển cận. Nga, dù đã đình chỉ tham gia, vẫn sẵn sàng trong vòng một năm nữa tuân thủ các giới hạn định lượng cốt lõi, nếu Mỹ có hành động tương ứng.

"Để không kích động một cuộc chạy đua vũ trang chiến lược mới, để duy trì sự dự đoán và kiềm chế, chúng tôi cho rằng việc cố gắng giữ nguyên trạng ở giai đoạn hiện nay là hợp lý", – ông Putin nhấn mạnh.

Theo Điện Kremlin, đây chính là "cơ hội cuối cùng" mà Nga gửi tới phương Tây. Moscow cho thấy cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn, nhưng cũng sẽ không tiếp tục chấp nhận việc các quy tắc cũ bị phá vỡ vô thời hạn.

Ông Putin nhắc lại trường hợp Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF): sau khi Mỹ rút, Nga vẫn tạm thời tuân thủ, nhưng cuối cùng cũng chấm dứt thực hiện. Với START, kịch bản tương tự có thể xảy ra.

Bài phát biểu của ông Putin không chỉ dừng ở vấn đề an ninh. Ngay sau đó, Tổng thống ký sắc lệnh gia hạn đến cuối năm 2025 việc cho phép khách hàng nước ngoài thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp thông qua nhiều ngân hàng, chứ không chỉ qua Gazprombank. Trước đó, biện pháp này dự kiến hết hạn vào tháng 10/2024.

Động thái này được coi là cách Moscow phát đi tín hiệu sẵn sàng hợp tác với các đối tác nước ngoài trong bối cảnh thương mại quốc tế thay đổi.

Như vậy, chỉ trong một ngày, Điện Kremlin đã đưa ra hai bước đi thể hiện rõ lập trường của Nga: trong lĩnh vực quân sự, ông Putin để lại cho Washington "cơ hội cuối cùng" nhằm duy trì hiệp ước kiểm soát vũ khí và tránh chạy đua vũ trang; còn trong lĩnh vực kinh tế, Moscow khẳng định không muốn khép mình trước thế giới.

(Theo Dzen, TST)