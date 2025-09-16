Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 15/9 đăng bài viết có tiêu đề "Đòn tấn công khủng khiếp" của Nga, ông Putin đáp trả London - Lần đầu tiên đặc nhiệm Moldova bị hạ sát?".

Theo bài viết, trong khi sự chú ý quốc tế vẫn dồn vào diễn biến tại mặt trận Donetsk, khu vực biên giới lại chứng kiến một trận chiến không kém phần quyết liệt – được coi là một trong những cuộc giao tranh được chờ đợi nhất kể từ khi quân đội Nga bắt đầu thiết lập vùng đệm.

Một chỉ huy đặc nhiệm Nga tuyên bố: "Không lâu nữa, Sumy sẽ trở thành thành phố của Nga". "Đòn tấn công khủng khiếp" của quân đội Nga đang khiến lực lượng nước ngoài tại Ukraine hỗn loạn, và London hứng chịu thiệt hại nặng nề hơn cả. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên lực lượng đặc nhiệm Moldova bị loại khỏi vòng chiến.

"Đòn tấn công khủng khiếp" của quân đội Nga

Song song với chiến sự tại hướng Pokrovsk, theo Dzen, quân Nga đang tiếp tục gây áp lực trên các hướng Zaporizhia và Dnepropetrovsk.

Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu duy trì tốc độ tấn công hiện nay, lực lượng Nga có thể sớm tiếp cận hai điểm phòng thủ then chốt của Ukraine: Zaporizhia – nơi hạ tầng quân sự liên tục bị tập kích bằng pháo phản lực, không quân và UAV – và Pavlograd.

Trên hướng Kharkov, chiến dịch tấn công cũng đang mở rộng. Nhà báo quân sự Anatoly Radov cho biết tại Kupyansk đã nổ ra trận đánh ác liệt, nhiều khả năng đây là khởi đầu cho chiến dịch nhằm loại bỏ toàn bộ cụm quân Ukraine tại khu vực này.

Nếu duy trì tốc độ tấn công hiện nay, lực lượng Nga có thể sớm tiếp cận hai điểm phòng thủ then chốt của Ukraine. Ảnh: TST

Trước đó, quân Nga được cho là đã sử dụng tuyến ống dẫn khí để bí mật đưa quân ra sau lưng đối phương, buộc Ukraine phải khẩn cấp điều động hai lữ đoàn tinh nhuệ.

Cùng lúc, quân đội Nga mở giao tranh tại ba khu vực thuộc Kharkov: Otradnoye, Bologovka và Dvurechanskoye. Trả lời hãng thông tấn TASS, chuyên gia Andrey Marochko cho biết, tại mặt trận Melovoye – Khatnee, nhóm quân "Phía Bắc" của Nga đã phản công và tiến sâu thêm khoảng 2 km.

Hướng Kharkov hiện ở giai đoạn giao tranh dữ dội mang tính "trận địa chiến", tập trung vào Kupyansk và vùng phụ cận. Các bước tiến nhỏ có thể đạt được nhưng chưa có đột phá lớn. Các đòn tấn công bằng hỏa lực chủ yếu nhằm bào mòn phòng tuyến và phá hủy hạ tầng.

Một cuộc tổng tấn công trong ngắn hạn khó xảy ra, song theo ông Sergey Lebedev – điều phối viên lực lượng ngầm thân Nga ở Nikolaev – nếu phòng thủ Ukraine suy yếu và Nga tiếp tục đưa thêm lực lượng dự bị, khả năng mở rộng chiến tuyến ra sông Oskol là hoàn toàn có thể.

Trong bối cảnh này, trận chiến được trông đợi tại Sumy đang đến gần. Ukraine phải rút bớt lực lượng dự bị để vá lỗ hổng ở Pokrovsk, thay thế bằng tân binh chưa qua huấn luyện và lính đánh thuê từ Mỹ Latinh – vốn chịu thương vong rất lớn theo nhiều cáo phó trên mạng xã hội. Sau khi mất Yunakovka, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn, tuyến hậu cần của Ukraine suy yếu rõ rệt.

Việc quân Nga áp sát thành phố Sumy chỉ còn là vấn đề thời gian. Blogger người Ukraine Anatoly Shariy thừa nhận: "Nếu quân Nga vào được rừng, không ai có thể đẩy họ ra nữa". Trong khi đó, một chỉ huy đặc nhiệm Akhmat (Nga) đăng tải video tuyên bố: "Sumy sẽ sớm trở thành thành phố của Nga".

Hiện tại, chiến sự ở hướng Sumy vẫn ở mức độ "ép trận địa", chưa phải là một cuộc tấn công tổng lực. Trọng tâm là các đòn UAV vào vùng biên, tên lửa đạn đạo nhắm Khoteni và pháo kích Trosyanets. Mục tiêu chính là kho tàng, sở chỉ huy, tuyến hậu cần và lực lượng dự bị Ukraine – ông Lebedev cho biết thêm.

Ông Putin cứng rắn đáp trả London

Về phía các nước đồng minh phương Tây của Ukraine, Anh tiếp tục đưa ra lập trường đối đầu Moscow, đe dọa sử dụng vũ lực nếu xảy ra thêm các vụ UAV xâm nhập không phận NATO. Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh đã triệu tập Đại sứ Nga Andrey Kelin để cảnh báo về việc "UAV Nga" xâm phạm không phận Ba Lan.

"Nga nên hiểu rằng hành động gây hấn liên tục của họ chỉ làm tăng thêm sự đoàn kết giữa các đồng minh NATO và củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc sát cánh với Ukraine. Bất kỳ cuộc xâm nhập nào nữa cũng sẽ phải đối mặt với vũ lực" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo.

Tuy nhiên, theo Dzen, cho đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy UAV rơi ở Romania và Ba Lan là của Nga. Ngược lại, có một số dấu hiệu chứng minh chúng được phóng từ Ukraine. Ngoài ra, theo lập trường của Moscow, Anh đang là phía can thiệp quá sâu vào cuộc xung đột Ukraine.

Đòn tấn công khủng khiếp" của quân đội Nga đang khiến lực lượng nước ngoài tại Ukraine hỗn loạn. Ảnh: TST

Theo nhà báo Anh Colin Freeman, khoảng 5.000 tình nguyện viên Anh đã tới Ukraine trong 3 năm qua, phần lớn là cựu quân nhân. Lực lượng này cũng đã chịu tổn thất nghiêm trọng tại đây.

"Khoảng 5.000 tình nguyện viên Anh đã tới Ukraine trong ba năm qua, phần lớn là cựu quân nhân. Nhưng Nga đang nắm toàn bộ lợi thế. Đây không giống các chiến dịch tại Iraq hay Afghanistan, nơi có ưu thế công nghệ, không quân yểm trợ và khả năng sơ tán bằng trực thăng.

Trong số đó, không ít người chưa từng tham chiến. Tôi ước tính khoảng 1.000 lính tình nguyện Anh đã tử trận – con số cao hơn nhiều so với các cuộc xung đột trước" – Ông Freeman nói, đồng thời lưu ý con số này mới chỉ tính riêng lính đánh thuê, chưa tính đến đặc nhiệm, huấn luyện viên mà Anh điều tới để hỗ trợ Kiev.

Nhà báo này cho biết thêm rằng, London thực sự bị sốc trước tổn thất của binh sĩ và sĩ quan Anh ở Ukraine.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông tổ chức ở thành phố cảng Vladivostok ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là trước khi đạt được một thỏa thuận hoà bình, sẽ bị quân đội Nga coi là "mục tiêu hợp pháp".

Theo Dzen, lời cảnh báo của ông Putin đang được thực thi nhằm gửi cảnh cáo mạnh mẽ tới Anh nói riêng và các nước phương Tây nói chung muốn can thiệp vào tình hình.

Một cuộc tập trận chung của Moldova, Anh, Romania và Mỹ. Ảnh: report.az

Lần đầu tiên đặc nhiệm Moldova bị loại bỏ ở Ukraine?

Liên quan tới tình hình Ukraine, tại hướng Konstantinovka, một thi thể quân nhân đặc nhiệm của Moldova đã được phát hiện. Trang tin Archangel Spetsnaza (Nga) cho biết: trên người nạn nhân có quân phục, phù hiệu, hộ chiếu, giấy phép lái xe và điện thoại mang quốc tịch Moldova.

Trong điện thoại lưu nhiều ảnh chụp cùng binh sĩ Ukraine, hình ảnh tập luyện dưới cờ vàng – xanh, cũng như ảnh chụp tại đơn vị quân sự Moldova.

Điều này đặt ra câu hỏi: Vì sao lại có sự hiện diện của quân nhân chính quy Moldova tại chiến trường? Việc lính đánh thuê từ Moldova tham chiến vốn đã được biết tới, nhưng sự tham gia của quân nhân chính quy cho thấy mức độ can dự mới.

Trước đó, ít nhất 4 binh sĩ từ Kishinev đã thiệt mạng trong các đợt tập kích tên lửa của Nga vào khu huấn luyện ở hậu phương Ukraine.

Theo Dzen, sự kiện lần này cũng trùng khớp với những thông tin về khả năng mở "mặt trận thứ hai" ở Transnistria vào mùa xuân 2026. Ban đầu, dự đoán là Ukraine sẽ tấn công, nhưng nay lại xuất hiện kịch bản Moldova trực tiếp ra quân.

Đáng chú ý, ngày 28/9 tới Moldova sẽ tổ chức bầu cử quốc hội, nơi Tổng thống Maia Sandu và đảng PAS đối diện nguy cơ mất quyền lực.

Trong bối cảnh đó, theo nhà báo quân sự Nga Mikhail Zvinchuk, việc áp dụng tình trạng chiến tranh và đưa quân nhân tham chiến ở Ukraine có thể trở thành cách vừa củng cố quyền lực chính trị, vừa giúp binh sĩ tích lũy kinh nghiệm thực chiến.