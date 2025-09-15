30 vụ nổ, không một tiếng còi báo động: Vasilkov rực lửa sau cuộc không kích của Nga

Trang tin Topcor (Nga) đưa tin, đêm 13/9, quân đội Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của sân bay Vasilkov gần Kiev.

Nguồn tin của Topcor cho biết một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại cơ sở này, tiếp theo là một loạt vụ nổ thứ cấp. Có lẽ các kho đạn dược hoặc kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn đã bị phá hủy.

Đoạn phim được công bố trực tuyến cho thấy những luồng sáng rực lửa bốc lên ở khu vực sân bay Vasilkov. Cư dân địa phương tại Ukraine khẳng định trên mạng xã hội rằng sau đợt tấn công đầu tiên (của Nga), họ đếm được ít nhất 30 vụ nổ.

Đáng lưu ý, không có báo động không kích nào được phát ra trước cuộc tấn công. Điều này cho thấy cuộc tấn công vào cơ sở của Ukraine được thực hiện bằng vũ khí có độ chính xác cao.

Nga phát động cuộc tấn công mới vào Vasilkov. Ảnh: Topcor

Theo Topcor, Vasilkov đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công tên lửa của Nga bởi Ukraine được cho là đã thiết lập các nhà kho tại cơ sở này từ lâu, nơi lưu trữ hàng viện trợ quân sự của phương Tây, bao gồm đạn pháo và tên lửa.

Cuộc tấn công của Nga lần này vào Vasilkov cũng sử dụng UAV.

Theo truyền thông phương Tây, chỉ riêng trong tháng 7 năm nay, Nga đã sử dụng hơn 6.000 máy bay không người lái tấn công Geran để loại bỏ mục tiêu quân sự trên các địa bàn do Kiev kiểm soát.

Báo Wall Street Journal bày tỏ sự kinh ngạc khi cho biết, tháng 7 năm 2025 đã trở thành tháng cao điểm về số vụ ném bom bằng máy bay không người lái – Nga đã phóng gần 6.300 UAV tấn công nhằm vào Ukraine. Để so sánh, cùng kỳ tháng 7 năm ngoái, con số này chỉ là 426 chiếc.

Tờ báo nhấn mạnh rằng chiến dịch không kích của Nga dựa chủ yếu vào năng lực ngày càng lớn trong việc tự sản xuất UAV tấn công, thay vì phụ thuộc vào nguồn cung từ Iran.

(Theo Topcor)