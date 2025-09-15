Kiev trước cơn bão: Ông Putin hạ lệnh - Vén màn kế hoạch mật của Bộ Tổng tham mưu Nga, Cyclone-3 lộ diện

Lệnh của ông Putin và kế hoạch bí mật của Bộ Tổng tham mưu Nga

Đài Tsargrad TV (Nga) đưa tin, vào ngày 7/9 vừa qua, sau khi hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Geran đồng loạt được phóng về phía Ukraine, dư luận Nga và quốc tế bắt đầu chú ý đến thông tin về một chiến dịch bí mật mang tên Cyclone-3 do Bộ Tổng tham mưu Nga soạn thảo.

Theo nguồn tin của Tsargrad TV, kế hoạch này vốn hình thành từ cuối năm 2022, trước khi Bộ Quốc phòng Nga có sự thay đổi nhân sự cấp cao. Tuy nhiên, vì lý do chính trị và bối cảnh đàm phán chưa thuận lợi, kế hoạch đã tạm thời trì hoãn.

Trang tin News.ru (Nga) dẫn nguồn tin nội bộ trong chính phủ Nga cho biết: mục tiêu chính của Cyclone-3 là mở một hành lang chiến lược để cắt đứt toàn bộ tuyến hậu cần then chốt của quân đội Ukraine.

Các địa danh được nhắc tới bao gồm Yunakovka và Shostka (tỉnh Sumy), Lozovaya và Chuguyev (tỉnh Kharkov), cùng các điểm trung chuyển và ga đường sắt ở Kiev, Dnipropetrovsk và Poltava. Đây đều là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng vũ khí, nhiên liệu và quân trang của Kiev.

Quân đội Nga đã lên kế hoạch mang tên Cyclone-3 nhằm vào Ukraine. Ảnh: TST

Tướng Valery Gerasimov – Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga – tin rằng một chiến dịch tổng hợp, nếu được triển khai đầy đủ, có thể làm sụp đổ toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Lập luận của ông Gerasimov được đưa ra dựa trên giả định rằng, nếu hành lang hậu cần bị phong tỏa, khả năng tái chi viện của Ukraine sẽ suy giảm mạnh, tạo hiệu ứng domino lên toàn bộ chiến tuyến.

Đáng lưu ý, trong bối cảnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký quyết định gia hạn thêm một năm nhiệm kỳ của ông Gerasimov.

Theo tờ Vedomosti (Nga), đây là một động thái quan trọng cho thấy sự ủng hộ tuyệt đối từ nhà lãnh đạo Nga dành cho giới tinh hoa quân sự nước này, đồng thời hé mở dấu ấn cá nhân của ông Putin vào kế hoạch Cyclone-3.

Nếu được thực hiện đến cùng, giới quan sát cho rằng kịch bản sẽ rất nghiệt ngã với Ukraine: "Các thành phố, từ Kiev tới Lviv, có thể biến thành nghĩa địa cho binh sĩ và lực lượng đánh thuê".

Trong trường hợp người dân địa phương đồng thuận, một số khu vực có thể sáp nhập vào Nga hoặc trở thành vùng đệm an ninh.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất hiện nay vẫn là bối cảnh chính trị. Việc kích hoạt toàn bộ các giai đoạn của chiến dịch dễ dẫn tới leo thang quy mô lớn, nên vẫn đang được xem xét như một trong những phương án quyết liệt nhất để kết thúc xung đột.

Những đòn tập kích liên hoàn đặt nền cho “Cyclone-3”

Theo Tsargrad, dù toàn bộ kế hoạch Cyclone-3 chưa chính thức triển khai, các động thái gần đây cho thấy một số phần đã được thử nghiệm. Ngày 3/9, các loại tên lửa hành trình Kalibr, Kh-101 và UAV Geran đã phá hủy nhà máy Neftemash tại Ivano-Frankivsk – nơi đặt một trong những kho vũ khí lớn nhất của Ukraine, chứa nhiều tên lửa Flamingo do Anh viện trợ.

Blogger quân sự kênh "NgP raZVedka" (Nga) khẳng định kho này đã bị xóa sổ, đồng thời cảnh báo "các kho còn lại cũng sẽ bị tìm và tiêu hủy".

Cùng thời điểm, hải quân Ukraine chịu tổn thất nặng nề: Tàu chiến Simferopol bị đánh chìm, chặn cửa sông Danube. Ngày 7/9, một loạt mục tiêu hậu cần và công nghiệp ở Kiev cũng trúng đòn, trong đó có nhà máy Kiev-67 và kho của công ty STS-GRUPP. Theo ước tính, Ukraine mất khoảng 200–300 tấn vũ khí và đạn dược từ nguồn cung mới.

Các động thái gần đây cho thấy một số phần trong kế hoạch Cyclone-3 đã được thử nghiệm. Ảnh: TST

Ngày 8/9, nhà máy nhiệt điện Tripolskaya – cơ sở phát điện lớn nhất Ukraine – bị hư hại nghiêm trọng, gây mất điện cục bộ ở thủ đô Kiev.

Ở Kirovograd, đòn tấn công vào khu vực gần sân bay dẫn đến cảnh báo phóng xạ. Ngày 14/9, theo Fedpress.ru, tên lửa và UAV Nga đồng loạt đánh vào 142 khu vực có lực lượng vũ trang và lính đánh thuê.

Các bước đi này, theo Đại tá Aslan Nakhushev, là dấu hiệu của một cấu trúc chiến dịch tổng thể, được thiết kế cho giai đoạn cuối cùng của SVO.

Chiến thuật kết hợp mà quân đội Nga sử dụng thường bắt đầu bằng đợt phóng ồ ạt UAV cảm tử nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không, sau đó tung các đòn chính xác bằng tên lửa Iskander và Kinzhal vào mục tiêu ngụy trang.

Đặc biệt, nhiều dấu hiệu cho thấy Nga sẽ đặt trọng tâm ở miền Tây Ukraine, nơi có các tuyến vận chuyển vũ khí từ NATO.

Nếu điều này diễn ra đồng bộ, Cyclone-3 có thể trở thành chiến dịch quyết định, phù hợp với định hướng chiến lược mà ông Putin đã chính thức hóa bằng mệnh lệnh kéo dài quyền chỉ huy của Tổng tham mưu trưởng.