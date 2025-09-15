Đoạn video về hoạt động tác chiến đã được phòng báo chí của Trung đoàn 425 công bố.

Có thông tin cho rằng nhóm quân Nga được giao nhiệm vụ thực hiện một "hành động PR" bằng cách treo cờ Nga trên một trong những tòa nhà trong khu định cư. Các chiến binh Skelya được giao nhiệm vụ đẩy lui đối phương và trả lại cờ Ukraine cho ngôi làng.

Hai nhóm binh sĩ tấn công của Ukraine đã tiến vào Filiya và bắt đầu dọn dẹp khu vực bằng vũ khí hạng nhẹ và lựu đạn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm quân tăng viện từ các đơn vị lân cận đã tiến vào khu định cư.

Theo các chiến binh Ukraine, những cuộc chạm trán với quân Nga chủ yếu diễn ra ở khoảng xanh chứ không phải trong nhà. Ngoài ra đối phương liên tục cố gắng đánh trả binh sĩ Ukraine bằng máy bay không người lái, nhưng chỉ gây thương tích nhẹ cho một người lính.

Khi trở về từ nhiệm vụ chiến đấu, một trong những nhóm tấn công lại tiếp tục chạm trán với đối phương và khiến một binh sĩ Nga thiệt mạng.

Đáng chú ý, cơ sở của tiểu đoàn chuyên trách Shkval bao gồm những người tình nguyện được trả tự do sớm khỏi nhà tù.

"Mọi người đều khác nhau, nhưng hầu hết đều có động lực cao. Có người đã từng phạm tội, nhưng giờ họ thậm chí không làm vậy để biện minh cho bản thân mà là để bảo vệ đất nước", vị tiểu đoàn trưởng với biệt danh Sobor nói.

Vị trí làng Filiya trên bản đồ Deepstate.

Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần lưu ý rằng những tình nguyện viên này thường có động lực chiến đấu cao.

“Tôi đến đây từ trại giam, tôi đã ký hợp đồng, tôi là tình nguyện viên... tôi chiến đấu để bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi quân chiếm đóng”, một chiến sĩ thuộc tiểu đoàn Shkval, Trung đoàn xung kích độc lập 425 Skelya với biệt danh Honda chia sẻ về động lực của mình.

Cần nhắc lại vào ngày 17 tháng 5 năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký Luật số 11079-1 cho phép huy động một số tù nhân nhất định vào hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine.

Luật này cho phép, theo quyết định của tòa án, việc trả tự do sớm có điều kiện cho những người đã bày tỏ mong muốn được gia nhập Lực lượng Vũ trang Ukraine và ký kết hợp đồng tương ứng. Trước đây, tù nhân không được phép gia nhập quân đội.

Theo Militarnyi



