Thiết giáp BTR-22 'cách mạng hóa' lần đầu được phát hiện tại điểm nóng

Tại Grodno, trên biên giới Belarus - Ba Lan, người dân đã phát hiện một xe bọc thép chở quân BTR-22 của Nga với các dấu hiệu chiến thuật mới.

Những bức ảnh có liên quan đang được lan truyền trực tuyến, đặc biệt là chúng được tài khoản NOELREPORTS đăng trên trang X cá nhân.

Xe bọc thép chở quân này được nhận dạng bằng cửa đuôi và cửa khoang đổ bộ đặc trưng. Một ký hiệu chiến thuật hình ba đường thẳng đứng có thể nhìn thấy ở đuôi xe.

Chiếc BTR-22 lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Army-2023, sau đó gần như không thấy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Cho đến nay, loại xe này vẫn chưa được ghi nhận đang phục vụ trong các đơn vị chính quy của Quân đội Nga và cũng chưa có thông tin nào về việc bắt đầu hoạt động thử nghiệm.

Người Nga có thể đã nhận được một lô tiền sản xuất và chuyển giao cho một trong các đơn vị tham gia cuộc tập trận Zapad-2025.

Xe thiết giáp BTR-22 đã được phát hiện có mặt tại điểm nóng.

Phương tiện này được thiết kế theo kiểu bố trí mới dành cho xe bọc thép của Nga - với khoang chở quân nằm ở phía sau và động cơ ở phía trước.

BTR-22 là phiên bản hiện đại hóa sâu của BTR-80 từ thời Liên Xô, được trang bị thân bọc thép mới với lối thoát hiểm ở đuôi xe.

Theo nhà sản xuất, thân xe được nâng cấp có khả năng chống lại hỏa lực từ súng máy cỡ lớn 12,7 mm, cũng như các vụ nổ mìn và thiết bị nổ tự chế.

Trọng lượng của xe tăng từ 15,4 tấn lên 20 tấn so với BTR-82. Đồng thời công suất động cơ chỉ tăng lên 330 mã lực, trong khi mẫu xe trước đó được trang bị động cơ KAMAZ-740.14-300 công suất 300 mã lực. Hộp số vẫn là loại số sàn 5 cấp.

Tại một trong những gian hàng, chiếc xe được trưng bày với số hiệu BTR-22, đây có thể là tên gọi chính thức của xe.

Việc sử dụng tên gọi này trong các tài liệu có thể giúp bỏ qua quy trình kiểm tra toàn diện cấp nhà nước, ngụy trang thành quá trình hiện đại hóa thiết bị hiện có.