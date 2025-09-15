TST: Ông Zelensky đi "nước cờ tuyệt vọng", chi tiết về các cuộc tập kích chấn động được hé lộ

Bước đi tuyệt vọng của ông Zelensky

Đài TST (Nga) ngày 15/9 đăng bài viết có tiêu đề "Ông Zelensky đi nước cờ tuyệt vọng, chi tiết về các cuộc tập kích chấn động được hé lộ".

Theo bài viết, trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố áp đặt "lệnh trừng phạt" riêng đối với Nga bằng cách cho phép tấn công vào các nhà máy lọc dầu.

Ông cho rằng các đòn tập kích này có thể tác động đến tiến trình chiến dịch quân sự. Giới quan sát nhận định các bước đi của nhà lãnh đạo Ukraine "ngày càng mang tính liều lĩnh".

Trong phần sau của phát biểu, ông Zelensky cáo buộc Nga không sẵn sàng cho đàm phán hòa bình và khẳng định ông chỉ đang cố bảo vệ lợi ích quốc gia Ukraine, đồng thời cảnh báo sẽ tăng cường tấn công.

Đáng nói, nhà lãnh đạo Ukraine bất ngờ thừa nhận các vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Nga được thực hiện theo chỉ đạo của ông.

Theo TST, phía Nga nhìn nhận lời tuyên bố này như một bằng chứng cho thấy Ukraine đang sử dụng các biện pháp "mang tính khủng bố" trong xung đột. Giới phân tích thì nhận định, những gì ông Zelensky vừa nói có thể trở thành bất lợi lớn cho chính quyền Kiev trong tương lai.

Các cuộc tập kích chấn động: Hé lộ chi tiết

Đáng lưu ý, không chỉ tấn công các nhà máy lọc dầu ở Nga, theo TST, Ukraine đang tiến hành một chiến dịch phá hoại trên lãnh thổ Nga.

Cụ thể, một vụ tập kích rúng động đã xảy ra tại tỉnh Oryol (Nga) khi 3 thiết bị nổ được đặt trên đường sắt. Một quả phát nổ, khiến 2 nhân viên Vệ binh Quốc gia Nga thiệt mạng tại chỗ, một người khác bị thương nặng và tử vong sau đó.

Cùng thời điểm, ở tỉnh Leningrad, một đoàn tàu hàng và hai đầu máy bị trật bánh; lái tàu của một trong hai đầu máy đã thiệt mạng.

Những vụ việc trên gợi nhớ các sự vụ trong mùa hè và mùa thu năm ngoái như đường ray bị phá hoại, tàu cháy, đoàn tàu bị đánh sập tại Belgorod và Kursk. Moscow cáo buộc các hành động này do Kiev gây ra.

TST dẫn lời các chuyên gia cho biết, Ukraine từ lâu đã tìm cách khai thác điểm yếu trong hạ tầng của Nga, đặc biệt là ngành dầu khí và đường sắt. Nhà phân tích Alexey Yaroshenko cho rằng, đây không phải những sự vụ riêng lẻ mà là một chiến lược có hệ thống: phá hủy cơ sở hạ tầng then chốt của Nga, làm lan tỏa nỗi sợ hãi.

Trước đó, chuyên gia quân sự Evgeny Mikhailov từng cảnh báo hình thái chiến tranh du kích sẽ lan vào sâu nội địa Nga.

Ông cho rằng bảo vệ các tuyến vận tải chiến lược là vấn đề an ninh quốc gia đối với Moscow. Ngay cả khi Nga đạt được hòa ước với Kiev thì nguy cơ các cuộc tấn công tương tự vẫn còn. Hiện tại, dù đã bước sang năm thứ tư của cuộc xung đột, nhiều mục tiêu chiến lược của Nga vẫn chưa được bảo vệ đầy đủ.

Chiến dịch bí mật của Bộ Tổng tham mưu Nga

Về phía Nga, TST trích dẫn bài viết trên trang tin News.ru (Nga) cho biết, Bộ Tổng tham mưu Nga đã xây dựng một chiến dịch bí mật từ tháng 11/2022 nhằm cắt đứt tuyến hậu cần then chốt của Ukraine.

Các mục tiêu chính bao gồm: Yunakovka và Shostka (tỉnh Sumy), Lozovaya và Chuguev (tỉnh Kharkov), cùng các điểm trung chuyển ở Kiev, Dnepropetrovsk và Poltava.

News.ru cho hay, nếu được thực thi toàn diện, kế hoạch này có thể khiến hệ thống phòng thủ Ukraine sụp đổ. Các thành phố tới tận Lvov sẽ trở thành nơi tập trung thương vong, còn một số khu vực có thể sát nhập vào Nga hoặc trở thành vùng đệm.

Do bối cảnh chính trị hiện nay, việc triển khai toàn bộ kế hoạch được đánh giá là khó khăn, nhưng đây vẫn được coi là kịch bản cứng rắn để chấm dứt xung đột.

Trong giai đoạn vừa qua, quân đội Nga đã tiến hành một phần của kế hoạch. Cụ thể, các đòn tấn công bằng tên lửa Kalibr, Kh-101 và máy bay không người lái Geran đã phá hủy nhà máy Neftemash tại tỉnh Ivano-Frankovsk – nơi được cho là chứa nhiều tên lửa Flamingo do Anh cung cấp cho Ukraine.

Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố đã đánh chìm tàu hải quân Ukraine Simferopol tại cửa sông Danube, coi đây là minh chứng cho hiệu quả của các phương tiện hải chiến không người lái.