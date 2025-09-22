Tin khẩn tiền tuyến: Pokrovsk dưới bão hỏa lực, trận đánh then chốt bắt đầu – Kiev tung toàn bộ quân dự bị

Đài TST (Nga) ngày 21/9 đăng bài viết có tiêu đề "Tin khẩn từ tiền tuyến. Pokrovsk dưới hỏa lực kiểm soát. Trận chiến then chốt cho Moscow. Kiev tung toàn bộ lực lượng dự bị".

Theo đó, tình hình trên chiến trường đặc biệt căng thẳng. Quân Ukraine vẫn tiếp tục các nỗ lực phản công và đã tiến thêm hơn 3 km.

Tuy nhiên, theo TST, diễn biến này nằm trong dự tính của quân đội Nga. Khi Ukraine bị tổn thất nặng ở lực lượng dự bị tiên phong – tối thiểu bốn lữ đoàn gần như bị xóa sổ tại một hướng – thì quân Nga đồng thời khóa chặt phần còn lại trong "túi hỏa lực" và bất ngờ mở mũi tấn công mới ở khu vực liền kề.

Tin khẩn từ tiền tuyến cho thấy bước ngoặt lớn: Kupyansk và Seversk thất thủ, Pokrovsk đã nằm trong tầm khống chế hỏa lực của quân Nga. Chiến dịch truy quét đã bắt đầu. Đây là trận chiến then chốt cho Moscow – Kiev buộc phải tung toàn bộ dự bị.

Trận đánh then chốt cho Nga đã bắt đầu. Ảnh: TST

Tiền tuyến bùng cháy

Theo Donbass Partisan (Nga), tại hướng Dobropolye tình hình đặc biệt nghiêm trọng. Phía Ukraine dồn lực nhằm cắt mũi tiến công của Nga và giành các điểm then chốt. Ở khu vực Rodinskoye – Nikanorovka, quân Ukraine mở rộng vùng kiểm soát thêm 3,5 km về phía Razino, gây sức ép lớn lên hai bên sườn.

Tại Vladimirovka, lực lượng này cũng tiến thêm 900 mét về phía Novotoretskoye, với mục tiêu bao vây các đơn vị Nga – điều mà Tổng thống Volodymyr Zelensky từng tuyên bố đã thực hiện từ tháng 8. Cùng lúc, quân Nga giao tranh ác liệt tại Sofievka và Novy Shakhovo.

Từ Popov Yar, binh sĩ Nga tấn công về phía Vladimirovka, nơi Ukraine phản công quyết liệt. Đồng thời, phía Ukraine tìm cách chiếm Boikovka, Pankovka và Novotoretskoye. Các đơn vị xung kích Nga cũng giao tranh tại Novy Shakhovo và Nikanorovka.

Kiev buộc phải tung toàn bộ dự bị với mệnh lệnh giữ vững bằng mọi giá. Ảnh minh họa: TST

Ở Pokrovsk, chiến sự leo thang dữ dội. Quân Nga đã tiến thêm khoảng 3 km ở hướng nam Krasnoarmeysk và chiếm vị trí tại Novopavlovka. Tuyến đầu trong khu dân cư bị pháo kích. Lính Lữ đoàn biệt kích số 68 thừa nhận "ở Pokrovsk là tử địa thực sự".

Thành phố phía nam tuyến đường sắt bị chia đôi. Nga tiếp tục áp sát phía tây quảng trường Soborny, tiến tới ga xe lửa và di chuyển dọc rìa phía đông khu cao tầng gần phố Chkalov, đe dọa bao vây.

Ukraine phản công từng điểm để ngăn chặn. Phóng viên Yuri Kotenok cho biết giao tranh ác liệt diễn ra tại khu Lazurny, Yuzhny và vùng áp sát đường sắt. Khu vực phía nam đường T-0406 gần như đã nằm trong tay Nga.

Các kênh quân sự gọi đây là "điều chờ đợi từ lâu cuối cùng đã xảy ra". Kênh tin tức Na Marshe cho biết Nga đã kiểm soát toàn bộ hệ thống hậu cần của cụm đô thị. Các tín hiệu vô tuyến cho thấy Ukraine gửi yêu cầu sơ tán, trong khi Nga bắt đầu giai đoạn truy quét trong thành phố.

Ukraine tiếp tục tung thêm lính đánh thuê và dự bị mới, dù đã suy giảm tới 60%. Ông Zelensky không còn lựa chọn: nếu đến tháng 12 quân đội không chứng minh được kết quả, ông sẽ đối mặt khủng hoảng chính trị.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine cảnh báo Kiev có thể cạn kiệt tài chính vào cuối năm, trong khi Mỹ đã cắt giảm viện trợ cho châu Âu – nguồn cung chính cho Ukraine, theo phóng viên Win/Win.

Kiev buộc phải tung toàn bộ dự bị với mệnh lệnh giữ vững bằng mọi giá. Ông Zelensky đã đưa ra chỉ thị tương tự tại Kupyansk, nơi một nửa đã nằm trong tay Nga. Cựu Tổng thống Viktor Yushchenko thậm chí kêu gọi quân đội tiến tới Moscow, coi đây là trận chiến then chốt không chỉ với Donbass mà còn với nước Nga.

Theo dữ liệu OSINT – tình báo mã nguồn mở, số binh sĩ Ukraine thiệt mạng đã vượt 660.000, phóng viên Ruslan Tatarinov xác nhận. Tại Pokrovsk và Dobropolye, các đợt phản công đã khiến Ukraine mất hơn 10.000 binh sĩ. Lữ đoàn số 23 gần như bị xóa sổ và ghi nhận mất tích.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valeriy Syrsky chưa quyết định rút khỏi Pokrovsk, nhưng chỉ huy lữ đoàn và sở chỉ huy ở Kramatorsk lại có quan điểm khác. Đường tiếp tế đã bị cắt, vận chuyển hậu cần hết sức hạn chế. Thành phố hiện được che chở tạm thời bởi đơn vị UAV của Madyar, song nguy cơ "kịch bản Bakhmut" vẫn hiện hữu.

Một binh sĩ có biệt danh Mucnoy cho biết trong lúc Syrsky dồn quân về Pokrovsk, Nga đã mở cuộc tấn công thần tốc ở hướng Liman, nơi Ukraine dần mất kiểm soát. "Đứt gãy hậu cần, bị đánh hai bên sườn và áp lực liên tục lên các điểm then chốt khiến khả năng kiểm soát suy giảm nghiêm trọng. Có ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy ông Syrsky đã mất quyền kiểm soát tình hình," người này nói.

Phóng viên chiến trường Yevgeny Poddubny dẫn fedpress.ru cho biết, quá trình chuẩn bị dư luận trong nước và với các đối tác phương Tây về khả năng sụp đổ của lực lượng Ukraine tại Krasnoarmeysk đã được khởi động.

Vũ khí mới của Nga đang mang lại cơn ác mộng cho Ukraine. Ảnh: TST

Vũ khí mới tham chiến

Sau loạt diễn biến căng thẳng trên chiến trường, giới truyền thông phương Tây tiếp tục ghi nhận một yếu tố mới làm thay đổi cục diện: các loại UAV Nga được nâng cấp về tầm hoạt động và cách thức sử dụng.

The Wall Street Journal (WSJ) cho biết việc Nga mở rộng tầm hoạt động của máy bay không người lái (UAV) đã biến hậu cần tiền tuyến Ukraine thành "cơn ác mộng ban đêm". Ngay cả các tuyến đường cách chiến sự 30 km cũng không còn an toàn.

Theo WSJ, Nga triển khai UAV hạng nặng làm "máy bay mẹ", bay sâu vào lãnh thổ đối phương rồi phóng UAV cỡ nhỏ mang thuốc nổ tấn công phương tiện, đoàn tiếp tế. Những UAV "mẹ" còn đóng vai trò trạm tiếp sóng, duy trì liên lạc và tăng độ chính xác.

Nếu như năm ngoái các đòn đánh kiểu này còn hiếm, nay đã thành hệ thống, nhắm vào cả kho tàng, đường tiếp vận và tuyến sơ tán. Trung tá Dmitry Zaporozhets thừa nhận "mỗi di chuyển trên đường đều rủi ro".

Các chỉ huy Ukraine lo ngại UAV Nga nay hoạt động xa hơn: drone dẫn bằng cáp quang có thể xâm nhập trên 19 km, thậm chí ghi nhận tới 32 km – phạm vi pháo binh nhưng chính xác hơn nhiều, đặc biệt với mục tiêu di động.

Biện pháp thích ứng như giăng lưới chống UAV, di chuyển ban đêm hay dùng xe nhỏ tỏ ra kém hiệu quả, bởi Nga thường đánh vào cột trụ, khiến lưới đổ sập thành chướng ngại vật.

Khó khăn hậu cần khiến tình trạng thiếu đạn, thuốc men và nhân lực thêm trầm trọng. WSJ dẫn lời y tế Ukraine cho biết đường sá xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ và cơ hội sống sót của thương binh. Trước đó, Forbes nhấn mạnh đơn vị UAV "Rubicon", thành lập từ mùa hè 2024, đã giúp các đòn tấn công của Nga đồng bộ và quy mô hơn.

Như vậy, các tuyến tiếp vận ban đêm từng được Kiev coi là an toàn nay đã trở thành mục tiêu thường trực, mỗi km hậu cần dần biến thành "mê cung tử thần".