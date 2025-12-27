Được tuyên bố đã chết lâm sàng, người phụ nữ bất ngờ tỉnh lại, kể về “thế giới bên kia”: Thật phi thường

Khi tỉnh lại, người phụ nữ kể về những gì mình thấy và cảm nhận được trong những giây phút ngắn ngủi nơi “thế giới bên kia”. Câu chuyện đầy kỳ diệu của bà đã được đăng tải trên tờ Daily Mail.

Chết lâm sàng trên bàn mổ và khoảnh khắc “rời khỏi cơ thể”

Rosemary Thornton - người đã có trải nghiệm về "thế giới bên kia" (Ảnh: Daily Mail).

Nhân vật trong câu chuyện là Rosemary Thornton, một nữ tác giả sống tại khu vực Trung Tây nước Mỹ. Năm 2018, sau khi phát hiện tình trạng xuất huyết âm đạo bất thường, bà được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn hai. Không lâu sau đó, Thornton bước vào ca phẫu thuật khẩn cấp nhằm đánh giá và loại bỏ khối u.

Trong lúc mổ, bà bất ngờ bị xuất huyết nghiêm trọng, huyết áp tụt mạnh. Chỉ vài giây sau, Thornton rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Bà cho biết khoảnh khắc ấy diễn ra rất đột ngột, giống như bị “bắn văng” ra khỏi cơ thể, tờ Daily Mail đưa tin.

Theo lời kể, khi tim ngừng đập, bà ý thức rõ rằng mình không còn ở ranh giới sống - chết, mà đã thực sự qua đời. Điều khiến Thornton bất ngờ là cảm giác không hề sợ hãi mà là sự giải thoát tuyệt đối, nơi mọi lo âu, đau khổ và tiếc nuối dường như tan biến hoàn toàn. Những cảm giác đó khiến bà phải thốt lên: “Thật phi thường!”.

“Thế giới bên kia” qua trải nghiệm cận tử

Thornton mô tả mình trôi qua một khoảng không tối, yên tĩnh và đầy bình yên. Với một người từng sống chung với lo âu kéo dài, cảm giác này khiến bà tin rằng đó là một không gian giống như thiên đường, chứ không phải sự trống rỗng hay hư vô.

Tờ Daily Mail thông tin, Thornton là một trong số rất ít người Mỹ từng trải qua trải nghiệm cận tử trong các tình huống y khoa nghiêm trọng. Một số người kể về ánh sáng chói, cảm giác bay, hoặc gặp những “thực thể” mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, không phải mọi trải nghiệm đều tích cực. Nghiên cứu từ Đại học Virginia (Mỹ) cho thấy khoảng 10 - 22% các trường hợp cận tử mang tính tiêu cực hoặc gây sợ hãi.

Với Thornton, trải nghiệm của bà mang màu sắc hoàn toàn khác. Bà cho biết mình vẫn giữ nguyên ý thức, cá tính và cảm xúc, như thể mọi điều quan trọng nhất của con người đều đi theo khi rời khỏi thể xác.

Điều bất ngờ sau khi tỉnh lại

Rosemary Thornton đón nhận điều điều bất ngờ sau khi tỉnh lại (Ảnh: Daily Mail).

Trong trạng thái cận tử, Thornton kể rằng bà nhìn thấy hình ảnh một nữ y tá đang ngồi khóc trong phòng, tin rằng mình đã không thể cứu sống bệnh nhân. Cảm xúc ấy khiến Thornton quyết định quay trở lại, dù bà không hề muốn rời khỏi trạng thái bình yên mình đang trải qua.

Ngay sau đó, bà tỉnh lại trên giường bệnh. Các bác sĩ xác định Thornton đã trải qua một cơn đau tim trong lúc phẫu thuật. Điều gây ngạc nhiên lớn hơn xảy ra trong thời gian sau đó: các xét nghiệm cho thấy không còn dấu vết ung thư, các chỉ số máu được đánh giá là gần như hoàn hảo. Theo lời Thornton, bác sĩ phẫu thuật nhận xét mô cổ tử cung có màu hồng khỏe mạnh đến mức khó tin rằng từng tồn tại khối u.

Dù vậy, giới chuyên môn không khẳng định có mối liên hệ trực tiếp giữa trải nghiệm cận tử và sự biến mất của ung thư. Hiệu quả của phẫu thuật, phản ứng sinh học của cơ thể và quá trình hồi phục tự nhiên vẫn là những yếu tố cần được xem xét thận trọng.

Hiện nay, khoa học vẫn chưa có lời giải cuối cùng cho trải nghiệm cận tử. Một số giả thuyết cho rằng đây là phản ứng của não bộ khi thiếu oxy, trong khi những hướng nghiên cứu khác đặt câu hỏi về vai trò của ý thức con người ở ranh giới sinh - tử. Với Thornton, trải nghiệm ấy đã thay đổi hoàn toàn cách bà nhìn cuộc sống: trân trọng những điều nhỏ bé hơn và không còn quá sợ hãi trước cái chết.

