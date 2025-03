Được mệnh danh là “thịt” trong thế giới thực vật, món này không những bổ ngang thịt cá mà còn chống ung thư

Loại “thịt” trong thế giới thực vật đang được nhắc đến này là nấm hương. Không chỉ có vị ngon và mùi thơm đặc trưng, đây còn là thực phẩm cực giàu dinh dưỡng. Có thể kể đến như protein, axit amin thiết yếu, vitamin nhóm B (B2, B3, B5), vitamin D và các khoáng chất như sắt, kẽm, kali, và selen.

Đặc biệt, hàm lượng protein cao trong nấm hương thuộc nhóm cao nhất trong các loại nấm. Chứa khoảng 2,2 - 2,5g protein trên 100g, chỉ đứng sau nấm mỡ với 3,1 - 3,5g protein trên 100g. Nhờ vậy, giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể mà không gây tăng cholesterol như thịt động vật. Ngoài ra, chất xơ trong nấm hương hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giúp kiểm soát cân nặng.

Những lợi ích sức khỏe nổi bật của nấm hương

Nấm hương không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp mà còn là “siêu thực phẩm” giúp tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả. Bổ sung nấm hương vào thực đơn hàng ngày không chỉ giúp món ăn thêm ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể như:

Tăng cường hệ miễn dịch

Nấm hương chứa beta-glucan và lentinan, hai hợp chất có khả năng kích thích hoạt động của tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh. Đặc biệt, lentinan còn được sử dụng hỗ trợ điều trị ung thư nhờ khả năng tăng cường miễn dịch tự nhiên.

Chống ung thư

Lentinan trong nấm hương đã được nghiên cứu rộng rãi về khả năng ức chế sự phát triển và lan rộng của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, đại tràng và vú. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa như selen và polysaccharide giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do – nguyên nhân gây ra đột biến tế bào và ung thư.

Giảm cholesterol

Nấm hương chứa eritadenine, một hợp chất có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu bằng cách ức chế sự hấp thụ cholesterol ở ruột và thúc đẩy quá trình đào thải qua gan, giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch và cao huyết áp.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các chất xơ hòa tan như beta-glucan và polysaccharide trong nấm hương giúp kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Đồng thời, chất chống oxy hóa mạnh trong nấm bảo vệ thành mạch máu khỏi sự tổn thương do gốc tự do, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ.

Hỗ trợ sức khỏe xương khớp

Nấm hương là một trong số ít nguồn thực vật giàu vitamin D tự nhiên, đặc biệt khi được phơi dưới ánh nắng mặt trời. Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, ngăn ngừa loãng xương và thoái hóa khớp. Ngoài ra, nấm hương còn chứa kẽm và magie – các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì sức khỏe xương.

Cải thiện tiêu hóa

Chất xơ không hòa tan trong nấm hương giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và cải thiện chức năng tiêu hóa. Ngoài ra, nấm hương chứa prebiotic – nguồn dinh dưỡng nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất.

Tăng cường năng lượng và giảm căng thẳng

Nấm hương giàu vitamin nhóm B như B2 (riboflavin), B6 (pyridoxine) và B9 (folate), giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng hiệu quả. Vitamin B6 còn tham gia vào quá trình sản xuất serotonin và dopamine – các chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng và mệt mỏi.

Lưu ý khi ăn nấm hương và cách chọn nấm ngon

Tuy giàu dinh dưỡng, nhiều lợi ích sức khỏe nhưng nấm hương cũng không phù hợp với một số người. Người dị ứng nấm, mắc bệnh gout, thận hoặc rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng không nên ăn. Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên ăn ít vì hệ tiêu hóa yếu. Ngay cả người khỏe mạnh cũng không nên ăn nấm hương vô tội vạ. Ăn quá nhiều nấm hương có thể gây khó tiêu hoặc dị ứng.

Tuyệt đối không ăn sống do nấm hương sống chứa agaritine – một hợp chất có thể gây hại nếu tích tụ trong cơ thể. Hãy nấu chín kỹ trước khi ăn để đảm bảo an toàn. Nấm hương cần được ngâm trước khi chế biến, nhưng lưu ý không ngâm quá lâu hoặc để qua đêm vì mất chất và tạo điều kiện cho vi khuẩn. Chỉ nên ngâm 30 phút và không dùng nước quá 40 độ C.

Ngoài ra, khi chọn mua hãy chọn nấm có màu nâu sẫm, mũ nấm dày, không bị nhăn và có mùi thơm đặc trưng. Tránh mua nấm có vết thâm đen, bị nhũn hoặc có mùi lạ.

