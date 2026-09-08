Được gọi tên đầu tiên tại Match Day, thủ khoa Bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội 3 năm gần nhất đã chọn chuyên ngành gì?

Trước thềm Match Day 2026, lựa chọn của các thủ khoa Bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội trong những năm gần đây cũng được nhiều người quan tâm.

Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức Match Day 2026, ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51. Khi sự kiện đang đến gần, những thông tin xoay quanh kỳ thi Bác sĩ nội trú, chỉ tiêu từng chuyên ngành hay cách thí sinh lựa chọn ngành học cũng nhận được sự quan tâm. Đặc biệt, một trong những điều được chờ đợi là chuyên ngành nào sẽ được thí sinh đứng đầu bảng xếp hạng gọi tên đầu tiên.

Match Day là ngày các thí sinh lần lượt được gọi theo thứ tự tổng điểm thi từ cao xuống thấp để đăng ký chuyên ngành. Người có thứ hạng cao hơn được ưu tiên lựa chọn trước, trong khi chỉ tiêu còn lại của từng chuyên ngành được cập nhật theo thời gian thực.

Các chỉ tiêu chuyên ngành được cập nhật theo thời gian thực trong quá trình diễn ra Match Day (Ảnh: HMU)

Nhìn lại 3 năm gần nhất, các thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội đã chọn chuyên ngành nào?

2023: Thủ khoa chọn Gây mê hồi sức

Năm 2023, Lê Đại Minh là người đứng đầu kỳ thi Bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội với 27,23/30 điểm. Trong buổi đăng ký chuyên ngành ngày 9/9, Minh là thí sinh đầu tiên được xướng tên và lựa chọn Gây mê hồi sức.

Đáng chú ý, đây cũng là chuyên ngành Minh yêu thích từ trước kỳ thi. Theo chia sẻ của nam sinh, Gây mê hồi sức có 10 chỉ tiêu và thường được lựa chọn khá sớm, nên trước đó Minh từng đặt mục tiêu lọt top 40 để tăng cơ hội chọn ngành này.

Với vị trí thủ khoa, Minh đã có được lựa chọn đầu tiên và bước vào chương trình Bác sĩ nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức.

2024: Thủ khoa chọn Sản phụ khoa

Một năm sau, người đứng đầu kỳ thi là Trần Thị Minh Anh với 26,75/30 điểm. Cô là người đầu tiên được quyền lựa chọn chuyên ngành trong ngành Y khoa và đã chọn Sản phụ khoa.

Sản phụ khoa cũng là chuyên ngành Minh Anh đã ấp ủ từ năm thứ 4, sau thời gian đi lâm sàng và trải nghiệm các chuyên ngành Nội, Ngoại, Sản, Nhi. Nữ thủ khoa cho biết mình đặc biệt yêu thích công việc liên quan đến chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh.

2025: Thủ khoa tiếp tục chọn Sản phụ khoa

Năm 2025, Vũ Ngọc Duy đạt 25,09/30 điểm, vượt qua gần 1.000 thí sinh để trở thành thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ĐH Y Hà Nội tại thời điểm đó.

Được gọi tên đầu tiên tại Match Day, Duy lựa chọn Sản phụ khoa. Chuyên ngành này có 15 chỉ tiêu Bác sĩ nội trú và cũng là lựa chọn mà Duy đã xác định từ trước. Nam sinh từng đặt mục tiêu lọt top 20 vì cho rằng đây là vị trí có cơ hội chọn được chuyên ngành mình yêu thích.

Vũ Ngọc Duy tại Match Day 2025 (Ảnh: HMU)

Như vậy, trong 3 năm gần nhất, thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội đã chọn hai chuyên ngành là Gây mê hồi sức và Sản phụ khoa. Đáng chú ý, Sản phụ khoa xuất hiện trong lựa chọn của thủ khoa ở cả hai năm 2024 và 2025.

Vì sao lựa chọn của thủ khoa được chú ý?

Điểm đặc biệt của kỳ thi Bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội nằm ở việc điểm thi không chỉ quyết định thứ hạng, mà còn quyết định thứ tự lựa chọn chuyên ngành.

Tại Match Day, các thí sinh được gọi tên theo bảng xếp hạng tổng điểm từ cao xuống thấp. Người có thứ hạng cao hơn được chọn trước, trong khi số lượng chỉ tiêu còn lại của từng chuyên ngành được cập nhật theo thời gian thực. Khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được lựa chọn, hệ thống sẽ tự động khóa chuyên ngành đó.

Bởi vậy, khoảnh khắc thủ khoa đứng trước hội trường và nói ra chuyên ngành mình lựa chọn cũng là lúc chuyên ngành đó chính thức có thêm một tân bác sĩ nội trú. Đây đã trở thành một trong những điểm đặc biệt của Match Day tại ĐH Y Hà Nội.

Ngày 9/9 tới, ĐH Y Hà Nội tiếp tục tổ chức Match Day 2026 dành cho Bác sĩ nội trú khóa 51. Năm nay có 780 thí sinh đủ điều kiện tham gia, cạnh tranh 444 chỉ tiêu thuộc 37 chương trình đào tạo. Theo cách vận hành của Match Day, người đứng đầu bảng xếp hạng sẽ tiếp tục là người đầu tiên được quyền lựa chọn chuyên ngành. Sau Gây mê hồi sức của thủ khoa năm 2023, Sản phụ khoa của hai thủ khoa liên tiếp năm 2024 và 2025, cái tên được gọi đầu tiên tại Match Day 2026 vì thế cũng sẽ là một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất.

Liệu Sản phụ khoa có tiếp tục xuất hiện trong lựa chọn đầu tiên, hay một chuyên ngành khác sẽ được thủ khoa năm nay gọi tên? Câu trả lời sẽ có tại Match Day 2026, diễn ra từ 13h đến 17h ngày 9/9 tại Hội trường Lớn Trường Đại học Y Hà Nội.

Tổng hợp