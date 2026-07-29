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Được dự báo thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất ASEAN trong 2026, GDP quý II của "công xưởng bán dẫn ĐNA" cao hay thấp so với Việt Nam?

Hoàng Nguyễn
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Làn sóng đầu tư vào bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng đang củng cố kỳ vọng quốc gia này sẽ tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á năm nay.

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Theo ước tính sơ bộ từ Cục Thống kê Malaysia, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II/2026 của nước này tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức dự báo 5,2% được Bloomberg khảo sát trước đó.

Tốc độ tăng trưởng này ghi nhận sự bùng nổ so với mức 5,4% của quý I, nhờ sự bứt phá ở hầu hết các ngành kinh tế, ngoại trừ nông nghiệp. Trong đó, ngành dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chính, còn ngành khai khoáng phục hồi mạnh mẽ với mức tăng 10,2%.

Nhu cầu nội địa tích cực cùng sự bùng nổ trong xuất khẩu chất bán dẫn đã giúp Malaysia bù đắp các gián đoạn do xung đột tại Trung Đông. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư vào bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng đang củng cố kỳ vọng Malaysia sẽ tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á năm nay.

Về chỉ số giá, lạm phát tháng 6 của Malaysia hạ nhiệt xuống 1,9% (thấp hơn mức dự báo 2%), nhờ chính sách trợ cấp nhiên liệu giúp kiềm chế đà tăng của giá dầu thô.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, GDP Malaysia đạt mức tăng 5,6%, vượt trội so với con số 4,5% của cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, theo ước tính sơ bộ do Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore công bố, GDP của quốc đảo này tăng 5,7% trong quý II/2026 so với cùng kỳ năm trước.

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Trước đó, theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,06%, đóng góp 5,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,51%, đóng góp 50,07%; khu vực dịch vụ tăng 7,87%, đóng góp 44,28%.

GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước ( cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%).

Business Times đánh giá, dù thị trường toàn cầu còn nhiều biến động, số liệu từ Malaysia cùng kết quả tích cực từ Việt Nam và Singapore đã cho thấy sức chống chịu tốt của các nền kinh tế Đông Nam Á.

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trí tuệ nhân tạo

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