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Được công ty chuyển khoản 10 triệu đồng kèm nội dung "thanh toán lương", người đàn ông phải đến công an trình báo

Linh San
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Vừa qua, Công an xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp xác minh, trao trả khoản tiền chuyển nhầm cho Công ty VINCONS.

Công an xã tổ chức bàn giao số tiền hơn 10 triệu đồng cho đại diện đơn vị chuyển nhầm.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2026, ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Duệ, bất ngờ nhận được số tiền 10.468.995 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Nhận thấy đây là khoản tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, ông Hùng đã chủ động đến Công an xã Cẩm Duệ trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để tìm người chuyển tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Cẩm Duệ đã nhanh chóng tiến hành xác minh, rà soát các thông tin liên quan và phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc giao dịch. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định số tiền trên do Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VINCONS chuyển nhầm trong quá trình thanh toán tiền lương cho nhân viên.

Sau khi xác định được chủ sở hữu hợp pháp, Công an xã Cẩm Duệ đã hướng dẫn các bên thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả tài sản theo đúng quy định. Trên cơ sở kết quả xác minh của lực lượng Công an, ông Nguyễn Văn Hùng đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho đơn vị chuyển nhầm.

Tại buổi bàn giao, đại diện Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng VINCONS đã nhận lại đầy đủ số tiền và bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực của ông Nguyễn Văn Hùng cũng như trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Cẩm Duệ trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh﻿

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