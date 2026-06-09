Người lao động chú ý: Đây là trường hợp duy nhất sẽ không được tăng lương hưu từ tháng 7

Từ ngày 1/7/2026, chính sách tăng lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ chính thức được áp dụng dựa trên Nghị định số 162/2026/NĐ-CP (ban hành ngày 15/05/2026). Cụ thể, Nhà nước sẽ tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng dựa trên mức hưởng của tháng 6/2026. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng sẽ được tăng lương hưu.

Theo BHXH Việt Nam, từ ngày 01/7/2026, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng thêm 8% trên mức hưởng tháng 6/2026 cho 9 nhóm đối tượng. Mức lương hưu và trợ cấp sau khi đã tăng lần này sẽ là mốc cơ sở để tính toán cho các đợt điều chỉnh tiếp theo trong tương lai.

Tuy nhiên, theo cơ quan Bảo hiểm xã hội, không phải tất cả người nghỉ hưu từ thời điểm này đều được hưởng mức tăng trên. Theo đó, người nghỉ hưu trong tháng 7/2026 không được tăng lương hưu thêm 8% theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP mà sẽ được hưởng mức lương hưu tính mới theo đúng công thức của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Cụ thể như sau:

Nghị định 162/2026/NĐ-CP chỉ quy định về việc điều chỉnh tăng lương hưu trên mức lương hưu cũ cho người đã nghỉ hưu trước 1/7/2026, không quy định cách tính lương hưu cho người mới nghỉ hưu từ tháng 7/2026 trở đi.

Do đó, người nghỉ hưu từ tháng 7/2026 sẽ được tính lương hưu theo Điều 66 và Điều Luật Bảo hiểm xã hội 2024 theo công thức:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng (%) × Mức bình quân tiền lương tháng/thu nhập đóng BHXH

Trong đó:

- Tỷ lệ hưởng lương hưu: Phụ thuộc vào số năm đóng BHXH và giới

+ Đối với lao động nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH được hưởng 45%, sau đó mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%. Tỷ lệ hưởng tối đa là 75% (tương ứng với 30 năm đóng BHXH).

+ Đối với lao động nam: Đóng đủ 20 năm BHXH được hưởng 45%, sau đó mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%. Tỷ lệ hưởng tối đa là 75% (tương ứng với 35 năm đóng BHXH).

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hàng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH; sau đó mỗi năm đóng thêm được tính thêm 1%.

- Mức bình quân tiền lương tháng/ thu nhập đóng BHXH: Được tính dựa trên toàn bộ hoặc một số năm cuối đóng BHXH tùy theo từng nhóm đối tượng, và tiền lương đóng BHXH trong những năm gần đây thường đã cao hơn nhiều so với các giai đoạn trước do điều chỉnh lương cơ sở và lương thực tế liên tục tăng.

Vì vậy, mức lương hưu tính mới của người nghỉ hưu tháng 7/2026 về bản chất đã phản ánh mặt bằng thu nhập hiện tại, không phải mức lương hưu thấp từ nhiều năm trước được cộng thêm 8%.

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng/ thu nhập đóng BHXH

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: Được tính bằng bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

- Bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995: Bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/1995 - 31/12/2000: Bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2001 - 31/12/2006: Bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2007 - 31/12/2015: Bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 - 31/12/2019: Bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2024: Bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

- Bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi: Bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

- NLĐ có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

- NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Lưu ý: Việc tính mức lương hưu hằng tháng của NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng BHXH theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên nhưng có thời gian đóng BHXH ở Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng trong thời gian này được tính bằng 2,25% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: Được tính bằng bình quân các mức thu nhập làm căn cứ đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Lưu ý, việc tính mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên nhưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng trong thời gian này được tính bằng 2,25% mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 104 Luật Bảo hiểm xã hội 2024.



