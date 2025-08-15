Đừng uống loại nước này! Bác sĩ cảnh báo: Nó 'siêu độc' và có thể gây đột quỵ và vô sinh

Bác sĩ Hoàng Hiền, chuyên khoa hô hấp và hồi sức tích cực (Đài Loan, Trung Quốc) dẫn nghiên cứu của Đại học Harvard cho biết nước đóng chai khi để ở môi trường nhiệt độ cao có thể giải phóng chất Bisphenol A (BPA) . Đây là hợp chất liên quan tới nguy cơ béo phì, tiểu đường type 2, cao huyết áp, bệnh mạch vành; đồng thời làm giảm chất lượng tinh trùng ở nam giới, cản trở rụng trứng ở nữ giới và ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ, hành vi của thai nhi.

Bác sĩ mô tả một tình huống quen thuộc: “Trưa nắng, bạn mua chai nước khoáng, uống vài ngụm rồi để trong xe. Lúc quay lại, chai nước nóng hầm hập, hơi nước đọng bên ngoài. Bạn nghĩ: ‘Chỉ là nước nóng thôi, có sao đâu’. Nhưng thật ra, bạn đang uống... nhựa. Nhiệt độ cao khiến chai nhựa giải phóng BPA và nhiều hóa chất khác”.

Nghiên cứu của Harvard từng mời 77 sinh viên uống nước bằng bình thép không gỉ trong một tuần, sau đó đổi sang uống bằng chai nhựa polycarbonate. Kết quả là nồng độ BPA trong nước tiểu tăng từ 1,2 μg/g creatinine lên 2,0 μg/g creatinine , tăng 69% chỉ sau một tuần, và đây là bằng chứng trực tiếp chứng minh chai nhựa polycarbonate làm tăng BPA trong cơ thể.

Bác sĩ Hoàng Hiền nhấn mạnh BPA là “kẻ phá rối nội tiết tố”, gây rối loạn hormone, làm giảm chất lượng tinh trùng, ảnh hưởng chức năng sinh sản, tăng nguy cơ bệnh chuyển hóa, và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.

Cách phòng tránh :

- Không để nước đóng chai trong ô tô hoặc nơi nắng nóng.

- Ưu tiên dùng bình thủy tinh hoặc thép không gỉ.

- Chọn sản phẩm có nhãn “BPA-Free”.

- Tuyệt đối không rót nước nóng vào chai nhựa dùng một lần.

Uống đủ nước là tốt, nhưng nếu uống sai cách, bạn có thể vô tình “uống nhựa” vào người mỗi ngày mà không hề hay biết.

Nguồn và ảnh: ETToday