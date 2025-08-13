Phát hiện thói quen "dẫn lối" cho loại ung thư nguy hiểm bậc nhất: Nhiều nam giới đang làm mỗi ngày

Thói quen "dẫn lối" cho ung thư tuyến tụy

Thói quen uống nhiều rượu bia có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc một trong những loại ung thư chết người nhất thế giới, các nhà nghiên cứu cảnh báo — và họ tin rằng đã phát hiện ra lý do tại sao.

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Miami, Mỹ, cho thấy việc tiêu thụ quá nhiều rượu bia làm tổn hại các tế bào trong tuyến tụy – nơi sản xuất enzyme tiêu hóa. Tổn thương này gây ra tình trạng viêm, làm hại cơ quan có vai trò thiết yếu trong việc phân giải thức ăn và điều hòa lượng đường trong máu.

Theo thời gian, tình trạng viêm này có thể dẫn đến các tổn thương tiền ung thư, và những tổn thương này có thể phát triển thành ung thư tuyến tụy – căn bệnh có tỷ lệ sống sót thấp nhất trong tất cả các loại ung thư. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ khoảng 10% ở Anh và 12% ở Mỹ.

Tiêu thụ quá nhiều rượu bia thường được định nghĩa là 8 ly trở lên mỗi tuần đối với phụ nữ và 15 ly trở lên đối với nam giới.

Tiêu thụ quá nhiều rượu bia làm tổn hại các tế bào trong tuyến tụy. (Ảnh minh họa)

Nhóm nghiên cứu giải thích để tình trạng viêm phát triển thành ung thư, còn cần có một đột biến ở gene có tên Ras – gene kiểm soát sự phát triển của tế bào. Trong các thí nghiệm, họ phát hiện rằng rượu kết hợp với một phân tử gây viêm sẽ gây ra các triệu chứng tương tự như viêm tụy do rượu. Quá trình này đã kích hoạt các tổn thương tiền ung thư và cuối cùng là dẫn đến ung thư, theo các nhà nghiên cứu.

Tuy nhiên, họ cũng phát hiện rằng có thể ngăn chặn các tổn thương tiền ung thư và ung thư hình thành trong tuyến tụy bằng cách vô hiệu hóa một gene cụ thể có tên CREB – gene đóng vai trò gây viêm.

Giảm tiêu thụ rượu bia có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy. (Ảnh minh họa)

Nhóm nghiên cứu nhận thấy CREB có khả năng lập trình lại vĩnh viễn các tế bào tụy khỏe mạnh thành các tế bào bất thường, mang đặc điểm tiền ung thư – mở đường cho ung thư tuyến tụy phát triển.

Tiến sĩ Nipun Merchant, đồng tác giả nghiên cứu và là bác sĩ phẫu thuật tại Miami, cho biết các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện này “đặt nền móng” cho việc phòng ngừa ung thư tuyến tụy trong tương lai.

Dấu hiệu ung thư tuyến tụy

Phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh số ca ung thư tuyến tụy đang tăng đáng kể ở người trẻ tuổi – mặc dù số ca tử vong hiện chưa tăng theo.

Vì vậy, việc phát hiện sớm căn bệnh này là vô cùng quan trọng, bằng cách nhận biết các triệu chứng dễ bị bỏ qua, bao gồm:

- Sụt cân

- Mệt mỏi

- Đau bụng

- Thay đổi trong thói quen đi vệ sinh

- Vàng da hoặc vàng mắt (bệnh vàng da)

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), những người có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao hơn bao gồm:

- Người trên 65 tuổi

- Người viêm tụy mãn tính

- Người có tiền sử gia đình bị ung thư tuyến tụy

Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm:

- Hút thuốc lá

- Thừa cân hoặc béo phì

- Bệnh tiểu đường

- Tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn



