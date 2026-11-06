Đúng – sai khi vo gạo nấu cơm

Thói quen như vo gạo quá kỹ, ngâm gạo quá lâu hay tận dụng nước vo gạo để rửa thực phẩm có thể không mang lại lợi ích như nhiều người vẫn nghĩ.

SAI: Vo gạo càng kỹ, cơm càng sạch

Nhiều người có thói quen chà xát mạnh, vo gạo liên tục cho đến khi nước trong veo mới yên tâm đem nấu. Tuy nhiên, đây không phải cách làm cần thiết.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, lớp ngoài của hạt gạo có thể chứa một phần vitamin nhóm B và các chất dinh dưỡng. Việc vo quá nhiều lần, chà xát mạnh có thể làm thất thoát một phần những dưỡng chất này.

Vì vậy, thay vì vo thật kỹ, người nội trợ chỉ nên vo nhẹ nhàng để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất bám trên bề mặt hạt gạo.

ĐÚNG: Vo gạo 1-2 lần là đủ

Vo gạo không phải là quá trình cần thực hiện càng nhiều lần càng tốt. Thông thường, có thể vo nhẹ khoảng 1-2 lần với nước sạch, tùy tình trạng và loại gạo.

Nếu gạo đã được đóng gói, bảo quản tốt và ít bụi, việc vo quá nhiều lần là không cần thiết. Ngược lại, nếu gạo có nhiều bụi bẩn, người nấu có thể điều chỉnh số lần vo nhưng cần tránh chà xát mạnh.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu là làm sạch bề mặt hạt gạo chứ không phải cố gắng khiến nước vo gạo trong vắt hoàn toàn.

SAI: Không vo gạo để giữ dưỡng chất

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho hay, quá trình đóng gói gạo có thể chứa các hạt vi nhựa, bụi, cám. Đặc biệt, với khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm của Việt Nam, đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Cộng thêm việc không khí bị ô nhiễm nên có thể khiến gạo bị nhiễm bụi bẩn, vi khuẩn. Vì vậy, mọi người nên vo gạo trước khi nấu.

Vo gạo cũng giúp loại bỏ các loại hạt cát, sỏi, cám, bụi bẩn có trong gạo nếu có.

Trong gạo có hàm lượng asen vô cơ rất nhỏ, vo gạo sẽ giúp giảm bớt chất này. Ngoài ra, việc vo gạo trước khi nấu cũng sẽ giúp cho hạt gạo khi nấu chín mềm và đỡ bị dính hơn, bác sĩ Hoàng nói.

SAI: Ngâm gạo càng lâu, cơm càng ngon

Nhiều người có thói quen ngâm gạo để nấu cơm. Tuy nhiên, PGS Lâm cho rằng việc ngâm gạo có thể làm hao hụt dưỡng chất. Các vitamin B nằm chủ yếu ở lớp cám bên ngoài hạt gạo và có thể hòa tan vào nước trong quá trình ngâm.

Với gạo thông thường, người nấu không nhất thiết phải ngâm trước khi nấu. Ngoài ra, việc ngâm gạo kéo dài có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển nếu không được kiểm soát tốt.

SAI: Nước vo gạo có thể thay nước sạch để rửa rau

Nhiều gia đình truyền tai nhau rằng nước vo gạo có khả năng loại bỏ hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trên rau củ. Tuy nhiên, chưa có đủ cơ sở để xem đây là phương pháp làm sạch thực phẩm đáng tin cậy.

Nước vo gạo không phải chất khử khuẩn và cũng không thể bảo đảm loại bỏ hết dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Để làm sạch rau củ, nên rửa trực tiếp dưới vòi nước sạch, chà nhẹ bề mặt đối với những loại rau củ phù hợp. Không nên dùng nước vo gạo thay thế quy trình rửa thực phẩm an toàn.