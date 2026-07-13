TAND Đắk Lắk tuyên án 3 cựu lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong vụ sử dụng máy tán sỏi không đúng quy định, lập hồ sơ thanh toán BHYT trái quy định.

Chiều 13/7, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án vụ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo bản án, bị cáo Nguyễn Đăng Giáp (Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm. Bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tại các cơ sở y tế trong thời hạn 1 năm kể từ ngày chấp hành xong bản án.

Bị cáo Nguyễn Đăng Giáp - Nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

2 bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Bùi Ngọc Đức, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức cùng bị tuyên 1 năm 3 tháng tù. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, mỗi bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tại các cơ sở y tế trong thời hạn 1 năm.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo hoàn trả cho BHXH Đắk Lắk hơn 644 triệu đồng đã thanh toán không đúng quy định. Đồng thời hoàn trả cho người bệnh hơn 58 triệu đồng là khoản chi phí khám, chữa bệnh bị từ chối thanh toán.

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng là người trực tiếp quản lý máy nội soi tán sỏi. Khi máy của bệnh viện hư hỏng, bị cáo không thông báo cho bệnh nhân mà tự ý mượn máy của Công ty TNHH Khả Lộc để sử dụng; chỉ đạo bác sĩ áp dụng phương pháp điều trị khác nhưng vẫn ghi trong hồ sơ là nội soi tán sỏi bằng laser để làm căn cứ thanh toán BHYT.

Bị cáo Hoàng trực tiếp tham gia 46 ca phẫu thuật, chủ trì hội chẩn và xếp lịch thực hiện tổng cộng 580 dịch vụ kỹ thuật.

Đối với bị cáo Bùi Ngọc Đức, dù biết việc mượn máy không đúng quy định nhưng vẫn ký 241 biên bản hội chẩn, tham gia xếp lịch mổ, phân công ê-kíp gây mê và trực tiếp gây mê trong 41 hồ sơ bệnh án.

HĐXX xác định, 2 bị cáo đã ký hoặc để cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ bệnh án trái quy định. Trong đó, bị cáo Hoàng giữ vai trò cao hơn do trực tiếp chỉ đạo và thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật, song được xem xét giảm nhẹ vì đã tự nguyện khắc phục hậu quả.

Đối với bị cáo Nguyễn Đăng Giáp, tòa nhận định dù biết máy tán sỏi của bệnh viện không còn hoạt động nhưng không chỉ đạo dừng kỹ thuật hoặc chuyển tuyến bệnh nhân, vẫn ký tiếp nhận máy mượn và không cập nhật thay đổi trang thiết bị với cơ quan BHXH.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng việc ký mượn máy xuất phát từ áp lực duy trì hoạt động khám, chữa bệnh trong bối cảnh bệnh viện quá tải, thiết bị xuống cấp. Bị cáo không trực tiếp thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhiều đóng góp cho ngành y tế và được nhiều tập thể, bệnh nhân xin giảm nhẹ nên được hưởng án treo.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo cáo trạng, máy tán sỏi Calculase II do Chính phủ Áo tài trợ được đưa vào sử dụng từ năm 2015 nhưng đến tháng 11/2023 đã hư hỏng, không còn đủ điều kiện hoạt động. Thay vì tạm dừng kỹ thuật hoặc chuyển tuyến bệnh nhân, các bị cáo vẫn đưa máy mượn của Công ty TNHH Khả Lộc vào sử dụng khi chưa đáp ứng đầy đủ quy định pháp lý.

Từ cuối tháng 11/2023 đến cuối tháng 5/2024, nhóm bị cáo thực hiện 332 dịch vụ nội soi tán sỏi cho 331 bệnh nhân, thanh toán BHYT trái quy định, gây thiệt hại hơn 375,7 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong thời gian bệnh viện hoàn toàn không có máy tán sỏi, Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức vẫn chỉ định thực hiện kỹ thuật, phân công ê-kíp phẫu thuật, gây mê và hợp thức hóa 255 hồ sơ bệnh án. Trong số này, 235 hồ sơ được BHYT thanh toán hơn 268,9 triệu đồng, còn 20 hồ sơ do bệnh nhân tự chi trả gần 25,94 triệu đồng.

Cuối năm 2024, lãnh đạo bệnh viện phát hiện sai phạm. Sau đó, bệnh viện đã có văn bản gửi cơ quan BHXH thừa nhận việc sử dụng máy tán sỏi và thanh toán dịch vụ kỹ thuật không đúng quy định, đề nghị phối hợp xử lý.