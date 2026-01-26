Dùng lò vi sóng gây ung thư? Chuyên gia chỉ ra sự thật: 3 cách sử dụng này mới thực sự nguy hiểm

Lò vi sóng từ lâu bị mang tiếng là thiết bị “làm mất chất dinh dưỡng”, thậm chí bị nghi ngờ có thể gây ung thư hay để lại “bức xạ trong thức ăn”. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh (Đài Loan, Trung Quốc), phần lớn những lo ngại này xuất phát từ hiểu lầm. Điều đáng quan tâm không nằm ở bản thân lò vi sóng, mà là bạn dùng vật chứa gì để hâm nóng và bạn đang làm nóng loại thực phẩm nào .

Về mặt dinh dưỡng, hâm nóng bằng lò vi sóng có những lợi thế nhất định. Thời gian làm nóng ngắn, không cần thêm nước nên các vi chất “sợ nhiệt, sợ nước” như vitamin nhóm B hay vitamin C lại được giữ lại tốt hơn so với việc luộc trong thời gian dài. Theo chuyên gia này, bất kỳ hình thức gia nhiệt nào cũng gây thất thoát dinh dưỡng, nhưng mức độ tổn hao khi dùng lò vi sóng thường thấp hơn .

Vậy lò vi sóng có gây ung thư hay không? Câu trả lời nằm ở dụng cụ đựng thực phẩm . Nguyên lý của lò vi sóng là sử dụng sóng điện từ làm các phân tử nước dao động để sinh nhiệt. Năng lượng này không tồn dư trong thức ăn , cũng không làm biến đổi DNA, vì vậy bản thân sóng vi ba không phải là tác nhân gây ung thư.

Rủi ro thực sự xuất hiện khi dùng sai vật chứa. Theo khuyến cáo của chuyên gia, thủy tinh và gốm sứ là lựa chọn an toàn nhất. Một số loại nhựa chịu nhiệt có ký hiệu số 5 (PP) có thể chấp nhận được nếu sử dụng đúng cách. Ngược lại, kim loại, túi nilon thông thường và màng bọc thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn khi quay là những lựa chọn có nguy cơ cao, vì có thể giải phóng các chất không có lợi cho sức khỏe khi gặp nhiệt.

So với các phương pháp nấu nướng khác, mỗi thiết bị đều có ưu và nhược điểm riêng. Lò vi sóng phù hợp với người bận rộn nếu biết chọn đúng vật chứa. Nồi chiên không dầu giúp giảm lượng dầu mỡ nhưng khi làm nóng thực phẩm giàu tinh bột ở nhiệt độ cao có thể tạo ra acrylamide, một chất không có lợi nếu dùng thường xuyên. Trong khi đó, hấp hoặc nấu bằng nồi điện được xem là phương pháp nhẹ nhàng, ổn định, phù hợp với người lớn tuổi, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang điều trị bệnh.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh, thay vì quá lo lắng về cách hâm nóng, điều quan trọng hơn là bạn đang ăn gì . Rau củ tươi và thịt nạc hâm bằng lò vi sóng vẫn là một bữa ăn lành mạnh. Ngược lại, thực phẩm chế biến sẵn nhiều dầu mỡ, nhiều muối thì dù không dùng lò vi sóng cũng khó có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, thay vì “dán nhãn xấu” cho lò vi sóng, việc lựa chọn nguyên liệu và cân bằng chế độ ăn mới là yếu tố quyết định lâu dài.

Nguồn và ảnh: ETToday