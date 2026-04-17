Dùng giấy vệ sinh hay vòi xịt sạch hơn? Chuyên gia tiết lộ điều khiến hàng triệu người ngỡ ngàng

Có lẽ đây là câu hỏi nan giải toàn cầu: Vòi xịt hay giấy vệ sinh, loại nào sạch hơn và an toàn hơn cho vùng kín? Đáng ngạc nhiên là, 90% người vẫn hiểu sai và đang gây hại cho sức khỏe của chính mình.

Sau khi đi vệ sinh xong, bạn thuộc kiểu người "xịt" hay "lau"? Nhiều người tin rằng dùng giấy vệ sinh giúp họ cảm thấy sạch sẽ và khô ráo hơn, nhưng các chuyên gia y tế cho rằng niềm tin này có thể không hoàn toàn đúng, và thói quen này có thể vô tình gây ra những hậu quả tiêu cực cho sức khỏe.

Tại sao việc dùng giấy lại không đủ để làm sạch?

Bác sĩ Evan Goldstein, chuyên gia phẫu thuật hậu môn, cho biết chỉ dùng giấy vệ sinh không thể loại bỏ hoàn toàn chất bẩn. Hơn nữa, động tác "lau" có thể vô tình làm lây lan chất bẩn sang các vùng lân cận.

Điều quan trọng cần lưu ý là giấy vệ sinh khô tạo ra ma sát cao. Nếu dùng quá nhiều lực hoặc lau đi lau lại nhiều lần, có thể gây trầy xước hoặc vết thương nhỏ trên da nhạy cảm, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

Vòi xịt, lựa chọn được bác sĩ khuyên dùng

Các chuyên gia khẳng định rằng sử dụng vòi xịt vệ sinh là phương pháp làm sạch hiệu quả hơn vì nước nhẹ nhàng rửa trôi chất bẩn, giảm nguy cơ kích ứng da.

Vậy, khăn ướt có thể dùng thay thế giấy vệ sinh thông thường được không? Câu trả lời là "không nên". Tiến sĩ Goldstein cho biết các hóa chất được ngâm trong khăn ướt gây ra vấn đề, vì chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ vi sinh vật của khu vực xung quanh.

Bác sĩ nói thẳng: "Chúng ta có vi khuẩn tốt, chúng ta có vi khuẩn xấu, nhưng chúng đang ở trạng thái cân bằng nội môi. Chúng đang ở trạng thái cân bằng. Khăn ướt phá vỡ điều đó một cách nghiêm trọng". Ông đã chứng kiến bệnh viêm da và nhiễm trùng do vi khuẩn ở bệnh nhân sau khi sử dụng khăn ướt thường xuyên và hệ vi sinh vật đường ruột thay đổi. Những vấn đề sức khỏe cực kỳ nghiêm trọng như trĩ, nứt hậu môn và nhiễm nấm có thể xảy ra, điều này sẽ là thảm họa đối với bất kỳ bệnh nhân nào không biết.

Để dùng vòi xịt đúng cách, bác sĩ Evan Goldstein chỉ ra rằng sau khi sử dụng vòi xịt, hãy nhẹ nhàng lau khô bằng giấy vệ sinh để tránh ẩm ướt, vì ẩm ướt có thể dẫn đến nấm mốc phát triển.

Việc sử dụng bồn vệ sinh có vòi xịt cũng mang lại những lợi ích đáng kể cho các nhóm người sau:

- Những người gặp khó khăn trong việc di chuyển: chẳng hạn như bệnh nhân viêm khớp, bệnh Parkinson, hoặc những người béo phì, những người gặp khó khăn trong việc lau chùi.

- Đối với bệnh nhân bị trĩ: Giúp giảm áp lực và đau do ma sát.

- Đối với những người bị ngứa hoặc kích ứng: Rửa sạch bằng nước hiệu quả hơn trong việc loại bỏ chất gây kích ứng so với việc chà xát bằng giấy ăn.

Nếu bạn vẫn thích dùng giấy vệ sinh, các chuyên gia khuyên nên chuyển từ phương pháp "lau/kéo" sang phương pháp "vỗ nhẹ" hoặc "chấm" để giảm ma sát và bảo vệ da. Tuy nhiên, nếu có thể, sử dụng vòi xịt vệ sinh kết hợp với việc vỗ nhẹ để lau khô là cách vệ sinh hiệu quả và hợp vệ sinh nhất.

Nguồn và ảnh: Ladbible