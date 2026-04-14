Dùng điều hòa chỉ cần nhớ 6 điều này: Bật vù vù cả đêm, tiền điện mỗi tháng vẫn “dễ thở”

Mùa nóng đến, điều hòa trở thành “cứu tinh” trong mỗi gia đình, mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu giữa thời tiết oi bức. Thế nhưng đi kèm với đó là nỗi lo hóa đơn điện tăng lên đáng kể mỗi tháng. Thực tế, bạn không cần phải hạn chế sử dụng hay chịu nóng, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ là đã có thể tiết kiệm chi phí hiệu quả. Dưới đây là 6 mẹo đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.

1. Đặt nhiệt độ hợp lý, đừng cố làm mát “càng thấp càng tốt”

Nhiều người có thói quen hạ nhiệt độ điều hòa xuống 16-18°C để phòng mát nhanh hơn. Tuy nhiên, cách này không chỉ gây sốc nhiệt mà còn khiến điều hòa phải hoạt động hết công suất trong thời gian dài, dẫn đến tiêu tốn rất nhiều điện năng. Mức nhiệt lý tưởng được khuyến nghị là từ 26-28°C. Ở ngưỡng này, cơ thể vẫn cảm thấy dễ chịu, trong khi máy không phải “gồng mình” làm lạnh quá sâu. Thực tế, chỉ cần tăng thêm 1°C cũng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ. Về lâu dài, đây là thói quen vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp tiết kiệm chi phí.

2. Kết hợp thêm quạt để tăng hiệu quả làm mát

Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng việc bật thêm quạt khi dùng điều hòa lại giúp tiết kiệm điện. Lý do là quạt giúp luồng khí lạnh lưu thông đều khắp phòng, tránh tình trạng chỗ quá lạnh, chỗ lại chưa đủ mát. Khi không khí được phân bổ đồng đều, phòng sẽ đạt độ mát mong muốn nhanh hơn, từ đó giảm thời gian hoạt động ở công suất cao của điều hòa. Bạn cũng có thể tăng nhiệt độ lên một chút mà vẫn cảm thấy mát, nhờ hiệu ứng gió từ quạt.

3. Giữ phòng kín, hạn chế thất thoát hơi lạnh

Một trong những nguyên nhân khiến điều hòa “ngốn điện” là do hơi lạnh liên tục bị thất thoát ra ngoài. Những chi tiết nhỏ như cửa đóng không kín, rèm cửa quá mỏng, hay việc ra vào phòng thường xuyên đều ảnh hưởng đến khả năng giữ nhiệt. Để khắc phục, nên đóng kín cửa khi bật điều hòa, sử dụng rèm dày để hạn chế nhiệt từ bên ngoài, đặc biệt là vào buổi trưa nắng gắt. Nếu phòng có khe hở, bạn cũng nên xử lý để tránh việc khí lạnh bị rò rỉ. Giữ được không gian kín sẽ giúp điều hòa hoạt động ổn định hơn và ít tốn điện hơn.

4. Không bật tắt điều hòa liên tục

Không ít người nghĩ rằng tắt điều hòa khi phòng đã đủ mát rồi bật lại sau sẽ tiết kiệm điện. Nhưng thực tế, mỗi lần khởi động, máy phải tiêu tốn một lượng điện lớn để làm lạnh lại từ đầu. Việc bật tắt liên tục không chỉ làm tăng điện năng tiêu thụ mà còn ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị. Thay vì tắt hẳn, bạn có thể duy trì nhiệt độ ổn định hoặc sử dụng các chế độ thông minh để máy tự điều chỉnh công suất phù hợp.

5. Tận dụng các chế độ tiết kiệm điện có sẵn

Hầu hết các dòng điều hòa hiện nay đều được tích hợp nhiều chế độ hỗ trợ tiết kiệm điện, nhưng lại không phải ai cũng sử dụng đúng cách.

- Chế độ Dry phù hợp trong những ngày độ ẩm cao, giúp không khí khô ráo, dễ chịu mà tiêu tốn ít điện hơn so với làm lạnh sâu

- Chế độ Sleep rất hữu ích vào ban đêm, khi nhiệt độ sẽ tự động điều chỉnh tăng dần để tránh quá lạnh và giảm điện năng tiêu thụ

- Chế độ Eco tối ưu hiệu suất hoạt động, giúp máy chạy ổn định ở mức tiết kiệm

Việc chọn đúng chế độ không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn nâng cao trải nghiệm sử dụng.

6. Hạn chế các nguồn nhiệt trong phòng

Điều hòa hoạt động bằng cách làm giảm nhiệt độ không gian, vì vậy nếu trong phòng có quá nhiều nguồn sinh nhiệt, máy sẽ phải làm việc nhiều hơn để “cân bằng”. Các thiết bị như bếp, đèn sợi đốt, laptop hay thậm chí là việc tụ tập đông người đều có thể khiến nhiệt độ phòng tăng lên. Vì vậy, nên hạn chế sử dụng các thiết bị tỏa nhiệt khi đang bật điều hòa, hoặc thay thế bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng như đèn LED. Ngoài ra, việc sắp xếp lại không gian, tránh để ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng cũng là một cách giảm tải cho điều hòa.