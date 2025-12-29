Dùng cây lạ chữa bệnh theo lời truyền miệng, 2 người suýt chết

Theo đó, một trường hợp là người bệnh nhập viện do tin theo lời truyền miệng về công dụng chữa bệnh của một số loại cây dân gian. Nhận thấy trong vườn nhà cũng có loại cây giống với mô tả nên người này đã tự ý đào về, thái lát rồi nhai trực tiếp.

Chỉ khoảng một giờ sau khi ăn, người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi nhiều, buồn nôn và nôn liên tục. May mắn, người này được gia đình đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Loại cây lạ khiến người bệnh bị ngộ độc khi ăn được người nhà mang đến bệnh viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc do ăn nhầm cây dại và đã khẩn trương xử trí kịp thời, theo dõi sát. Đến nay, tình trạng sức khỏe của người bệnh đã cơ bản ổn định.

Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân 41 tuổi, trú tại phường Vàng Danh bị sốc phản vệ sau khi uống rượu ngâm rễ cây không rõ nguồn gốc. Sau khi uống loại rượu này, người đàn ông xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, rét run, mẩn đỏ toàn thân nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ, ngộ độc thực phẩm và sốc phản vệ có thể diễn biến rất nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Qua đây, khuyến cáo người dân phải rất thận trọng, tuyệt đối không sử dụng các thực phẩm khi không chắc chắn về độ an toàn.

Bên cạnh đó là không ăn, uống thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng cao, đặc biệt là đối với những người có tiền sử dị ứng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau ăn như đau bụng dữ dội, nôn, khó thở, nổi mẩn toàn thân, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.