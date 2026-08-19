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Đừng bao giờ tái sử dụng 6 vật dụng này: Trông có vẻ sạch nhưng lại rất "bẩn"

Trà My (Theo Aboluowang)
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Tiết kiệm là một đức tính tốt, vì vậy trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều người có thói quen giữ lại những món đồ tưởng còn dùng được, rửa sạch rồi tận dụng tiếp.

Tuy nhiên, không phải thứ gì cũng phù hợp để tái sử dụng. 6 món đồ dưới đây nhìn bề ngoài có vẻ sạch sẽ nhưng nếu dùng đi dùng lại không đúng cách, chúng có thể tiềm ẩn vấn đề về vệ sinh hoặc an toàn. Nếu nhà bạn vẫn còn giữ những món này, hãy cân nhắc ngừng tái sử dụng.

1. Chai nước khoáng, chai nước ngọt

Nhiều người có thói quen giữ lại chai nước khoáng, nước ngọt. Có người để gom bán phế liệu, có người rửa sạch để dùng lại.

Nếu dùng chúng để đựng đồ khô hoặc chứa các vật dụng nhỏ thì có thể tiện lợi. Tuy nhiên, không nên tùy tiện tái sử dụng để đựng thực phẩm, đồ uống hoặc gia vị trong thời gian dài. Không ít người dùng chai nhựa cũ để đựng dầu ăn, nước tương, giấm, mè, bột ớt hay các loại ngũ cốc.

Phần lớn chai nước giải khát trên thị trường được làm từ nhựa PET. Loại bao bì này thường được thiết kế cho mục đích sử dụng một lần hoặc sử dụng trong những điều kiện nhất định. Việc tái sử dụng nhiều lần, đặc biệt khi đựng chất lỏng nóng, để ở nhiệt độ cao hoặc đựng các loại thực phẩm không phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất, có thể làm tăng nguy cơ thôi nhiễm các chất từ bao bì.

Vì vậy, nếu muốn đựng thực phẩm lâu dài, tốt hơn nên sử dụng các loại chai, lọ được thiết kế chuyên dụng và phù hợp với thực phẩm.

2. Hộp đựng đồ ăn mang về

Đừng bao giờ tái sử dụng 7 vật dụng này: Trông có vẻ sạch nhưng lại rất "bẩn" - Ảnh 1.

Nhiều người sau khi ăn đồ mang về thấy hộp vẫn còn chắc chắn nên rửa sạch, giữ lại để đựng cơm, thức ăn hoặc dùng như hộp bảo quản thực phẩm.

Một số loại hộp có ký hiệu PP số 5, là vật liệu có thể phù hợp với thực phẩm và có khả năng chịu nhiệt nhất định. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi hộp đựng thức ăn mang về đều được thiết kế để tái sử dụng lâu dài.

Nếu hộp đã bị trầy xước, biến dạng, nứt, xuống cấp hoặc không có thông tin rõ ràng về vật liệu và khả năng chịu nhiệt, không nên tiếp tục dùng, đặc biệt là để đựng thức ăn nóng hoặc hâm nóng.

Thay vì tận dụng quá lâu các loại hộp dùng một lần, có thể sử dụng hộp đựng thực phẩm chất lượng tốt, có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với mục đích sử dụng.

3. Thùng carton đựng hàng

Mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến nên nhiều gia đình có thói quen tích lại thùng carton. Có người gom bán phế liệu, có người tận dụng chúng làm hộp đựng đồ.

Tuy nhiên, thùng carton dùng để vận chuyển hàng hóa có thể đã trải qua nhiều môi trường khác nhau và tiếp xúc với bụi bẩn, độ ẩm hoặc các chất khác trong quá trình lưu kho, vận chuyển. Vì vậy, chúng không phải lựa chọn lý tưởng để đựng quần áo, đồ dùng cá nhân hoặc thực phẩm trong thời gian dài, đặc biệt trong không gian sinh hoạt kín.

Nếu muốn giữ lại để bán phế liệu, nên cất thùng carton ở khu vực khô ráo, tách biệt với không gian sinh hoạt và xử lý trong thời gian hợp lý.

4. Những chiếc khay nhựa đựng trái cây kém chất lượng

Khi mua dâu tây, việt quất, mận hoặc nhiều loại trái cây khác, mọi người sẽ thấy chúng thường được đóng trong các khay nhựa nhỏ. Nhiều người thấy tiếc nên rửa sạch rồi giữ lại để đựng đồ.

Tuy nhiên, với những chiếc khay nhựa mỏng, giòn, có mùi nhựa nồng hoặc không có thông tin rõ ràng về vật liệu, không nên tái sử dụng để đựng thực phẩm. Những loại khay này thường chỉ là bao bì đóng gói và không nhất thiết được thiết kế cho việc sử dụng lâu dài.

5. Thìa nhựa dùng một lần, đặc biệt là loại kém chất lượng

Đồ ăn mang về thường đi kèm đũa và thìa nhựa dùng một lần. Nhiều người có thói quen giữ lại thìa để sử dụng tiếp.

Tuy nhiên, bản chất của những sản phẩm này là đồ dùng một lần. Sau nhiều lần sử dụng, bề mặt có thể bị trầy xước, khó làm sạch hoàn toàn và dễ tích tụ cặn bẩn.

Đối với các loại thìa nhựa không có thông tin rõ ràng về chất liệu, nhà sản xuất hoặc mục đích sử dụng, đặc biệt là loại có mùi bất thường hoặc dễ biến dạng khi tiếp xúc với nhiệt, tốt nhất không nên dùng để ăn thực phẩm nóng.

6. Dầu ăn đã được đun nóng nhiều lần

Sau khi chiên cá, thịt, gà hoặc các món chiên khác, nhiều gia đình thường giữ lại phần dầu còn thừa để tiếp tục sử dụng.

Dầu ăn khi được đun ở nhiệt độ cao sẽ xảy ra các biến đổi hóa học. Việc liên tục đun nóng lại, đặc biệt ở nhiệt độ cao, có thể làm tăng các sản phẩm oxy hóa và phân hủy không có lợi cho sức khỏe.

Nếu dầu đã có màu sẫm rõ rệt, xuất hiện nhiều cặn, bốc khói ở nhiệt độ thấp hoặc có mùi ôi khét, bạn nên bỏ đi. Ngay cả khi dầu vẫn có vẻ trong và chưa có mùi bất thường, cũng không nên sử dụng lặp đi lặp lại cho các lần chiên rán ở nhiệt độ cao.

Kết luận

Đồ dùng một lần nên được sử dụng đúng mục đích. Tiết kiệm là điều đáng khuyến khích, nhưng tái sử dụng không có nghĩa là giữ lại mọi thứ càng lâu càng tốt.

Với các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, hãy ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với thực phẩm và còn nguyên vẹn. Những món đã xuống cấp, có mùi bất thường, trầy xước, biến dạng hoặc vốn không được thiết kế để tái sử dụng lâu dài thì nên loại bỏ.

Trước khi giữ lại một món đồ “để dùng lần sau”, bạn cũng có thể tự hỏi: Nó thực sự được thiết kế để tái sử dụng hay chỉ là một món đồ dùng một lần?

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