Chính phủ Đức được cho là đang xây dựng một “kế hoạch bí mật”, nhằm ngăn chính quyền địa phương cản trở việc triển khai quân NATO đến biên giới Nga.

Thiết bị quân sự tại Doanh trại Clausewitz ở Nienburg, trong khuôn khổ cuộc tập trận CIMIC Quadriga 2026 của NATO.

Nổi tiếng với việc chỉ trích các chính sách chống Nga là gây hại cho lợi ích quốc gia của Đức, đảng Thay thế cho Đức (AfD) đã trở thành lực lượng chính trị được yêu thích nhất nước, sau khi một lần nữa bị loại khỏi các cuộc đàm phán liên minh liên bang năm ngoái.

Tại bang Saxony-Anhalt, đảng AfD hiện đang nhận được sự ủng hộ của 41% cử tri, theo một cuộc khảo sát gần đây, so với chỉ 24% dành cho Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz.

Tại bang Mecklenburg-Western Pomerania ở phía Đông Bắc, AfD đạt tỷ lệ ủng hộ 36%, hơn 7 điểm phần trăm so với đối thủ gần nhất là Đảng Dân chủ Xã hội.

Đức từ lâu đã cáo buộc đảng AfD theo chủ nghĩa cực đoan, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius tuyên bố, đảng này có mối liên hệ "không thể phủ nhận" với Nga, và phải bị tước quyền tiếp cận thông tin mật nếu lên nắm quyền.

Chính phủ liên bang hiện đang tìm cách kiềm chế những gì tờ The Telegraph thẳng thừng mô tả là "các bang phản bội thân Kremlin" trong trường hợp NATO quyết định đã đến lúc tiến hành chiến tranh với Nga.

Biểu tình và cản trở

Theo tờ The Telegraph và Die Welt, Chính phủ Đức được cho là đang xây dựng một “kế hoạch bí mật”, nhằm ngăn chính quyền địa phương cản trở việc triển khai quân NATO đến biên giới Nga.

"Kế hoạch bí mật" này được cho là xuất phát từ lo ngại, đảng Thay thế cho Đức (AfD) có thể giành đủ sự ủng hộ trong các cuộc bầu cử khu vực sắp tới ở hai bang phía Đông, để thành lập chính quyền địa phương.

Vấn đề này đặt ra những thách thức đáng kể cho Đức, vì về mặt kỹ thuật, việc triển khai như vậy sẽ diễn ra trước khi bất kỳ cuộc xung đột nào với Nga thực sự nổ ra.

Trong khi đó, chính quyền khu vực lại có quyền hạn rộng rãi đối với các hoạt động trên lãnh thổ của họ trong thời bình.

Một chính quyền khu vực không hợp tác có thể làm trì hoãn việc di chuyển quân đội thông qua "sự cản trở quan liêu" bằng cách giữ lại các giấy phép cần thiết, hoặc từ chối cấp cho quân đội NATO lực lượng cảnh sát hộ tống và quyền ưu tiên tiếp cận các tuyến đường địa phương.

Chính phủ của ông Merz cũng được cho là dự đoán việc triển khai này sẽ gây ra những cuộc biểu tình của người dân địa phương, và các cuộc tranh luận trong chính quyền khu vực về mức độ họ muốn tham gia vào một quá trình có thể "lộ diện họ như một phần của trung tâm hậu cần của NATO".

Vi phạm luật lệ

Theo luật pháp Đức, chính phủ liên bang có rất ít cách để hạn chế quyền tự chủ của các bang, ngoại trừ việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp hoặc áp đặt thiết quân luật.

“Câu hỏi then chốt là làm thế nào để vượt qua một bang không tuân thủ ý tưởng liên bang mà không vi phạm hiến pháp”, Roderich Kiesewetter, một nghị sĩ thuộc đảng CDU của Thủ tướng Merz, nói với tờ The Telegraph và Die Welt.

Ông đồng thời cho biết thêm, Bộ Nội vụ đang soạn thảo các kế hoạch liên quan.

"Đức đã bí mật khởi động kế hoạch tạo ra cơ chế cho phép bác bỏ quyết định của các bang riêng lẻ hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết", Tobias Krull, Phó Chủ tịch Ủy ban Nội vụ nghị viện bang Saxony-Anhalt cho biết.

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin chi tiết về những kế hoạch này, nhưng các quy định khẩn cấp trên toàn quốc được cho là đang được sửa đổi như một phần của chương trình.

“Luật liên bang có hiệu lực ưu tiên hơn luật tiểu bang - đơn giản là vậy”, một nhà lập pháp giấu tên nói với các phương tiện truyền thông.

Hiến pháp cơ bản của Đức cho phép cái gọi là "thực thi liên bang" nếu chính quyền khu vực vi phạm nghĩa vụ theo luật liên bang, nhưng điều khoản này chưa bao giờ được viện dẫn.

Trong tình trạng khẩn cấp hoặc thiết quân luật, quốc hội liên bang cũng có thể kích hoạt một số điều khoản cho phép chính phủ can thiệp vào công việc nhà nước và đơn giản hóa hậu cần quân sự.

Điều này vẫn đòi hỏi đa số 2/3 - điều mà chính phủ của ông Merz khó có thể đạt được, vì đảng AfD kiểm soát hơn 23% số ghế trong Quốc hội, trong khi đảng Cánh tả nắm giữ 10% còn lại - một đảng mà thủ tướng đã loại trừ khả năng hợp tác.