Dưa hấu ngọt hơn hẳn khi được rắc thứ này lên - không phải đường

Dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt được nhiều người yêu thích vào mùa hè, nhưng không phải ai cũng biết một mẹo đơn giản có thể giúp loại quả này trở nên ngọt và đậm vị hơn.

Theo các chuyên gia ẩm thực được báo Anh Express trích dẫn, chỉ cần rắc một nhúm muối nhỏ lên dưa hấu là có thể làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của loại quả này.

Thoạt nghe có vẻ lạ khi kết hợp muối với một loại trái cây ngọt. Tuy nhiên, các chuyên gia giải thích rằng sự tương phản giữa vị mặn và vị ngọt giúp kích thích vị giác, khiến lượng đường tự nhiên vốn có trong dưa hấu được cảm nhận rõ hơn.

Không giống như dâu tây hay nhiều loại trái cây khác có độ ngọt đậm đặc, dưa hấu chứa hàm lượng nước rất lớn. Dù điều này giúp quả thanh mát và giải khát hiệu quả, nó cũng có thể khiến vị ngọt trở nên nhẹ và kém nổi bật hơn.

Việc thêm một lượng muối rất nhỏ sẽ giúp tăng cường cảm nhận vị ngọt, khiến dưa hấu có hương vị đậm đà và hấp dẫn hơn.

Các chuyên gia cũng cho biết muối kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh hơn, nhờ đó khi ăn, dưa hấu sẽ tạo cảm giác mọng nước và tươi mát hơn.

Tuy nhiên, bí quyết nằm ở sự tiết chế.

Nếu cho quá nhiều muối, vị mặn có thể lấn át hoàn toàn hương vị tự nhiên của trái cây. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên rắc một lớp thật mỏng và đều trên bề mặt dưa hấu.

Nhiều người yêu thích ẩm thực còn ưu tiên sử dụng các loại muối hạt to như muối biển hoặc muối kosher thay vì muối ăn thông thường.

Do kích thước hạt lớn hơn, những loại muối này tạo ra các điểm nhấn hương vị riêng biệt mà không phủ quá nhiều muối lên bề mặt trái cây, giúp tránh tình trạng nêm quá tay.

Sự kết hợp tưởng chừng kỳ lạ này thực tế đã phổ biến từ lâu ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại một số bang miền Nam nước Mỹ, nơi dưa hấu rắc muối được xem là món ăn vặt mùa hè quen thuộc.

Các chuyên gia cho biết mẹo này cũng có thể áp dụng với nhiều loại dưa khác như dưa lưới hoặc dưa lê.

Hiệu quả của phương pháp này đến từ cách các nụ vị giác xử lý những hương vị đối lập. Muối có khả năng làm giảm cảm giác đắng và giúp vị ngọt trở nên nổi bật hơn, từ đó tạo ra trải nghiệm thưởng thức đậm đà hơn.

Nếu muốn nâng tầm món ăn, các chuyên gia còn gợi ý kết hợp dưa hấu với những thực phẩm có vị mặn như phô mai feta.

Sự kết hợp giữa vị ngọt thanh của dưa hấu và vị béo mặn của phô mai đang ngày càng được ưa chuộng trong các món salad mùa hè.

Khi thời tiết ngày càng nóng lên và dưa hấu xuất hiện nhiều hơn trong giỏ hàng của các gia đình, chỉ một nhúm muối nhỏ có thể là cách đơn giản nhất để giúp loại trái cây quen thuộc này ngon hơn mà không tốn thêm bất kỳ chi phí nào.