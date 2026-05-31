HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Dưa hấu ngọt hơn hẳn khi được rắc thứ này lên - không phải đường

Trà My (Theo Express)
|

Một nguyên liệu quen thuộc trong bếp có thể khiến dưa hấu ngọt hơn hẳn – và đó không phải là đường.

Dưa hấu là loại trái cây giải nhiệt được nhiều người yêu thích vào mùa hè, nhưng không phải ai cũng biết một mẹo đơn giản có thể giúp loại quả này trở nên ngọt và đậm vị hơn.

Theo các chuyên gia ẩm thực được báo Anh Express trích dẫn, chỉ cần rắc một nhúm muối nhỏ lên dưa hấu là có thể làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của loại quả này.

Thoạt nghe có vẻ lạ khi kết hợp muối với một loại trái cây ngọt. Tuy nhiên, các chuyên gia giải thích rằng sự tương phản giữa vị mặn và vị ngọt giúp kích thích vị giác, khiến lượng đường tự nhiên vốn có trong dưa hấu được cảm nhận rõ hơn.

Không giống như dâu tây hay nhiều loại trái cây khác có độ ngọt đậm đặc, dưa hấu chứa hàm lượng nước rất lớn. Dù điều này giúp quả thanh mát và giải khát hiệu quả, nó cũng có thể khiến vị ngọt trở nên nhẹ và kém nổi bật hơn.

Việc thêm một lượng muối rất nhỏ sẽ giúp tăng cường cảm nhận vị ngọt, khiến dưa hấu có hương vị đậm đà và hấp dẫn hơn.

Việc thêm một lượng muối rất nhỏ sẽ giúp tăng cường cảm nhận vị ngọt, khiến dưa hấu có hương vị đậm đà và hấp dẫn hơn.

Các chuyên gia cũng cho biết muối kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh hơn, nhờ đó khi ăn, dưa hấu sẽ tạo cảm giác mọng nước và tươi mát hơn.

Tuy nhiên, bí quyết nằm ở sự tiết chế.

Nếu cho quá nhiều muối, vị mặn có thể lấn át hoàn toàn hương vị tự nhiên của trái cây. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên rắc một lớp thật mỏng và đều trên bề mặt dưa hấu.

Nhiều người yêu thích ẩm thực còn ưu tiên sử dụng các loại muối hạt to như muối biển hoặc muối kosher thay vì muối ăn thông thường.

Do kích thước hạt lớn hơn, những loại muối này tạo ra các điểm nhấn hương vị riêng biệt mà không phủ quá nhiều muối lên bề mặt trái cây, giúp tránh tình trạng nêm quá tay.

Sự kết hợp tưởng chừng kỳ lạ này thực tế đã phổ biến từ lâu ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại một số bang miền Nam nước Mỹ, nơi dưa hấu rắc muối được xem là món ăn vặt mùa hè quen thuộc.

Các chuyên gia cho biết mẹo này cũng có thể áp dụng với nhiều loại dưa khác như dưa lưới hoặc dưa lê.

Hiệu quả của phương pháp này đến từ cách các nụ vị giác xử lý những hương vị đối lập. Muối có khả năng làm giảm cảm giác đắng và giúp vị ngọt trở nên nổi bật hơn, từ đó tạo ra trải nghiệm thưởng thức đậm đà hơn.

Nếu muốn nâng tầm món ăn, các chuyên gia còn gợi ý kết hợp dưa hấu với những thực phẩm có vị mặn như phô mai feta.

Sự kết hợp giữa vị ngọt thanh của dưa hấu và vị béo mặn của phô mai đang ngày càng được ưa chuộng trong các món salad mùa hè.

Khi thời tiết ngày càng nóng lên và dưa hấu xuất hiện nhiều hơn trong giỏ hàng của các gia đình, chỉ một nhúm muối nhỏ có thể là cách đơn giản nhất để giúp loại trái cây quen thuộc này ngon hơn mà không tốn thêm bất kỳ chi phí nào.

Thức uống “cứu tinh” mùa nóng được chuyên gia khuyên dùng: Uống vào thấy mát tức thì
Tags

dưa hấu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại