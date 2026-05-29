HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thức uống “cứu tinh” mùa nóng được chuyên gia khuyên dùng: Uống vào thấy mát tức thì

Trà My (Theo Mirror)
|

Trời nóng, oi bức và ai cũng đang vật lộn để tìm cách hạ nhiệt trong đợt nắng nóng hiện tại. Tuy nhiên, có một loại đồ uống thực sự có thể giúp cơ thể cảm thấy mát hơn, và đó không phải cà phê đá hay nước dừa.

Mùa nắng nóng năm nay đến sớm và khắc nghiệt hơn thường lệ, khi nhiều khu vực ghi nhận nền nhiệt tăng cao. Tại Hà Nội những ngày gần đây, thời tiết liên tục oi nóng, ngột ngạt với mức nhiệt ngoài trời có lúc vượt 40 độ C, khiến nhiều người cảm thấy kiệt sức.

Chỉ trong vòng một tuần, nhiều người đã chuyển từ việc còn phải đắp chăn mỏng vào ban đêm sang cảnh bỏ hết chăn mà vẫn tỉnh dậy giữa đêm vì nóng và đổ mồ hôi.

Ai cũng đổ xô mua kem chống nắng SPF 50, lục tung tủ quần áo để tìm đồ mùa hè. Nhưng giữa thời tiết như “thiêu đốt” này, uống gì mới thực sự giúp giải nhiệt?

Cà phê đá hay nước dừa đều có ưu điểm riêng, nhưng dường như vẫn chưa đủ để khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Mới đây, một phóng viên tại Anh đã chia sẻ đồ giải nhiệt mà cô cho rằng tốt bậc nhất.

Sau khi nhìn thấy một chuyên gia dinh dưỡng nói rằng trà bạc hà nóng có thể giúp làm mát cơ thể trong thời tiết nóng bức, Danielle Kate Wroe – làm việc cho tờ Mirror - ban đầu hoàn toàn không tin.

“Làm sao một loại đồ uống nóng lại có thể khiến bạn cảm thấy mát hơn được?” cô đặt câu hỏi.

Thức uống “cứu tinh” mùa nóng được chuyên gia khuyên dùng: Uống vào thấy mát tức thì- Ảnh 1.

Danielle ban đầu không tin trà bạc hà nóng có thể giúp giải nhiệt.

Ý nghĩ phải cầm một cốc trà nóng giữa lúc căn nhà nóng như “chảo lửa”, dù đã mở tung mọi cửa sổ, nghe thật khó chấp nhận.

Tuy nhiên, khi đọc được những thông tin cho rằng trà bạc hà nóng thực sự có thể giúp hạ cảm giác nóng bức, Danielle bắt đầu tò mò. Điều đó khiến cô nhớ tới bà mình, người luôn khẳng định rằng một tách trà ngon trong ngày hè là bí quyết giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Vì muốn thử xem liệu mình có cảm thấy bớt nóng hay không, cô đã mua vài túi trà bạc hà.

Sau khi pha trà và bỏ túi lọc ra, cảm giác cầm một cốc nước nóng giữa ngày hè oi bức thật sự rất “ngược đời”. Ban đầu, Danielle thậm chí còn thấy mình nóng hơn trước và không hề hài lòng.

Cô quyết định uống trà trước khi ra trung tâm Manchester vào buổi tối, hy vọng nó có thể giúp mình bớt đổ mồ hôi khi đi tàu điện.

Khi trà nguội bớt và bắt đầu nhấp ngụm đầu tiên, cô cảm nhận rõ một luồng mát lạnh lan khắp cơ thể. Đến ngụm thứ hai, cảm giác này càng rõ rệt hơn nhờ vị the mát của bạc hà.

Thức uống “cứu tinh” mùa nóng được chuyên gia khuyên dùng: Uống vào thấy mát tức thì- Ảnh 2.

Khi uống trà bạc hà, Danielle cảm nhận rõ một luồng mát lạnh lan khắp cơ thể.

Và điều này hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Theo All Recipes: “Khi bạn ăn hoặc uống thực phẩm có bạc hà, menthol sẽ tác động đến các thụ thể cảm nhận lạnh trên da và trong miệng, tạo ra cảm giác mát mẻ. Nó kích hoạt các thụ thể nhạy cảm với lạnh, khiến bạn cảm thấy mát hơn dù nhiệt độ cơ thể thực tế không thay đổi.”

Chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên sức khỏe Simone Thomas cũng cho biết: “Bạc hà rất dễ trồng trong vườn hoặc trong chậu và cũng rất rẻ. Đây là một lựa chọn tuyệt vời để giải nhiệt tự nhiên vì menthol trong bạc hà kích thích các thụ thể làm mát của cơ thể.”

Khi được hỏi nên uống nóng hay lạnh, Simone cho biết cô thích uống lạnh hơn trong những ngày nóng vì cảm giác rất sảng khoái. Dù vậy, trà bạc hà lạnh hay nóng đều mang lại hiệu quả giúp cơ thể dễ chịu hơn trong thời tiết oi bức.

Không chỉ giúp tạo cảm giác mát mẻ, trà bạc hà còn có nhiều lợi ích sức khỏe khác. Theo BBC Good Food, loại trà này có thể hỗ trợ tiêu hóa, không chứa caffeine, giúp ngủ ngon hơn, làm hơi thở thơm mát và thậm chí hỗ trợ giảm nghẹt mũi.

Danielle cho biết cô ấn tượng đến mức đã uống thêm một cốc trà bạc hà trước khi đi ngủ. Kết hợp với việc đọc sách, thức uống này khiến cô cảm thấy thư giãn và dễ ngủ hơn rất nhiều.

“Dù thời tiết thế nào, tôi nghĩ mình đã tìm ra một thói quen mới trước khi ngủ – và cũng là ‘cứu tinh’ thực sự cho những ngày nắng nóng,” cô nói.

Chuyên gia cảnh báo: Làm ngay điều này trước khi nắng nóng “thiêu rụi” khu vườn


Tags

nắng nóng

đồ uống giải nhiệt

thức uống giải nhiệt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại