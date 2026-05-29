Thức uống “cứu tinh” mùa nóng được chuyên gia khuyên dùng: Uống vào thấy mát tức thì

Mùa nắng nóng năm nay đến sớm và khắc nghiệt hơn thường lệ, khi nhiều khu vực ghi nhận nền nhiệt tăng cao. Tại Hà Nội những ngày gần đây, thời tiết liên tục oi nóng, ngột ngạt với mức nhiệt ngoài trời có lúc vượt 40 độ C, khiến nhiều người cảm thấy kiệt sức.

Chỉ trong vòng một tuần, nhiều người đã chuyển từ việc còn phải đắp chăn mỏng vào ban đêm sang cảnh bỏ hết chăn mà vẫn tỉnh dậy giữa đêm vì nóng và đổ mồ hôi.

Ai cũng đổ xô mua kem chống nắng SPF 50, lục tung tủ quần áo để tìm đồ mùa hè. Nhưng giữa thời tiết như “thiêu đốt” này, uống gì mới thực sự giúp giải nhiệt?

Cà phê đá hay nước dừa đều có ưu điểm riêng, nhưng dường như vẫn chưa đủ để khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Mới đây, một phóng viên tại Anh đã chia sẻ đồ giải nhiệt mà cô cho rằng tốt bậc nhất.

Sau khi nhìn thấy một chuyên gia dinh dưỡng nói rằng trà bạc hà nóng có thể giúp làm mát cơ thể trong thời tiết nóng bức, Danielle Kate Wroe – làm việc cho tờ Mirror - ban đầu hoàn toàn không tin.

“Làm sao một loại đồ uống nóng lại có thể khiến bạn cảm thấy mát hơn được?” cô đặt câu hỏi.

Ý nghĩ phải cầm một cốc trà nóng giữa lúc căn nhà nóng như “chảo lửa”, dù đã mở tung mọi cửa sổ, nghe thật khó chấp nhận.

Tuy nhiên, khi đọc được những thông tin cho rằng trà bạc hà nóng thực sự có thể giúp hạ cảm giác nóng bức, Danielle bắt đầu tò mò. Điều đó khiến cô nhớ tới bà mình, người luôn khẳng định rằng một tách trà ngon trong ngày hè là bí quyết giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Vì muốn thử xem liệu mình có cảm thấy bớt nóng hay không, cô đã mua vài túi trà bạc hà.

Sau khi pha trà và bỏ túi lọc ra, cảm giác cầm một cốc nước nóng giữa ngày hè oi bức thật sự rất “ngược đời”. Ban đầu, Danielle thậm chí còn thấy mình nóng hơn trước và không hề hài lòng.

Cô quyết định uống trà trước khi ra trung tâm Manchester vào buổi tối, hy vọng nó có thể giúp mình bớt đổ mồ hôi khi đi tàu điện.

Khi trà nguội bớt và bắt đầu nhấp ngụm đầu tiên, cô cảm nhận rõ một luồng mát lạnh lan khắp cơ thể. Đến ngụm thứ hai, cảm giác này càng rõ rệt hơn nhờ vị the mát của bạc hà.

Và điều này hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Theo All Recipes: “Khi bạn ăn hoặc uống thực phẩm có bạc hà, menthol sẽ tác động đến các thụ thể cảm nhận lạnh trên da và trong miệng, tạo ra cảm giác mát mẻ. Nó kích hoạt các thụ thể nhạy cảm với lạnh, khiến bạn cảm thấy mát hơn dù nhiệt độ cơ thể thực tế không thay đổi.”

Chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên sức khỏe Simone Thomas cũng cho biết: “Bạc hà rất dễ trồng trong vườn hoặc trong chậu và cũng rất rẻ. Đây là một lựa chọn tuyệt vời để giải nhiệt tự nhiên vì menthol trong bạc hà kích thích các thụ thể làm mát của cơ thể.”

Khi được hỏi nên uống nóng hay lạnh, Simone cho biết cô thích uống lạnh hơn trong những ngày nóng vì cảm giác rất sảng khoái. Dù vậy, trà bạc hà lạnh hay nóng đều mang lại hiệu quả giúp cơ thể dễ chịu hơn trong thời tiết oi bức.

Không chỉ giúp tạo cảm giác mát mẻ, trà bạc hà còn có nhiều lợi ích sức khỏe khác. Theo BBC Good Food, loại trà này có thể hỗ trợ tiêu hóa, không chứa caffeine, giúp ngủ ngon hơn, làm hơi thở thơm mát và thậm chí hỗ trợ giảm nghẹt mũi.

Danielle cho biết cô ấn tượng đến mức đã uống thêm một cốc trà bạc hà trước khi đi ngủ. Kết hợp với việc đọc sách, thức uống này khiến cô cảm thấy thư giãn và dễ ngủ hơn rất nhiều.

“Dù thời tiết thế nào, tôi nghĩ mình đã tìm ra một thói quen mới trước khi ngủ – và cũng là ‘cứu tinh’ thực sự cho những ngày nắng nóng,” cô nói.



